В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ

Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы

Мадрид не может оставаться в стороне, если европейские страны договорятся о размещении военной миссии на Украине, поэтому вслед за Британией, Францией и Данией рассматривает возможность участия в возможной военной миссии Евросоюза. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила местная газета Pais