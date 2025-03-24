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Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка
Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка - 24.03.2025 Украина.ру
Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка
ВС РФ наступают в районе населенных пунктов Владимировка и Басовка Сумской области Украины. Российские подразделения вышли с севера к пропускному пункту "Суджа" на границе. Об этом 24 марта сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале
2025-03-24T14:29
2025-03-24T14:29
2025-03-24T14:30
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Подоляка рассказал, что успех в районе пропускного пункта поставил части ВСУ возле границы в крайне невыгодное оперативное положение. Он также добавил, что это обеспечило продвижение российских войск в районе Басовки. Также блогер сообщил, что ВС РФ закрепились в населенном пункте Владимировка, который находится к северо-западу от Юнаковки, располагающейся на трассе Сумы — Суджа.Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в ДНР, "направляя их ближе к Курской губернии". Подробности в публикации Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский.
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новости, сумская область, курская область, россия, украина, юрий подоляка, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Сумская область, Курская область, Россия, Украина, Юрий Подоляка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка
14:29 24.03.2025 (обновлено: 14:30 24.03.2025)
ВС РФ наступают в районе населенных пунктов Владимировка и Басовка Сумской области Украины. Российские подразделения вышли с севера к пропускному пункту "Суджа" на границе. Об этом 24 марта сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале