Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре - 19.03.2025 Украина.ру
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Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре
Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре - 19.03.2025 Украина.ру
Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова 19 марта опубликовало издание "Российская газета"
2025-03-19T10:55
2025-03-19T10:55
новости
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владимир зеленский
владимир путин
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сша
энергетика
удары
переговоры
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Зеленский утверждает, что Киев поддержит предложение о прекращении ударов по энергетике. Однако, украинский политик оговорился, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. Издание отмечает, что ранее Украина неоднократно создавала провокации в отношении энергетических объектов, впоследствии обвиняя в этом Россию.Накануне в ходе телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и и Дональдом Трампом президенты согласовали взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Подробнее о других тезисах, прозвучавших во время переговоров — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сша, энергетика, удары, переговоры
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, энергетика, удары, переговоры

Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре

10:55 19.03.2025
 
© Фото : Офіс Президента / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова 19 марта опубликовало издание "Российская газета"
Зеленский утверждает, что Киев поддержит предложение о прекращении ударов по энергетике. Однако, украинский политик оговорился, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить.
Издание отмечает, что ранее Украина неоднократно создавала провокации в отношении энергетических объектов, впоследствии обвиняя в этом Россию.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
10:33
"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии КиеваКиевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и СЩА. Такое мнение 19 марта в своей статье для портала "Смотрим.ру" высказал председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Накануне в ходе телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и и Дональдом Трампом президенты согласовали взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. Подробнее о других тезисах, прозвучавших во время переговоров — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампСШАэнергетикаударыпереговоры
 
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