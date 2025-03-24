"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США
16:07 24.03.2025 (обновлено: 17:15 24.03.2025)
Трамп и Путин
Заявления американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для Владимира Зеленского "как часть шаблона". Об этом 24 марта написало издание Time
По мнению главы киевского режима, России "удалось повлиять на некоторых людей в команде главы Белого дома с помощью информации".
"Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и нужно что-то сделать, чтобы заставить их. <...> Американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка противоречила ему", — заявил Зеленский, как его цитирует украинское издание "Страна.ua".
Авторы украинского паблика отмечают, что предыдущий раз, когда Зеленский уже говорил, якобы Трамп распространяет "российские нарративы", в итоге закончился скандалом в Белом доме.
Стоит отметить, что в понедельник, 24 марта, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выступил с призывом сменить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
В нем политик передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения, заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине, а также допустил, что Зеленский признает российские территории.
15:23В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
В то же время саммит НАТО может пройти при свечах: политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита альянса в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе.