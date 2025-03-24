https://ukraina.ru/20250324/1062010470.html

"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США

"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США - 24.03.2025 Украина.ру

"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США

Заявления американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для Владимира Зеленского "как часть шаблона". Об этом 24 марта написало издание Time

2025-03-24T16:07

2025-03-24T16:07

2025-03-24T17:15

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По мнению главы киевского режима, России "удалось повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации". Авторы украинского паблика отмечают, что предыдущий раз, когда Зеленский уже говорил, якобы Трамп распространяет "российские нарративы", в итоге закончился скандалом в Белом доме.Стоит отметить, что в понедельник, 24 марта, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выступил с призывом сменить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем политик передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения, заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине, а также допустил, что Зеленский признает российские территории. В то же время саммит НАТО может пройти при свечах: политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита альянса в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе.

https://ukraina.ru/20250324/1062008462.html

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новости, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, верховная рада