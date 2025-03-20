Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады - 20.03.2025 Украина.ру
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Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады
Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады - 20.03.2025 Украина.ру
Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады
За ночь российская ПВО 132 украинских беспилотника. Информацию об этом 20 марта обнародовало Министерство обороны РФ
2025-03-20T10:08
2025-03-20T10:08
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Один дрон был сбит над Липецкой областью, три - над территориями Курской области и Республики Крым, девять - над Ростовской областью, 22 - над Белгородской, 40 - над Воронежской и 54 - над Саратовской.Саратовский губернатор Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на регион. Под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов.По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Одной из договоренностей этого диалога стало решение о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
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новости, россия, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Массированная атака Киева: под прицелом оказались больница, школа и детские сады

10:08 20.03.2025
 
© Роман Бусаргин / Telegram
© Роман Бусаргин / Telegram
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За ночь российская ПВО 132 украинских беспилотника. Информацию об этом 20 марта обнародовало Министерство обороны РФ
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата", - уточнили в ведомстве.
Один дрон был сбит над Липецкой областью, три - над территориями Курской области и Республики Крым, девять - над Ростовской областью, 22 - над Белгородской, 40 - над Воронежской и 54 - над Саратовской.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин оценил произошедшее как самую массированную атаку ВСУ на регион. Под вражеским ударом по области оказались городская больница, два детских сада, школа и более 30-ти частных домов.
По предварительным данным, пострадало как минимум два мирных жителя, в их числе - пациентка больницы, которую ранило осколками.
Также в результате налета БПЛА в городе Энгельс произошел пожар на территории аэродрома.
"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте", - уточнил губернатор.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Одной из договоренностей этого диалога стало решение о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.
А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.
Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
 
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Заголовок открываемого материала
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