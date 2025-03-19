Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский
© Фото : Офіс Президента / Telegram
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова 19 марта опубликовало издание "Российская газета"
Зеленский утверждает, что Киев поддержит предложение о прекращении ударов по энергетике. Однако, украинский политик оговорился, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить.
Издание отмечает, что ранее Украина неоднократно создавала провокации в отношении энергетических объектов, впоследствии обвиняя в этом Россию.
10:33"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии КиеваКиевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Накануне в ходе телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и и Дональдом Трампом президенты согласовали взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Подробнее о других тезисах, прозвучавших во время переговоров — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.