В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ - 24.03.2025 Украина.ру
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В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ
В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ - 24.03.2025 Украина.ру
В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ
Немецкое издание Welt am Sonntag 24 марта написало о том, что Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины. На это официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что "подобная информация не соответствует действительности"
2025-03-24T15:05
2025-03-24T15:05
новости
китай
германия
украина
владимир зеленский
ес
пекин
миротворцы
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В понедельник, 24 марта, немецкое издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС предположило, что Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины, о которой ранее заявили Великобритания и Франция. Журналисты отмечали, что китайские представители провели в столице Бельгии неофициальные консультации, в ходе которых интересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию. "Присоединение Китая к “коалиции желающих” могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине", — написали тогда в публикации, уточнив, что такое заявление сделали в дипломатических кругах Брюсселя, подчеркнув, что этот вопрос остается "чрезвычайно чувствительным".После этого официальный представитель МИД КНР опроверг появившеюся информацию. "Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", — заявил Го Цзякунь, комментируя сообщения СМИ.В то же время Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины. Подробнее об этом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, германия, украина, владимир зеленский, ес, пекин, миротворцы
Новости, Китай, Германия, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Пекин, миротворцы

В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ

15:05 24.03.2025
 
© Sputnik / Анна Раткогло
© Sputnik / Анна Раткогло
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Немецкое издание Welt am Sonntag 24 марта написало о том, что Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины. На это официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что "подобная информация не соответствует действительности"
В понедельник, 24 марта, немецкое издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС предположило, что Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины, о которой ранее заявили Великобритания и Франция. Журналисты отмечали, что китайские представители провели в столице Бельгии неофициальные консультации, в ходе которых интересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию.
"Присоединение Китая к “коалиции желающих” могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине", — написали тогда в публикации, уточнив, что такое заявление сделали в дипломатических кругах Брюсселя, подчеркнув, что этот вопрос остается "чрезвычайно чувствительным".
После этого официальный представитель МИД КНР опроверг появившеюся информацию.
"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", — заявил Го Цзякунь, комментируя сообщения СМИ.
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 16:22
Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансыМадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais
В то же время Зеленский подписал 28 договоров о гарантиях безопасности для раздела Украины. Подробнее об этом читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиКитайГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийЕСПекинмиротворцы
 
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