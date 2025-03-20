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Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады

Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады - 20.03.2025 Украина.ру

Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады

За ночь российская ПВО 132 украинских беспилотника. Информацию об этом 20 марта обнародовало Министерство обороны РФ

2025-03-20T10:08

2025-03-20T10:08

2025-03-20T10:08

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Один дрон был сбит над Липецкой областью, три - над территориями Курской области и Республики Крым, девять - над Ростовской областью, 22 - над Белгородской, 40 - над Воронежской и 54 - над Саратовской.Саратовский губернатор Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на регион. Под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов.По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Одной из договоренностей этого диалога стало решение о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.

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новости, россия, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины