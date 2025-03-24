"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США - 24.03.2025 Украина.ру
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"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США
"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США - 24.03.2025 Украина.ру
"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США
Заявления американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для Владимира Зеленского "как часть шаблона". Об этом 24 марта написало издание Time
2025-03-24T16:07
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По мнению главы киевского режима, России "удалось повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации". Авторы украинского паблика отмечают, что предыдущий раз, когда Зеленский уже говорил, якобы Трамп распространяет "российские нарративы", в итоге закончился скандалом в Белом доме.Стоит отметить, что в понедельник, 24 марта, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выступил с призывом сменить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем политик передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения, заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине, а также допустил, что Зеленский признает российские территории. В то же время саммит НАТО может пройти при свечах: политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита альянса в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе.
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новости, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, верховная рада
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада

"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США

16:07 24.03.2025 (обновлено: 17:15 24.03.2025)
 
Трамп и Путин
Трамп и Путин
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Заявления американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для Владимира Зеленского "как часть шаблона". Об этом 24 марта написало издание Time
По мнению главы киевского режима, России "удалось повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации".

"Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и нужно что-то сделать, чтобы заставить их. <...> Американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка противоречила ему", — заявил Зеленский, как его цитирует украинское издание "Страна.ua".

Авторы украинского паблика отмечают, что предыдущий раз, когда Зеленский уже говорил, якобы Трамп распространяет "российские нарративы", в итоге закончился скандалом в Белом доме.
Стоит отметить, что в понедельник, 24 марта, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выступил с призывом сменить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
В нем политик передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения, заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине, а также допустил, что Зеленский признает российские территории.
15:23
В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
В то же время саммит НАТО может пройти при свечах: политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита альянса в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе.
 
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