https://ukraina.ru/20250324/1062006308.html

Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка

Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка - 24.03.2025 Украина.ру

Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка

ВС РФ наступают в районе населенных пунктов Владимировка и Басовка Сумской области Украины. Российские подразделения вышли с севера к пропускному пункту "Суджа" на границе. Об этом 24 марта сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Телеграм-канале

2025-03-24T14:29

2025-03-24T14:29

2025-03-24T14:30

новости

сумская область

курская область

россия

украина

юрий подоляка

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061840116_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_da084a6ae3c503dbc06cfb2e3e4e2958.jpg

Подоляка рассказал, что успех в районе пропускного пункта поставил части ВСУ возле границы в крайне невыгодное оперативное положение. Он также добавил, что это обеспечило продвижение российских войск в районе Басовки. Также блогер сообщил, что ВС РФ закрепились в населенном пункте Владимировка, который находится к северо-западу от Юнаковки, располагающейся на трассе Сумы — Суджа.Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ снимает подразделения операторов БПЛА с фронта в ДНР, "направляя их ближе к Курской губернии". Подробности в публикации Украинских дроноводов перебрасывают ближе к Курску — Кимаковский.

https://ukraina.ru/20250324/1062000139.html

сумская область

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, курская область, россия, украина, юрий подоляка, вооруженные силы украины, вс рф