https://ukraina.ru/20250324/1061995023.html

Зеленский: "В Крыму никого нет"! Так ли велика "Большая семерка"? И другие скандальные цифры недели

Зеленский: "В Крыму никого нет"! Так ли велика "Большая семерка"? И другие скандальные цифры недели - 24.03.2025 Украина.ру

Зеленский: "В Крыму никого нет"! Так ли велика "Большая семерка"? И другие скандальные цифры недели

Какие цифры и факты обсуждали на Украине, в России и в мире?

2025-03-24T15:56

2025-03-24T15:56

2025-03-24T16:09

эксклюзив

владимир зеленский

россия

сша

крым

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дональд трамп

мок

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Сегодня мы обсудим:Сколько туристов было в Крыму в 2024 и сколько насчитал Зеленский?Сколько было потрачено денег в мире на негативные публикации про Крым?Как выбрали первую в истории главу МОК - женщину и первую представительницу Африки?Сколько санкций введено против России и к чему это привело?И почему Владимир Путин удивляется самоназвание "Большая семёрка"?Об этих и других интересных цифрах и фактах - в нашем обзоре."Что там большого?"Выступая на съезде российского Союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин сказал, что рост ВВП России два года подряд составлял 4,1 процента. Экономический рост стран БРИКС - 4,9 процента.В то же время рост ВВП Еврозоны составил 0,9 процента. А "большой семерки" - 1,9 процента.- Почему "семёрка" большая? Непонятно, что там большого. Там, куда не посмотришь, на карте не видно никого, - заметил Владимир Путин.Но ведь действительно! Что там такого большого? Это по многим показателям уже какая-то "микро"-семёрка. Кроме, возможно, США.Напомним, что в так называемую большую семерку входят страны: США, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Германия и Япония. Это неформальное объединение. Можно сказать, клуб.С 1997 по 2014 год "семёрка" была "восьмёркой", в клуб входила Россия.Дональд Трамп уже заявил, что исключение России (из-за присоединения Крыма) было ошибкой. И хорошо, мол, было бы вернуться к формату "восьмёрки".Но есть ли необходимость для России входить в "клуб колонизаторов"?Хотя Кремль всегда отвечал, что "Россия не отказывается от общения в любых форматах"."Мы рабовладельцам руки не подаём!"Как сказал недавно президент Колумбии, "мы рабовладельцам руки не подаём". И выслал за колумбийскими мигрантами, которых Трамп хотел с позором выдворить из США, собственный, президентский самолёт.Все остальные тоже постепенно понимают: ну какая там уже "большая семерка"? Так, небольшая семерочка. Да и "гегемон" уже не тот.Колумбийский президент решился на небольшой демарш.Ему могут, конечно, устроить цветную революцию или компромат подбросить (уже есть, президент Колумбии Густаво Петро якобы встречался с трансгендером, но публикация этого факта ни на кого в Колумбии впечатления не произвела).Что там может произвести впечатление? У Густаво было три жены, у него пятеро детей, ему почти 65 лет. Бывший повстанец, партизан, сидел в тюрьме. Первый левый политик во главе Колумбии.Уже может с кем угодно обниматься. Имеет право.И становится всё понятнее, что у "рабовладельцев" "руки коротки". Хотя криков всё равно впереди много будет, и гадостей шайка колонизаторов ещё много может устроить по миру. Но руки у них всё короче и короче.Успехи "семёрки" что в экономике, что в политике и в развитии уровня жизни давно уже никого не впечатляют.Кстати, это же именно та самая "семёрка" наложила на Россию экономические санкции! И вот такой странный результат: падение роста ВВП почему-то у тех, кто наложил.28595 санкцийбыло введено против России. Это совершенно немыслимое число.До сих пор рекордсменами по получению санкций были Иран (3616 санкций) и КНДР (2077 санкций).Но при этом - удивительный результат - Россия растёт и развивается, а наложившие санкции - нет.Парадокс объясняется легко. Россия может быть самодостаточной страной, и не раз это в истории доказывала. А "рабовладельцы" - нет.Овечкин 888!Переходим к новостям спорта. А это сегодня новости практически политические.Учитывая, например, инициативу президентов России и США провести матчи по хоккею между командами НХЛ (Америка) и КХЛ (Россия и Европа).Овечкин готов! "Я бы с радостью тоже вышел на лёд", - написал по поводу возможных матчей сегодняшний капитан команды "Вашингтон Кэпиталз".Ну а пока что Овечкин забил 888-ю шайбу. Это очень серьёзно. До "вечного" рекорда Уэйна Гретцки ему остается 6 шайб. Чтобы превзойти - 7. Это возможно, произойдёт уже в апреле.И ещё одна ошеломительная новость из области спорта. Первая женщина, африканка, на посту главы Международного олимпийского комитета.Первая женщина - глава МОКИтоги выборов были ошеломительными. Главой Международного олимпийского комитета избрали спортсменку пловчиху из Зимбабве Кирсти Ковентри.До выборов считалось, что основными претендентами будут Хуан Антонио Самаранч младший, сын Самаранча старшего, которого все помнят на посту председателя МОК и лорд Великобритании Себастьян Коу.В числе семи претендентов были также принц из Иордании, миллиардер из Швеции и миллионер из Японии. Из "простых смертных" - только Кирсти Ковентри и спортивный администратор из Франции Дэвид Лаппартьен.В выборный комитет МОК входят: монархи, звезды Голливуда, бизнес-магнаты и спортивные лидеры.Обычно выборы проходят в два этапа. Но в этот раз сразу разгромила всех претендентов Кирсти Ковентри. И принца, и миллиардера, и Самаранча-младшего.Выборы завершились в первом раунде тайного голосования. Этого точно никто не ожидал.Ей 41 год, это самый молодой президент комитета со времён Пьера де Кубертена.Она была единственной женщиной среди семи претендентов.7 из 8 олимпийских медалей Зимбабве завоевала именно она.Это настоящая женщина, а не трансгендер! И очень симпатичная.Впоследствии Кирсти была министром спорта и культуры Зимбабве.Она первая женщина и первый представитель Африки на этом посту.И теперь Кирсти Ковентри сменит многолетнего главу МОК Томаса Баха (занимал этот пост с 2013 года).По поводу зимней Олимпиады в Милане и участия в ней России Кирсти Ковентри сказала:Как будет, посмотрим. Но приятно увидеть настоящую спортсменку, с независимым и твердым характером, на посту, где Томас Бах демонстрировал столько фальши, и лицемерия, и двойных стандартов. Столько неспортивного поведения.А чего стоит одна Олимпиада в Париже с тошнотворными трансгендерами и рвотной водой из Сены! Лучше и не вспоминать.6 миллионов туристов в Крыму? Вам это кажется...А теперь - немного "математики" от Зеленского:"В Крыму нет туристов 11 лет. Раньше там было 3 миллиона туристов в год, из них 2,8 миллиона украинцев. А сейчас туда туристов не завезёшь."Интересно, кто вообще верит Зеленскому? На кого всё это рассчитано?Только за 2024 год Крым посетили 6 миллионов туристов. А на лето-2025 судя по бронированию, ожидается еще больше.И это в отсутствии авиасообщения и при постоянной угрозе атаки беспилотников, которые Зеленский постоянно запускает на якобы столь любимый им Крымский полуостров.Неуловимый ЭммануэльНу чего же можно ожидать от Зеленского, который во время встречи с журналистами берёт телефон, отвечает на звонок: "Эммануэль, я перезвоню", и объясняет, что это ему только что звонил президент Франции."Прости, Эммануэль. Спасибо, Эммануэль. 5-10 минут, Эммануэль"."Каждый день созваниваемся с Макроном", - сообщил Зеленский взволнованным украинским журналистам.А потом... МИД Франции объясняет, что Э. Макрон Зеленскому не звонил. И они во Франции понятия не имеют, с кем разговаривал Зеленский.Эммануэль? Это была женщина или мужчина?Кажется, Зеленский просто придумал этот звонок.Но не только Зеленский врёт. Врали и все мировые СМИ.3,5 миллиардаИлон Маск сообщил, что американское агентство USAID потратило 3,5 МИЛЛИАРДА долларов на негативные посты про Крым.Это даже как-то не укладывается в голове. Вот такие гигантские суммы на тупейшую пропаганду?Так и создается "мыльный информационный пузырь" для человечества.Хорошо, что Маск, его DOGE и вся команда Трампа сейчас разрушают этот лживый мир. Лишь бы не создали потом новый.Больше нет грантов!А депутат Рады Потураев, пропагандист, печально известный своими дикими выходками, главный лоббист закона о продаже украинской земли, жалобно заскулил.Оказывается, из-за отмены финансирования из США 51 процент укро-СМИ закроется до конца года. Из них 70 процентов - это региональные СМИ.То есть Украина, возможно, потеряет почти все региональные издания.Потому что больше нет грантов!Илон Маск по поводу украинских и российских СМИ, которые жаловались на закрытие программ USAID, уже пошутил: "независимые СМИ", умираю от смеха ".Но деньги теперь для любимых украинских грантоедов найдёт Европа. Уже пообещали компенсировать.Больше нет старцевИ о новостях демографии.Ошеломительные 3,2 миллиона человек выбыли из списков жителей США. Им было... по 100, 120, даже по 150 лет."Мертвые души" находились в списках системы социального обеспечения. Естественно, получали помощь от государства, которая шла в чей-то широкий карман. И естественно, "голосовали" на выборах.Кстати, эта масштабная чистка поменяет показатели "продолжительности жизни" в США.А по этим показателям США уже даже сейчас находятся в рейтингах ниже Китая.Вот вам и хвалёный штатовский "уровень жизни".А детей мало!С другой стороны, с рождаемостью дела обстоят очень плохо.В США сейчас - самый низкий уровень рождаемости за 40 лет, в Европе - за последние 60 лет. А в КНР - за всё время существования.Но хуже всего показатели рождаемости - на Украине.На Украине рождается 0,9 ребёнка на женщину в год, и это значит, что через 2-3 поколения численность украинцев будет 15 миллионов.Но многие эксперты считают, что численность населения уже сейчас - 15 миллионов.И это значит, что через пару поколений численность украинцев будет, как у исчезающих народов.А на самом деле это произойдёт ещё раньше, так как в силу объективных причин скоро пойдёт процесс "выписывания" из украинцев обратно в русских, белорусов. Не секрет, что среди так называемых украинцев очень высокий процент "политических". Тех, кто решил, что им выгодно и модно называться "титульной нацией".С 1991 года шло это стремительное уменьшение доли русских в демографии Украины. И увеличение "украинцев". Какой-то процент местных жителей региона решил просто "перезаписаться".Как записывались, так и выписываться будут. А может, даже с большей скоростью.И нация "вэлычных укров" растает на глазах уже в ближайшие годы.О том, чем тем временем занимается президент Франции, - в статье Владимира Скачко "Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке"

https://ukraina.ru/20250321/1061941503.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, россия, сша, крым, владимир путин, дональд трамп, мок, брикс