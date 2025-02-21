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Премьера "Ополченческого романса" и подготовка "концерта мира". События культуры

Премьера "Ополченческого романса" и подготовка "концерта мира". События культуры - 21.02.2025 Украина.ру

Премьера "Ополченческого романса" и подготовка "концерта мира". События культуры

В Москве прошла премьера сериала о войне в Донбассе, Сафронов получил благословение на свою коллекцию для Ватикана, Аль Бано собирается вновь выступить в России

2025-02-21T05:40

2025-02-21T05:40

2025-02-21T05:40

культура

эксклюзив

россия

ватикан

москва

захар прилепин

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"Нужно поскорее об этом рассказать"В понедельник, 17 февраля, в московском кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера сериала Олега Лукичёва "Ополченческие романс" по одноимённому произведению писателя и военнослужащего Захара Прилепина.Роман был опубликован ещё в 2020 году, и речь в нём идёт о донбасском ополчении 2014-2015 годов. У многих героев – и романа, и, соответственно, сериала – есть реальные прототипы, некоторых из них уже нет в живых. Один из актёров – дончанин Ринат Есеналиев – сыграл самого себя, он был и ополченцем, находится на фронте и сейчас, в том числе в качестве военного корреспондента.Среди исполнителей главных ролей – Антон Шагин, Виталий Кищенко, Юрий Торсуев, Владимир Стеклов, Алексей Вертков, Андрей Назимов.Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Premier запланирована тоже состоялась 18 февраля, в эфире телеканала НТВ — запланирована на 24 февраля.Московскую премьеру посетила журналист издания Украина.ру Анна Черкасова. Она пообщалась с актёрами Андреем Назимовым и Ольгой Ворониной, с музыкальным продюсером проекта Юсупом Бахшиевым, записала эксклюзивные интервью с вице-спикером Госдумы России Александром Бабаковым и Прилепиным."Сейчас мы находимся в таком историческом моменте, что, как многим кажется, сейчас у нас начнутся мирные переговоры и всё как-то быстро наладится. Очень важно еще раз открутить к началу и понять, сколько в это вложено сил, сколько вложено крови, сколько было потерь, чтобы, даже добиваясь мира, мы не продавали дешево всё то, за что заплачена огромная цена.Я хотел просто зафиксировать, запомнить своих товарищей, какими они были в лучшие свои годы, и павших своих друзей вспомнить. И вообще я боялся, что могу не дожить, надо поскорее про это рассказать. И рассказал", — сказал на презентации Захар Прилепин.Фильмы и сериалы о военных действиях на Украине сегодня имеют такое же значение, как и произведения, выходившие накануне Великой Отечественной войны и готовившие советский народ к схватке, отметил он, беседуя с корреспондентом Украина.ру."Хотя нам периодически всякие демагоги начинают рассказывать, что "не надо торопиться, лучшие фильмы про Великую Отечественную войну сняли после ее окончания".Все это полная антикультурная чушь! Потому что советское руководство и лично товарищ Сталин, прекрасно понимая, что ожидает страну, готовили морально, духовно и ценностно население к предстоящим событиям.Они могут случиться, могут не случиться, но готовыми к этому нужно быть. Поэтому у нас "Три танкиста" распевала вся страна уже накануне войны, и соответственно, песня эта появилась в фильме накануне войны. И все военные конфликты, которые произошли накануне Великой Отечественной, были так или иначе отображены в советском искусстве.Я напомню, что были большие военные операции: Халхин-Гол, Финская война, так называемые аннексии Западной Украины и Западной Белоруссии, и ещё Прибалтика. В сущности, каждую из них можно назвать успешной. Даже Финская война со всеми ее кровавыми потерями тоже была, безусловно, успешной. Всё это у нас было зафиксировано.Я об этом говорю, начиная с пресловутого 2014 года — что нужно снимать, нужно показывать, нужно петь, нужно давать слово тем людям, которые об этом говорят", — рассказал Прилепин.В 2020 году, когда вышла его книга, поэтесса и военный корреспондент Анна Долгарева писала, что это была первая попытка художественного осмысления событий, произошедших в Донбассе после Майдана.Мысль о том, что в России мало написано и снято на тему украинской трагедии звучит довольно часто. И всё же, "Ополченческий романс" — не первая картина о войне в Донбассе. Издание Украина.ру писало также о премьере фильма Ильи Казанкова "Позывной "Пассажир" (главную роль в котором тоже сыграл Шагин) по роману Александра Проханова "Убийство городов".Ещё раньше выходили разные фильмы, бюджеты которых были зачастую невелики (как, например, "Военный корреспондент" Павла Игнатова, снятый ещё в 2014-м, по горячим следам), неоднозначно оценённый критиками "Крым" Алексея Пиманова, несколько картин частного производства о ЧВК "Вагнер".К сериалу рэпер Ричард Семашков написал одноимённый альбом – "Ополченческий романс". Первая песня из него звучит в самом начале первой же серии сериала – медиативная, напоминающая колыбельную:"Нам снова в бой, скажи мне слово.Как там погода? Все здоровы?Мы здесь не знаю до какого,А настроение боевое.Ну да, пытались, мы не дали —Ребята крепкие попались.Вы в новостях, что, не видали?Мы сторону не выбирали…"Никас Сафронов в Ватикане, концерт мира в МосквеНовость из мира живописи: на прошлой неделе в Ватикане российский художник Никас Сафронов – самый, пожалуй, известный за границей из современных, встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему картину, а главное – получил благословение на создание своей личной коллекции для Ватикана.Понтифик провёл аудиенцию с художником в библиотеке Апостольского дворца. Картина, которую подарил ему Сафронов, полгода – с марта по сентябрь 2022-го была на Международной космической станции, на ней изображено первое место служения самого Папы в Буэнос-Айресе, когда его ещё звали Хорхе Марио Бергольо.На МКС полотно оказалось благодаря Герою России, космонавту Олегу Артемьеву.В эти дни вокруг Ватикана новостей много: на прошлой неделе стало известно, что здоровье понтифика сильно ухудшилось и он был госпитализирован, а швейцарская газета Blick даже писала, что он едва ли не при смерти, и гвардия "репетирует его похороны".Слухи позднее были опровергнуты.А мировые СМИ тем временем обсуждают интервью культового итальянского эстрадного певца Аль Бано информационному агентству Ansa. Он заявил, что в конце лета планирует дать концерт в Москве на Красной площади.Концерт мира.Аль Бано ранее четыре раза выступал перед президентом России Владимиром Путиным, сейчас же, по его словам, устраивавший его выступления импресарио, пригласил музыканта вновь – на "мероприятие, посвящённое окончанию украинского конфликта"."Он сказал мне быть готовым к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира", – сказал артист.Осенью певец говорил, что с радостью посетил бы Донбасс, а также дал бы концерт в Москве или любом другом российском городе. В 2022 году он выступал против действий российской армии на Украине, но сейчас говорит, что уверен: диалог между президентами России и США вскоре приведёт к миру.Читайте также интервью Игоря Гомольского Донецкий музыкант Евгений Пефтиев: "Мы были и остаемся уличными музыкантами" на сайте Украина.ру.

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Мария Нестерова

эксклюзив, россия, ватикан, москва, захар прилепин, кино, музыкант, музыка