Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады
© Роман Бусаргин / Telegram
© Роман Бусаргин / Telegram
За ночь российская ПВО 132 украинских беспилотника. Информацию об этом 20 марта обнародовало Министерство обороны РФ
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата", - уточнили в ведомстве.
Один дрон был сбит над Липецкой областью, три - над территориями Курской области и Республики Крым, девять - над Ростовской областью, 22 - над Белгородской, 40 - над Воронежской и 54 - над Саратовской.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на регион. Под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов.
По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.
Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома.
"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте", - уточнил губернатор.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Одной из договоренностей этого диалога стало решение о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.
А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.
Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.