https://ukraina.ru/20250221/1061230321.html

"Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 21.02.2025 Украина.ру

"Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

На Украине обсуждают, как сложатся отношения Киева и Вашингтона, состоятся ли выборы и останутся ли безнаказанными организаторы бессудных расправ в концлагерях СБУ.

2025-02-21T05:25

2025-02-21T05:25

2025-02-21T05:25

эксклюзив

украина

сбу

репрессии

владимир зеленский

сша

дональд трамп

илон маск

александр дубинский

олег царев

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Отношения с новой американской администрацией у Банковой явно не складываются. Киев сделал ставку на глобалистов, Вашингтону это не нравится. Дошло до того, что президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы (этого факта прежде на Западе предпочитали не замечать), да еще и указал на низкий уровень поддержки его населением. Более того, Трамп заявил, что Зеленский хочет продолжить боевые действия для того, чтобы "сохранить кормушку".Илон Маск в своей соцсети X заявил, что "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы".Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц пояснил, что такое послание американского лидера Зеленскому стало реакцией на разочарование позицией Киева по вопросу компенсации Штатам.В интервью Fox News Уолтц рассказал, что администрация США "разочарована тем, как только в последнюю неделю произошла эскалация риторики и странное отторжение в связи с представлением того, что мы видим в качестве возможности".Что касается требования провести на Украине выборы, то экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев считает очевидным, что это – требование России. Он в своем блоге предостерег, что Зеленский может согласиться, но провести выборы электронным способом голосования через систему "Дия"."Уверен, что таким образом — через Дию — Зеленский и выиграть может", - заявил аналитик.Он продолжил: "Должны быть четкие требования к проведению выборов. Должны быть сняты санкции и закрыты уголовные дела против политических противников Зеленского. Должна быть разрушена монополия Зеленского на СМИ. И, самое главное, должно быть открыто достаточно избирательных пунктов для голосования за рубежом. Сейчас половина населения Украины за пределами Украины. Половина от половины выевших за рубеж — в России. За счет этих граждан можно получить приличное число голосов".Он также напомнил, что "население Украины несколько раз голосовало за мир, но в итоге получало войну"."И Порошенко, и Зеленский получали кресло президента, пообещав гражданам Украины мир, и затем обманув их. Сейчас Зеленский следит, чтобы партии мира в стране не было. Если она появится, у неё будут серьезные шансы на победу. Надо не упустить шанс остановить войну", - считает Царев.Покинувшая страну известная украинская телеведущая Диана Панченко в соцсети X горячо одобрила заявление Трампа и напомнила, что "за те же слова Зеленский посадил тысячи украинцев".Эта тема теперь действительно может получить развитие. Украинская правозащитница Лариса Шеслер считает, что количество политзаключенных на Украине может достигать десятков тысяч человек. Ранее в интервью "МК" она отметила, что "уровень репрессий по отношению к политическим оппонентам правящего на Украине режима сегодня носит беспрецедентный характер". Интервью это было опубликовано в январе прошлого года, но с тех пор на Украине ничего не изменилось, разве что увеличилось количество политзаключенных и "пропавших".Украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян предвидит еще более серьезное обострение в отношениях Банковой с новой администрацией США. Причины для таких предположений есть – так, Илон Маск заявил, что Зеленский убил американского журналиста.По мнению Монтян, трампистам теперь очень кстати пришлось дело погибшего в украинской тюрьме американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, и "если эту тему начнут качать, то вся эта история может очень больно выйти зелебобикам боком"."А ведь от убийства Лиры недалеко и до не менее скандальной истории с пыточными в подвалах СБУ, про которые тоже все вроде бы как знают, но делают вид, что их это не касается. Если теперь трамписты перестанут делать такой вид, то может получиться и вовсе интересно, ведь через подвалы за три года войны прошли тысячи, если не десятки тысяч украинских граждан!", - написала Монтян.Впрочем, комментируя ситуацию с наблюдаемым в последние дни повышением градуса неприязни между Киевом и Вашингтоном, Монтян отметила, что она все же не может "отделаться от подозрения, что всё это некая театральная постановка в прямом эфире".Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада в связи с заявлением Маска напоминает, что в последней своей публикации перед смертью Лира выразил опасение за свою жизнь и сообщил, что будет бежать с Украины и искать политического убежища в Венгрии, но "до Венгрии Лира так и не добрался".Авторы канала отметили, что теперь "Зеленского не просто десакрализируют, его демонизируют, причем со скоростью света".Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который и сам сейчас находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене, считает, что делу дадут ход и кому-то на Украине очень не поздоровится."Надеюсь, судьи понимают, что те, кто выносил решения по Лире, прокуроры, СБУ и остальные - набор ваших действий привел к убийству американского гражданина в украинской тюрьме. И здесь уже речь идет не о санкциях. Вы, как юристы, последствия, думаю, понимаете очень хорошо. Все последствия", - написал нардеп в своем блоге. И добавил: "Судьям концлагеря, организаторам концлагеря СБУ я рекомендую приготовиться".Подробнее на эту тему – в статье Павла Волкова "Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ"

https://ukraina.ru/20250220/1061216189.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сбу, репрессии, владимир зеленский, сша, дональд трамп, илон маск, александр дубинский, олег царев, татьяна монтян, лариса шеслер, политика, эксперты, выборы