https://ukraina.ru/20250324/1061966654.html

Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией

Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией - 24.03.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией

Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни. Витальность из нее испаряется. Украины не будет, мы с США всё равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с США вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом.

2025-03-24T06:30

2025-03-24T06:30

2025-03-24T06:30

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миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, насколько мы сейчас близки к перемирию и полноценному миру на фоне идущих переговоров по урегулированию на Украине по сравнению с прошлым годом?- Мы дальше от рождения и ближе к смерти. Мы дальше от начала боевых действий и ближе к концу. То есть мы дальше от этого самого столкновения и ближе к миру. Это по-другому не бывает. Рано или поздно мир всё равно наступает. И, следовательно, чем дольше идёт война, тем ближе мир. А насколько он будет зависеть от этих переговоров? Ну, наверное, и от них тоже. Хотя больше он зависит всё-таки от действий российских войск на территории Украины.До тех пор, пока в 2023 году украинская армия не была разгромлена в ходе своего распиаренного наступления, никто никакие переговоры с нами вести не собирался. Как только ее разгромили, Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией, договориться о заморозке по линии разграничения. Всё то же самое, что, в принципе, сейчас предлагает Трамп.Но у Трампа больше пространства для маневра. Он понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит. Он это объяснял Зеленскому под телекамеры. Нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины.Хотя российское руководство совершенно очевидно с самого начала СВО и до нынешнего момента предпочитало какую-то часть Украины оставить, и даже значительную. Поэтому до сегодняшнего дня Россия заявляет, что не претендует ни на какие территории Украины, кроме тех, которые уже были включены в состав России в соответствии с её Конституцией, и что Россия готова немедленно прекратить огонь, как только украинские войска будут выведены с конституционных территорий России.Зеленский может прекратить огонь моментально. ВСУ достаточно покинуть Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В Луганской украинцев и так практически уже нет. Тут же наступает перемирие. И можно там дальше разговаривать о мире.Но Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже не собирается выполнять. Поэтому российское руководство всё время говорит, что у нас с Трампом прекрасные взаимоотношения, мы восстанавливаем нормальную работу посольств. Но на Украине мы не можем перейти к перемирию, потому что Украина не хочет. Вот Трамп попросил не бомбить энергетику, мы не бомбим. Всё подряд бомбим, а энергетику не бомбим. А они бомбят у нас, потому что недоговороспособны.Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни. Витальность из нее испаряется. Украины не будет, мы с США всё равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с Соединёнными Штатами вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом. Потому что это крупная мировая держава, она никуда не денется. Может быть, когда-нибудь США исчезнут, но сейчас больше шансов исчезнуть у Европейского Союза. Россия пережила только за XX век две национальные катастрофы и не исчезла. Соединённые Штаты устойчивое образование, поэтому они тоже могут пережить национальную катастрофу и восстановиться.- Насколько велико влияние США и Трампа на Украину, ведь ее нынешняя элита — это проект демократов?- Влияние Соединённых Штатов на Украину, на её политику огромно, но оно не бесконечно. И любой человек сам принимает конкретные решения, тем более политик. Он исходит при этом из своих интересов, из интересов государства, то есть комбинации этих интересов, из своего видения будущего, настоящего и прошлого, и чего угодно. Он может исходить из чисто эгоистичных и шкурных интересов, он может из чисто альтруистических интересов исходить, может из комбинации всех этих интересов исходить.Трамп может позвонить Зеленскому, что он уже делал, и сказать, что его единственный шанс сохранить страну это заключить мир. Но Зеленский явно не хочет заключать мир. И я думаю, что это в первую очередь связано с его амбициями. Потому что Зеленский ожидал, что его будут носить на руках, когда он станет президентом Украины. Для него было огромным потрясением, когда выяснилось, что Путин не хочет с ним встречаться. С тех пор он затаил зло, и мира он не хочет вообще в принципе.Как только Трамп стал говорить о том, что надо заключить мир, он стал врагом для Зеленского и для тех, кто его на Украине поддерживает. Поэтому Зеленский тут же стал дружить с врагами Трампа в Европе и пытаться вместе с ними устраивать Трампу гадости.Да, Соединённые Штаты имеют возможность принуждать Украину к определённым действиям. Но принуждать и принудить — это разные глаголы. Принудить совершенного вида, а принуждать несовершенного. Действие находится в процессе и неизвестно, чем закончится. Пока Зеленский принял решение воевать до последнего украинца. И французы с англичанами ему в этом будут помогать.- При этом у Зеленского не вызывает неприятия позиция Соединенных Штатов по поводу тех же атомных электростанций и портов. По заявлению спикера Белого дома, если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры. Не проще ли в таком случае вообще чисто гипотетически отдать всю Украину под прямой контроль США? Нам в таком случае будет проще с ними договориться.- Я бы не сказал, что проще, потому что Зеленского мы можем разгромить на поле боя, а Соединенные Штаты нет. Другое дело, захотят ли они воевать за Украину? Любое государство, даже такое недоделанное как Украина, это не мобильный телефон, который вы можете достать из кармана и кому-то подарить. Точно так же очень сложно взять и отдать электростанции, порты и так далее, подписав соглашение о том, что США владеют электростанциями и портами. Это передача части территории. Передать часть украинской территории по действующей конституцией невозможно без общенационального референдума.Можно подписать рамочное соглашение, в соответствии с которым американские компании будут иметь приоритет при создании предприятий для разработки каких-то месторождений. Но для этого надо, чтобы появились компании, которые захотят вложить деньги.Если Украины нет, то Россия просто говорит, большое спасибо, Дональд, но нам не нужны никакие услуги больше. Украины нет, мы дальше сами решим, что здесь произойдёт. А если у Трампа будут легитимные соглашения, они приходит и говорит, что на Украине есть интересы крупных американских инвесторов. И никуда мы с этого корабля не спрыгнем, нам придется вести переговоры с США по поводу интересов их компаний.Поэтому Трамп пытается застолбить точку входа в переговоры, или даже несколько точек входа в переговоры, на тот случай, когда Украины не будет, чтобы можно было дальше иметь рычаг воздействия на российскую политику. Если Трамп загонит пару компаний на Украину, то для Зеленского это будет большой успех, он будет орать, что в Украину деньги вкладывают, он этого добился.Американская активность — это очередное свидетельство того, что американцы не считают, что Украина уцелеет как государство. Иначе им бы этого было совершенно незачем. Они и так на Украине делали, что хотели. Их компании и так там имели любой приоритет.И можно было бы никакие соглашения дополнительные не подписывать. Если бы американская компания захотела бы что-то там на Украине добывать, она бы тут же получила бы лицензию, тем более в нынешних условиях. Раньше украинцы бегали за американцами и упрашивали их добывать сланцевый газ. Потом выяснилось, что добывать нечего. Так же будет с редкоземельными металлами. У Украины нет выхода на мировой рынок. То есть эффективно торговать там могут только американцы. Украинцев оттуда гонят поганой метлой. Потому что они слабые, никому не нужны. А на мировом рынке конкуренция.О переговорах Дональда Трампа и Зеленского Разведать всё о переговорах с Путиным и продать неподконтрольную ЗАЭС. Зачем Зеленский звонил Трампу

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", вооруженные силы украины