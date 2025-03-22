Неделя в фотографиях. Зверства и вандализм ВСУ в Судже, переговоры через Трампа и интрига Зеленского
Что только не успело произойти за минувшую неделю, начиная с переговоров между США, Россией и Украиной и заканчивая новостями с фронта. Помимо этого, массовые протесты прошли в Сербии и Турции. А Москва, между тем, обменялась с Киевом военнопленными
В субботу, 15 марта, в Белграде прошла одна из крупнейших антиправительственных акций протеста в истории Сербии. По данным полиции страны, на улицы столицы вышли более 100 тысяч протестующих, по данным организаторов акции - около миллиона.
Митинг стал кульминацией акций, которые проходят уже несколько месяцев. Демонстрации начались после трагедии в Нови-Саде, где 1 ноября у здания железнодорожного вокзала обрушился бетонный навес. В результате произошедшего погибли 15 человек. Протестующие считают, что трагедия стала результатом коррупции чиновников, и требуют полного расследования.
Уже в воскресенье, 16 марта, президент США Дональд Трамп распорядился бомбить хуситов в Йемене. Глава Белого дома обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
© AP / Patrick Pleul
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / The White House
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / The White House
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Также в воскресенье поступили новости из Суджи Курской области. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские бойцы показали оскверненный православный храм в селе Казачья Локня и последствия других актов вандализма.
Кроме того, осквернению подвергся мемориал павшим в Великой Отечественной войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, а рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев спецназом "Ахмат" из Суджанского района
В понедельник же, 17 марта, военное ведомство со ссылкой на видео российских военнослужащих сообщило, что ВС РФ обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. На кадрах показаны сгоревшие машины, иностранные боеприпасы и оружие, которое бросили украинские военные.
Помимо этого, в понедельник появилась новость о том, что командир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области.
По словам его брата, еще в ноябре прошлого года разведчик вместе со сослуживцами оказался в окружении украинской армии. Бойцы В РФ оборонялись до последнего, однако в какой-то момент Бульдозер остался единственным выжившим, после чего и принял судьбоносное решение.
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© RT на русском / Telegram
Вторник, 18 марта, начался со слов Трампа, который в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провел пресс-конференцию во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне.
Главное из заявлений американского президента:
- —Переговоры об урегулировании украинского конфликта достигли критической стадии;
- —Приостановка американской помощи Украине была принята для того, чтобы побудить Киев к правильным действиям. Вашингтон должен был заставить Украину "поступить правильно";
- —Многие элементы финального соглашения по Украине уже утверждены, однако многое еще предстоит сделать.
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© Public domain
В тот же день вечером состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США. Путин отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Россией и Украиной ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Чуть позже Владимир Зеленский поддержал высказанную лидерами России и США идею, однако оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. А уже на следующий день Минобороны РФ сообщило об атаке украинских БПЛА на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар.
Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию: случившееся можно рассматривать как саботаж попыток разрешения конфликта.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В среду, 19 марта, в городах Турции прошли масштабные акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Протестующие выступали против задержания мэра города, которого обвинили по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
© AP / Emrah Gurel
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© AP / Emrah Gurel
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© AP / Emrah Gurel
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© AP / Emrah Gurel
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© AP / Emrah Gurel
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© Getty Images / Serdar Ozsoy
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© AP / Khalil Hamra
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© Getty Images / dia images
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© AP / Emrah Gurel
Также в среду Россия и Украина обменялись пленными на границе в Белоруссии по формуле 175 на 175. Тогда же Москва отдала Киеву 22 тяжелораненых пленных в качестве жеста доброй воли.
© Пресс-служба Минобороны РФ
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В этот же день появились новости о зверствах ВСУ в Курской области. В Суджанском районе украинские военные заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Помимо этого, солдаты ВСУ ставили свою военную технику во дворах частных домовладений, где оставались хозяева, в расчете на то, что по этим объектам не будут бить ВС РФ.
Кроме того, после освобождения Суджи российские военные нашли в водоемах города тела убитых украинских солдат и местных жителей, которых туда скидывали сами военнослужащие ВСУ. По словам одного из очевидцев, украинцы делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям, отравляя питьевую воду.
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих и иностранных наемников в Курской области.
Завершилась среда новостью о том, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, большая часть разговора была основана на прошедших переговорах с российским лидером.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
В ночь на четверг, 20 марта, российские средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника. Самое большое количество дронов пришлось на Саратовскую, Воронежскую и Белгородскую области: 54, 40 и 22 соответственно.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин заявил, что под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов. Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома.
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Также в четверг стало известно, что сын самого кровавого маньяка, педофила и каннибала времён СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, куда он переехал после своего последнего тюремного срока. По данным Телеграм-канала SHOT, Юрий уехал на Украину из-за многочисленных долгов, а позже по той же причине отправился на фронт.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В пятницу, 21 марта, площадь пожара на той самой нефтебазе в Кавказском районе Кубани, которую ВСУ атаковали в ночь на среду, увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар и тот полностью выгорел. Кроме того, появилась информация о двух пострадавших. Отмелось, что во время тушения огня из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.
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В этот же день в Сети появились кадры пожара на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, снятые с беспилотника. Блогер Юрий Подоляка заявил, что станцию подорвали солдаты ВСУ перед своим уходом.
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© скриншот видео
Также в пятницу комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. В результате погибли примерно 25 представителей командного состава ВСУ и около 30 военнослужащих из числа охраны.
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Помимо этого, 21 марта стало известно, что командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных. Подробности в публикации Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников.