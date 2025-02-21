https://ukraina.ru/20250221/1061248372.html

Завидное постоянство наших врагов

Завидное постоянство наших врагов - 21.02.2025 Украина.ру

Завидное постоянство наших врагов

В эпоху мира и стабильности высоко ценится предсказуемость политика. Она (предсказуемость) помогает эти мир и стабильность сохранять.

2025-02-21T08:19

2025-02-21T08:19

2025-02-21T08:19

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В эпохи великих потрясений, к которым, безусловно, относится текущий глобальный системный кризис, предсказуемость тоже хороша, она не позволяет быстро скатиться в мировую войну, но для победы над противником надо также иметь некоторую долю непредсказуемости.Ваши тактические решения должны быть неожиданными, нестандартными, но при этом стороны конфликта должны быть уверены, что их оппонент не сойдёт с ума и не нанесёт внезапный ядерный удар или не совершит нечто иное, делающее мировую войну неизбежной.Нам повезло. Наши текущие враги до боли предсказуемы. Некоторых к этому вынуждают обстоятельства. Например пожилой Трамп ведёт себя в западной "посудной лавке", как молодой слон, потому, что времени у него мало, а сделать надо много. В первую очередь ему необходимо не допустить леволиберального реванша ни через два, ни через четыре года (всё, что позже уже не его проблема). Поэтому гнать чужих и пытаться разместить своих на всех ключевых постах, во всех стратегических креслах не только американской, но в целом западной политики приходится не обращая внимания на сопутствующие потери и разрушения. "Он, свой, он новый мир построит". Или не построит. Но пытается.Оппоненты Трампа уныло-предсказуемы. Нет в них присущего весёлому старичку куража. Они как заведённые повторяют навязшие в зубах и набившие оскомину мантры, всерьёз рассчитывая, что механическое повторение старых заклинаний вернёт им власть и популярность.Например, Анналена Бербок, достаточно поздно (в 31 год) родившая и потому ещё не бабушка (её девочкам сейчас 10 и 14 лет) сообщила на пресс-конференции, что только сейчас (достигнув 45-летнего возраста) осознала, что в школьные годы подвергалась многократным сексуальным домогательствам.С одной стороны, это "воспоминание" должно свидетельствовать о том, что в школьные годы Анналена должна была быть достаточно симпатичной (хоть и не очень умной, если не понимала, чего от неё добиваются). С другой, становится понятно почему после 17-и лет совместной жизни они с мужем развелись – очарование и свежесть молодости прошли, но Анналена так и не поумнела, превратившись из "чудо, какой дурочки" в "Боже, какую дуру!"В момент острейшего политического и экономического кризиса, когда Германия потеряла первенство в ЕС, США из союзника превратились в оппонента, парламентская коалиция распалась, на носу выборы, популярность партии Анналены и её союзников падает, а популярность оппонентов растёт, США поддерживают консервативную оппозицию европейскому леволиберальному засилью и необходимо принимать срочные и сложные решения, чтобы хотя бы частично сохранить позиции своей политической силы, министр иностранных дел Германии, сопредседатель одной из ведущих сил распавшейся парламентской коалиции не находит ничего лучше, как в давно потерявшем популярность стиле "me too" начать делиться с "городом и миром" истинными или мнимыми сексуальными проблемами своего детства, которые смогла осознать лишь на пороге старости.Школьные "домогательства" должны помочь Анналене победить Россию, унять Трампа, сделать Германию "вновь великой" и убедить бюргеров голосовать за "Зелёных". Ход сколь смелый, столь же и глупый. Но, с другой стороны, а можно ли было ожидать от стабильно проваливающейся на всех направлениях своей деятельности Анналены чего-то умного или хотя бы нестандартного. Если бы она не оказалась серой и унылой, как Урсула фон дер Ляйен, то, чтобы сделать карьеру в европейской политике, ей надо было бы быть уродливой как баронесса Кэтрин Эштон. Ну а политиков с IQ выше, чем у пятилетней гориллы в Европе сразу записывают в фашисты, чтобы не перенапрячь мозг, пытаясь понять, что они говорят.Не случайно Макрон, которому до забвения осталось чуть больше двух лет президентства, из последних сил пытается пробиться в лидеры всея Европы. На общем унылом фоне даже он выделяется (примерно, как жёлтые капли на белом снегу).Но самый яркий и самый предсказуемый, конечно, Зеленский. Вряд ли кто-то ещё из американских союзников, сможет в ближайшее время посоревноваться с ним в предсказуемости шараханий. Пока команда Трампа, пытаясь маневрировать в условиях практического отсутствия свободного пространства, посылала миру противоречивые сигналы о своих намерениях, с целью хоть как-то расширить доступное для манёвра пространство, Зеленский моментально обхамил не только 47-го президента США, но и всех членов его команды, с которыми ему довелось пообщаться и которых он смог вспомнить.Тем самым "очень маленький, но смелый" организатор геноцида украинцев и ликвидатор украинского государства, резко сузил для американской администрации пространство возможностей, буквально толкая Трампа в объятия Путина, не оставляя ему другого выхода, кроме как идти на уступки России, ради сохранения лица. Ну не может же амбициозный Трамп, всегда игравший на эмоциях своих сторонников и апеллировавший к реднековскому мачизму, позволить "не слишком успешному юмористу", живущему на американские деньги и разворовывающему американскую помощь, читать себе нотации, как нашкодившему школьнику.Трамп должен как-то отвечать, и позиция США становится всё более неблагоприятной для Украины. Зеленского в Вашингтоне уже назвали диктатором и заговорили о санкциях против него и его окружения. Помнится так же крикливо, как сейчас на Трампа, киевские "защитники Европы" лаяли на Путина, так же сжигали его изображения и с ликованием пророчили судьбу Милошевича или Каддафи. Бумеранг вернулся. Как только Зеленский, по версии президента США, стал "диктатором, отменившим свободу слова, отказывающимся проводить выборы, которого поддерживает 4% населения", камера в Гааге стала одним из лучших вариантов его дальнейшей судьбы. Хотя бы потому, что камеры есть и в Гуантанамо, но не такие комфортные. В них американские следователи специфическими методами добывают для каждой очередной администрации полезные сведения. Зеленский многое может рассказать об особенностях коррупционных схем команды Байдена.Команда Трампа только начала борьбу со своими врагами в западной политике, но уже абсолютно не стесняется в методах. И дальше будет стесняться ещё меньше. Не только потому, что демократы соратников Трампа сажали, а его пытались посадить по надуманным обвинениям, но и потому, что борьба не окончена, что пуля, попавшая в ухо, показала, что в ней будут использованы самые радикальные методы, потому, что российский оппозиционер, бывший офицер КГБ, ныне внесённый Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов, проживающий в Болгарии экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков вдруг "вспомнил", как лично вербовал Трампа несколько десятилетий назад, с каким удовольствием он "шёл на сотрудничество" и пил водку.Пока что "воспоминание" в ход не пошло – демократы слабы, а Трамп популярен. Но любая оплошность 47-го президента моментально приведёт к раскрутке обвинений в "пособничестве Путину", "работе на Россию" и т.д. Отступать Трампу некуда. Биться он будет до конца – ему с командой есть, что терять. Многое, очень многое они потерять могут.Так что, пойдя на союз с Бербок и Гудковым против Трампа и Путина, Зеленский поступил очень опрометчиво. Одно дело, когда наступление российской армии может сделать тебя "президентом в изгнании" и совсем другое, когда приходится выбирать между Бутыркой и Гуантанамо.Мнения российских экспертов о происходящем в Европе и США - в статье Виктории Титовой "Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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сша, германия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, кгб, госдума, мнения, ростислав ищенко