Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского - 22.03.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского
Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского - 22.03.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского
Что только не успело произойти за минувшую неделю, начиная с переговоров между США, Россией и Украиной и заканчивая новостями с фронта. Помимо этого, массовые протесты прошли в Сербии и Турции. А Москва, между тем, обменялась с Киевом военнопленными
2025-03-22T07:13
2025-03-22T07:13
фото
эксклюзив
россия
украина
курская область
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
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В субботу, 15 марта, в Белграде прошла одна из крупнейших антиправительственных акций протеста в истории Сербии. По данным полиции страны, на улицы столицы вышли более 100 тысяч протестующих, по данным организаторов акции - около миллиона.Митинг стал кульминацией акций, которые проходят уже несколько месяцев. Демонстрации начались после трагедии в Нови-Саде, где 1 ноября у здания железнодорожного вокзала обрушился бетонный навес. В результате произошедшего погибли 15 человек. Протестующие считают, что трагедия стала результатом коррупции чиновников, и требуют полного расследования.Уже в воскресенье, 16 марта, президент США Дональд Трамп распорядился бомбить хуситов в Йемене. Глава Белого дома обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.Также в воскресенье поступили новости из Суджи Курской области. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские бойцы показали оскверненный православный храм в селе Казачья Локня и последствия других актов вандализма.Кроме того, осквернению подвергся мемориал павшим в Великой Отечественной войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, а рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.В понедельник же, 17 марта, военное ведомство со ссылкой на видео российских военнослужащих сообщило, что ВС РФ обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. На кадрах показаны сгоревшие машины, иностранные боеприпасы и оружие, которое бросили украинские военные.Помимо этого, в понедельник появилась новость о том, что командир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области.По словам его брата, еще в ноябре прошлого года разведчик вместе со сослуживцами оказался в окружении украинской армии. Бойцы В РФ оборонялись до последнего, однако в какой-то момент Бульдозер остался единственным выжившим, после чего и принял судьбоносное решение.Вторник, 18 марта, начался со слов Трампа, который в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провел пресс-конференцию во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне.Главное из заявлений американского президента:В тот же день вечером состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США. Путин отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Россией и Украиной ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Чуть позже Владимир Зеленский поддержал высказанную лидерами России и США идею, однако оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. А уже на следующий день Минобороны РФ сообщило об атаке украинских БПЛА на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар.Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию: случившееся можно рассматривать как саботаж попыток разрешения конфликта.В среду, 19 марта, в городах Турции прошли масштабные акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Протестующие выступали против задержания мэра города, которого обвинили по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.Также в среду Россия и Украина обменялись пленными на границе в Белоруссии по формуле 175 на 175. Тогда же Москва отдала Киеву 22 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли.В этот же день появились новости о зверствах ВСУ в Курской области. В Суджанском районе украинские военные заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Помимо этого, солдаты ВСУ ставили свою военную технику во дворах частных домовладений, где оставались хозяева, в расчете на то, что по этим объектам не будут бить ВС РФ.Кроме того, после освобождения Суджи российские военные нашли в водоемах города тела убитых украинских солдат и местных жителей, которых туда скидывали сами военнослужащие ВСУ. По словам одного из очевидцев, украинцы делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям, отравляя питьевую воду.На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих и иностранных наемников в Курской области.Завершилась среда новостью о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, большая часть разговора была основана на прошедших переговорах с российским лидером.В ночь на четверг, 20 марта, российские средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника. Самое большое количество дронов пришлось на Саратовскую, Воронежскую и Белгородскую области: 54, 40 и 22 соответственно. Саратовский губернатор Роман Бусаргин заявил, что под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов. Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома. Также в четверг стало известно, что сын самого кровавого маньяка, педофила и каннибала времён СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, куда он переехал после своего последнего тюремного срока. По данным Телеграм-канала SHOT, Юрий уехал на Украину из-за многочисленных долгов, а позже по той же причине отправился на фронт. В пятницу, 21 марта, площадь пожара на той самой нефтебазе в Кавказском районе Кубани, которую ВСУ атаковали в ночь на среду, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар и тот полностью выгорел. Кроме того, появилась информация о двух пострадавших. Отмелось, что во время тушения огня из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В этот же день в Сети появились кадры пожара на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, снятые с беспилотника. Блогер Юрий Подоляка заявил, что станцию подорвали солдаты ВСУ перед своим уходом. Также в пятницу комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. В результате погибли примерно 25 представителей командного состава ВСУ и около 30 военнослужащих из числа охраны.Помимо этого, 21 марта стало известно, что командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных. Подробности в публикации Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников.
россия
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фото, эксклюзив, россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, суджа, переговоры, удары, пво
фото, Эксклюзив, Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Суджа, переговоры, удары, ПВО

Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского

07:13 22.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что только не успело произойти за минувшую неделю, начиная с переговоров между США, Россией и Украиной и заканчивая новостями с фронта. Помимо этого, массовые протесты прошли в Сербии и Турции. А Москва, между тем, обменялась с Киевом военнопленными
В субботу, 15 марта, в Белграде прошла одна из крупнейших антиправительственных акций протеста в истории Сербии. По данным полиции страны, на улицы столицы вышли более 100 тысяч протестующих, по данным организаторов акции - около миллиона.
Митинг стал кульминацией акций, которые проходят уже несколько месяцев. Демонстрации начались после трагедии в Нови-Саде, где 1 ноября у здания железнодорожного вокзала обрушился бетонный навес. В результате произошедшего погибли 15 человек. Протестующие считают, что трагедия стала результатом коррупции чиновников, и требуют полного расследования.
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Протесты в Белграде
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Протесты в Белграде
2 из 14

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Протесты в Белграде
3 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Протесты в Белграде
4 из 14

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Протесты в Белграде
5 из 14

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Протесты в Белграде
6 из 14

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Протесты в Белграде
7 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Протесты в Белграде
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Протесты в Белграде
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© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Протесты в Белграде
10 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Протесты в Белграде
11 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Протесты в Белграде
12 из 14

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Протесты в Белграде
13 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк

Протесты в Белграде
14 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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1 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
2 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
3 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
4 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
5 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
6 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
7 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
8 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
9 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
10 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
11 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
12 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
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13 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
14 из 14

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Уже в воскресенье, 16 марта, президент США Дональд Трамп распорядился бомбить хуситов в Йемене. Глава Белого дома обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
© AP / Patrick Pleul
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© AP / Patrick Pleul
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© соцсети
Также в воскресенье поступили новости из Суджи Курской области. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские бойцы показали оскверненный православный храм в селе Казачья Локня и последствия других актов вандализма.
Кроме того, осквернению подвергся мемориал павшим в Великой Отечественной войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, а рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев спецназом "Ахмат" из Суджанского района
Эвакуация беженцев спецназом Ахмат из Суджанского района - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
В понедельник же, 17 марта, военное ведомство со ссылкой на видео российских военнослужащих сообщило, что ВС РФ обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. На кадрах показаны сгоревшие машины, иностранные боеприпасы и оружие, которое бросили украинские военные.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
2 из 11

© РИА Новости . Станислав Красильников
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
3 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Освобожденные села в Курской области
4 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Российские военные в освобожденной Судже
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Российские военные в освобожденной Судже
6 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области
7 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области
8 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области
9 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области
10 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области
11 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
1 из 11

© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
2 из 11

© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
3 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
4 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
5 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
6 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
7 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
8 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
9 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
10 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
11 из 11

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Помимо этого, в понедельник появилась новость о том, что командир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области.
По словам его брата, еще в ноябре прошлого года разведчик вместе со сослуживцами оказался в окружении украинской армии. Бойцы В РФ оборонялись до последнего, однако в какой-то момент Бульдозер остался единственным выжившим, после чего и принял судьбоносное решение.
© RT на русском / Telegram
© RT на русском / Telegram
Вторник, 18 марта, начался со слов Трампа, который в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провел пресс-конференцию во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне.
Главное из заявлений американского президента:
  • Переговоры об урегулировании украинского конфликта достигли критической стадии;
  • Приостановка американской помощи Украине была принята для того, чтобы побудить Киев к правильным действиям. Вашингтон должен был заставить Украину "поступить правильно";
  • Многие элементы финального соглашения по Украине уже утверждены, однако многое еще предстоит сделать.
© Public domain
© Public domain
В тот же день вечером состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США. Путин отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Россией и Украиной ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Чуть позже Владимир Зеленский поддержал высказанную лидерами России и США идею, однако оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. А уже на следующий день Минобороны РФ сообщило об атаке украинских БПЛА на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар.
Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию: случившееся можно рассматривать как саботаж попыток разрешения конфликта.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В среду, 19 марта, в городах Турции прошли масштабные акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Протестующие выступали против задержания мэра города, которого обвинили по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
© AP / Emrah Gurel
1 из 5

© AP / Emrah Gurel
© Getty Images / Serdar Ozsoy
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© Getty Images / Serdar Ozsoy
© AP / Khalil Hamra
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© Getty Images / Serdar Ozsoy
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© AP / Khalil Hamra
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© Getty Images / dia images
5 из 5

© AP / Emrah Gurel
Также в среду Россия и Украина обменялись пленными на границе в Белоруссии по формуле 175 на 175. Тогда же Москва отдала Киеву 22 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Украина провели обмен военнопленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В этот же день появились новости о зверствах ВСУ в Курской области. В Суджанском районе украинские военные заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Помимо этого, солдаты ВСУ ставили свою военную технику во дворах частных домовладений, где оставались хозяева, в расчете на то, что по этим объектам не будут бить ВС РФ.
Кроме того, после освобождения Суджи российские военные нашли в водоемах города тела убитых украинских солдат и местных жителей, которых туда скидывали сами военнослужащие ВСУ. По словам одного из очевидцев, украинцы делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям, отравляя питьевую воду.
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих и иностранных наемников в Курской области.
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Завершилась среда новостью о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, большая часть разговора была основана на прошедших переговорах с российским лидером.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
В ночь на четверг, 20 марта, российские средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника. Самое большое количество дронов пришлось на Саратовскую, Воронежскую и Белгородскую области: 54, 40 и 22 соответственно.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин заявил, что под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов. Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома.
© соцсети
1 из 3
© соцсети
© Роман Бусаргин / Telegram
2 из 3
© Роман Бусаргин / Telegram
© Роман Бусаргин / Telegram
3 из 3
© Роман Бусаргин / Telegram
1 из 3
© соцсети
2 из 3
© Роман Бусаргин / Telegram
3 из 3
© Роман Бусаргин / Telegram
Также в четверг стало известно, что сын самого кровавого маньяка, педофила и каннибала времён СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, куда он переехал после своего последнего тюремного срока. По данным Телеграм-канала SHOT, Юрий уехал на Украину из-за многочисленных долгов, а позже по той же причине отправился на фронт.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В пятницу, 21 марта, площадь пожара на той самой нефтебазе в Кавказском районе Кубани, которую ВСУ атаковали в ночь на среду, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар и тот полностью выгорел. Кроме того, появилась информация о двух пострадавших. Отмелось, что во время тушения огня из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.
© соцсети
1 из 2
© соцсети
© скриншот видео
2 из 2
© скриншот видео
1 из 2
© соцсети
2 из 2
© скриншот видео
В этот же день в Сети появились кадры пожара на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, снятые с беспилотника. Блогер Юрий Подоляка заявил, что станцию подорвали солдаты ВСУ перед своим уходом.
© скриншот видео
© скриншот видео
Также в пятницу комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. В результате погибли примерно 25 представителей командного состава ВСУ и около 30 военнослужащих из числа охраны.
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
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Помимо этого, 21 марта стало известно, что командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных. Подробности в публикации Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников.
 
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