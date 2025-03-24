В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ
© Sputnik / Анна Раткогло
© Sputnik / Анна Раткогло
Немецкое издание Welt am Sonntag 24 марта написало о том, что Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины. На это официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что "подобная информация не соответствует действительности"
В понедельник, 24 марта, немецкое издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС предположило, что Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины, о которой ранее заявили Великобритания и Франция. Журналисты отмечали, что китайские представители провели в столице Бельгии неофициальные консультации, в ходе которых интересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию.
"Присоединение Китая к “коалиции желающих” могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине", — написали тогда в публикации, уточнив, что такое заявление сделали в дипломатических кругах Брюсселя, подчеркнув, что этот вопрос остается "чрезвычайно чувствительным".
После этого официальный представитель МИД КНР опроверг появившеюся информацию.
"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", — заявил Го Цзякунь, комментируя сообщения СМИ.
10 марта, 16:22Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансыМадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais
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