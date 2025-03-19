https://ukraina.ru/20250319/1061894132.html

Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре

Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре - 19.03.2025 Украина.ру

Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова 19 марта опубликовало издание "Российская газета"

2025-03-19T10:55

2025-03-19T10:55

2025-03-19T10:55

новости

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

сша

энергетика

удары

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061297959_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83060ff2fc9733cdfccfae7138dd6e34.jpg

Зеленский утверждает, что Киев поддержит предложение о прекращении ударов по энергетике. Однако, украинский политик оговорился, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. Издание отмечает, что ранее Украина неоднократно создавала провокации в отношении энергетических объектов, впоследствии обвиняя в этом Россию.Накануне в ходе телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и и Дональдом Трампом президенты согласовали взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Подробнее о других тезисах, прозвучавших во время переговоров — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.

https://ukraina.ru/20250319/1061893127.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сша, энергетика, удары, переговоры