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Мастер ложных прогнозов. Штрихи к портрету потенциального кандидата в президенты Кирилла Буданова

Мастер ложных прогнозов. Штрихи к портрету потенциального кандидата в президенты Кирилла Буданова - 21.02.2025 Украина.ру

Мастер ложных прогнозов. Штрихи к портрету потенциального кандидата в президенты Кирилла Буданова

Неофициальная предвыборная кампания на Украине уже фактически началась с прошлого года. Проходит она на фоне зачистки и санкций против возможных конкурентов Зеленского. Украинцам же еженедельно подносят результаты новых социологических опросов, предлагая выбирать между разными сортами националистов и сторонников войны.

2025-02-21T06:00

2025-02-21T06:00

2025-02-21T08:23

эксклюзив

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кандидат

президентские выборы

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валерий залужный

россия

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вооруженные силы украины

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Большинство этих фиктивных опросов на первое место выводят бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. На второе место социологическая служба "Рейтинг" в начале февраля поставила даже не Зеленского или Порошенко, а главу ГУР МОУ Кирилла Буданова. Ему якобы доверяют 62%.Его рейтинг украинские эксперты объясняют запросом на "сильного лидера", "сильную руку", то есть сватают украинцам очередного жесткого диктатора.Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в декабре рассказывал, что у Буданова есть политические амбиции. "Буданов — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для Зеленского", — подчеркнул Царев. Также, по его словам, у Буданова хорошие связи со многими депутатами из партии "Слуга народа", в частности, с главой фракции в Раде Давидом Арахамией.Однако ранее издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что Офис президента может отправить в отставку Буданова и сменить его на "более лояльную к власти персону".В то же время Украинский институт политики Руслана Бортника на днях сообщал, что Зеленскому и его команде придется доказывать свою способность представлять интересы украинского общества, но США могут поддержать и альтернативного кандидата (Залужного или Буданова), и тогда переговоры с Москвой будет вести уже новое руководство.Американский журнал The Economist, рупор НАТО, ранее называл Буданова огромной угрозой для Кремля и противовесом Залужному. "Тайные опросы, проведенные офисом господина Зеленского, показывают, что они думают о том, чтобы использовать культ своего героя-шпиона для противовеса (мнимой) угрозе, которую представляет Валерий Залужный, симпатичный и независимый украинский главнокомандующий. Коллеги генерала Буданова говорят, что они убеждены: ему суждена большая политическая роль после наступления мира – если он доживет до этого времени", – сообщал The Economist.Сам Буданов рассказывал, что его политические амбиции – победа над Россией. В этом качестве он вполне подходит западным "ястребам", так как иного кандидата на Украине им и не требуется.Сам он сейчас, как и Зеленский, пытается продать западу украинские природные ресурсы, чтобы выторговать поддержку. "Одна из причин российской агрессии — намерение захватить природные ресурсы и ВПК Украины, чтобы потом использовать их против западных стран", - рассказывал 12 февраля Буданов, обращаясь к западным чиновникам, которые могут не знать, что предприятия ВПК на Украине лежат в руинах.Что же касается природных ресурсов, то американское издание Bloomberg 19 февраля сообщило, что украинские чиновники сознательно завысили оценку природных богатств, чтобы добиться склонности Трампа. И завысили существенно – с $3 млрд долларов до $500 млрд.Все последние месяцы Буданов также упорно "воюет" с армией КНДР, "побеждая" целые дивизии корейских солдат. Его упорство в этом направлении обусловлено отчаянным стремлением украинских силовиков втянуть еще какие-нибудь страны в конфликт, представив его как международный.В конце января на Украине много шуму наделало заявление Буданова об угрозе существованию страны, если мирные переговоры не начнутся до лета. Сообщила об этом "Украинская правда" со ссылкой на депутатов, присутствовавших на секретном совещании. В ГУР МОУ эти слова стали отрицать, начав срочную проверку каналов утечки информации.На Украине Буданов известен, как мастер несбывшихся прогнозов. В 2022, 2023 и 2024 он повторял свой тезис о том, что Россия скоро истощится. Каждое новое продвижение российской армии он комментировал вновь заявлениями о скором истощении наступательного потенциала. Ровно год назад он говорил, что ударов российских ракет больше не будет, так как запас ракет у РФ тоже истощился.В начале 2023 года он обещал заход ВСУ в Крым весной того же года. В 2024 году он повторил тот же прогноз, лишь сдвинув сроки. Окончание войны он прогнозировал на конец 2023 года, а потом – в 2024 году. В своих прогнозах на текущий год Буданов выражал уверенность, что российская финансовая и экономическая система обрушится к лету.Для начала политической карьеры у Буданова уже есть важнейшее качество для политика постмайданной Украины – умение врать, обещать украинцам скорое улучшение их жизни, а Западу обещать природные ресурсы и скорый распад России.О другом потенциальном президенте Украине - в статье Недалекий, управляемый, самовлюбленный. Штрихи к портрету кандидата Валерия ЗалужногоВ целом о тех, кто будет бороться за президентское место - Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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