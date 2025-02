https://ukraina.ru/20250221/1061238243.html

Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского

Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского - 21.02.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского

За последнюю неделю в американской политике произошло больше, чем за предыдущие четыре года

2025-02-21T06:45

2025-02-21T06:45

2025-02-21T08:21

эксклюзив

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

джей ди вэнс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061238572_326:0:2292:1106_1920x0_80_0_0_29059595b4b8df71064fcc391e8b2ff7.jpg.webp

"Трамп переписывает историю. В его версии Украина не жертва, а злодей. Зеленский не современный Уинстон Черчилль, а "диктатор без выборов", который каким-то образом сам начал войну и обманом заставил Америку помогать себе. Ревизионизм Трампа закладывает основу для внезапного разворота внешней политики. Президент хочет с Россией переговоров, которые, как опасается Украина, могут дорого ей обойтись. Но делая злодеем Зеленского и перекладывая вину на Киев, Трамп закладывает основу для политики, которая будет означать отсутствие поддержки любого союзника США в случае нападения на него", – пишет американская газета The New York Times.Вице-президент США Джей Ди Вэнс своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности вбил кол в отношения с Европой. Он прямым текстом, глядя в глаза, указал европейцам на их фундаментальные ошибки, подчеркнув, что главная угроза для Европы кроется в ней самой и нечего пенять на Россию или Китай.А затем американские чиновники отказали Европе в участии в зарождающемся переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Вот так в одночасье ближайший союзник стал противником: в пику Вашингтону Старый свет готовит новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву. Более того, на парижских междусобойчиках в узком составе обсуждают возможность введения войск на Украину.Не зря речь Ди Вэнса сравнивают со знаменитой мюнхенской речью президента РФ Владимира Путина в 2007 году: много общего и по тезисам, и, как рассказывают очевидцы, по атмосфере в зале, и, похоже, по эффекту, оказанному на систему международных отношений.Примерно тот же результат принёс первый контакт Банковой с новой администрацией Белого дома – начало большого конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и членами его администрации.Американский лидер – человек прямолинейный и называет вещи своими именами: на Украине пора провести выборы, но Зеленский отказывается, потому что его рейтинг не даёт уверенности в переизбрании на новый срок, а завершить конфликт не хочет из опасения остаться без западной помощи. Лидер киевского режима возмущённо заявляет, что его рейтинг вовсе не 4%, как утверждает Трамп, а 57%, согласно данным украинских социологов, и дальше понеслось: "Трамп живёт в дезинформационном пространстве, ни один человек ни в Москве, ни в Вашингтоне не имеет права диктовать Украине свои условия"...А миллиардер Илон Маск тут как тут с вполне обоснованным вопросом: а чего тогда боится проводить выборы, раз пользуется такой поддержкой населения? И заодно обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, скончавшегося год назад в застенках СБУ. Раскритиковал чету Зеленских за фотосессию для глянцевого журнала Vogue в 2022 году, "пока дети умирали в окопах на фронте". И на десерт пообещал провести аудит выделенных Киеву денег.Знающие люди сразу предупредили Зеленского, чем обернутся его колкие высказывания в адрес американского президента."Я не думаю, что президент Зеленский оказывает себе какие-либо услуги, бегая к европейской прессе и атакуя президента Трампа. Вы и я оба очень хорошо знаем президента Трампа, и это та стратегия, которая приведёт к противоположному результату, нежели он пытается достичь", – заявил сенатор-республиканец Тед Круз, посоветовав Киеву пересмотреть подход.Нападками на Трампа в публичном пространстве Зеленский лишь навредит ему самому, также высказался Ди Вэнс. Уже навредил.Обвинив президента США в получении российской дезинформации, Зеленский вывел Трампа из себя, и тот сказал советникам, что хочет ответить лично, после чего опубликовал пост в соцсети, выпустил "дипломатическую ракету", как выразился телеканал CNN. А затем уделил критике украинского лидера часть своей речи на публичном мероприятии – инвестиционном саммите в Майами."Он отказывается проводить выборы. Его рейтинг в реальных украинских опросах низкий. Ну как можно быть популярным, когда каждый город разрушается? Трудно быть популярным. Кто-то сказал: "О нет, его рейтинги хорошие". Да бросьте. Зеленский ужасно справляется со своей работой. Единственное, в чём он действительно хорош, — это манипулировать Джо Байденом, как куклой. Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Нужно двигаться быстро, потому что эта война идёт в неправильном направлении. Тем временем мы успешно ведём переговоры о прекращении войны с Россией", – заявил президент США.А журналистам в Белом доме он сказал, что козыри сейчас в руках России, поскольку она взяла под контроль большую часть украинской территории.Решительные и реальные действия американской администрации по восстановлению сотрудничества с Москвой – вот что выводит украинских чиновников из себя сильнее всего. Мало того, что теперь об Украине решения принимают без Украины, так ещё и первую за несколько лет встречу высокопоставленных чиновников двух стран в Саудовской Аравии во всём мире называют не иначе, как дипломатическим прорывом. К слову, РФ и США в кратчайшие сроки восстановят численность сотрудников дипмиссий и к работе приступят новые послы. Наметившемуся потеплению радуются во всём мире. Но только не Зеленский: он даже отменил свой визит в Эр-Рияд, который должен был состояться на следующий день, лишь бы "не придавать какую-либо легитимность происходящему" в королевстве. Снова вторым быть не хотел.А Трамп по этому поводу ему ответил: "Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад. Вы не должны были начинать это. Вы могли бы заключить сделку. Но они решили не делать это таким образом".Критика Трампа в адрес Зеленского оставила Украину "без хороших альтернатив" в контексте конфликта с РФ, любые остававшиеся надежды, кажется, угасли 19 февраля, когда Трамп назвал Зеленского диктатором, констатирует агентство Bloomberg.Меняется отношение к Украине не только у политиков, но и у простых американцев: если в феврале 2022 года всего 7% считали, что США слишком много тратят на помощь Киеву, то сейчас таковых уже 41%. Это данные CNN, который в симпатии к России сложно уличить.Но в этом есть серьёзный повод для беспокойства нынешней администрации. Взявшись за решение мировых проблем, Трамп стал уделять мало внимания проблемам собственной страны – так считают 55% участников другого опроса (в частности, для снижения цен на товары повседневного спроса делает недостаточно), в связи с этим пессимистично и со страхом на оставшуюся часть срока полномочий 47-го президента смотрят 54% респондентов.А тем временем начавшаяся перезагрузка российско-американских отношений приобретает глобальные масштабы. Впервые за период проведения СВО Соединённые Штаты не вошли в число авторов антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН, приуроченного к 24 февраля, началу спецоперации, требующей от РФ "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооружённые силы с территории Украины". Среди составителей документа Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Канада. Кроме того, американские представители возражают против использования в коммюнике G7 формулировки "российская агрессия", как лидеры стран семёрки с 2022 года называют конфликт на Украине."США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", – сказали западные чиновники газете Financial Times.На фоне такого перелома даже десятки американских конгрессменов, традиционно поддерживавших Украину, призвали госсекретаря США Марко Рубио не упустить эту историческая возможность и продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает 5 февраля 2026 года.Читайте также материал Павла Котова Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны

https://ukraina.ru/20250219/1061195614.html

https://ukraina.ru/20250219/1061208422.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс