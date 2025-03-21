https://ukraina.ru/20250321/1061944584.html

Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани

Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани - 21.03.2025 Украина.ру

Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани

Региональный оперативный штаб сообщил, что в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар. Администрация района рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна

2025-03-21T10:07

2025-03-21T10:07

2025-03-21T10:07

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В сообщении оперштаба говорится, что площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Отмечается, что во время тушения огня из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Помимо пострадавших работников, были повреждены три единицы техники. Кроме того, появилась информация, что пожар тушат 456 человек, задействована 181 единица техники.Также в пятницу, 21 марта, администрация Кавказского района Краснодарского края, где ночью произошел взрыв, настоятельно рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна. Сотрудники ведомства сообщили, что такие меры предосторожности связаны с превышением вредных веществ в воздухе в районе самой станицы Кавказской.Стоит напомнить, что в среду, 19 марта, Минобороны РФ сообщило о дроновой атаке ВСУ на объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. В результате падения дронов возник пожар. Кроме того, тогда уточнялось, что удар по нефтебазе случился ровно после телефонных переговоров лидеров России и США, которые согласовали прекращение огня по энергообъектам. Это же предложение позже поддержал Владимир Зеленский, однако атаку на Кубань не отменил. Вся хронология случившегося — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.А между тем украинские войска ударили по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. Подробности произошедшего — в публикации Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона.

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новости, кубань, россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, всу, нефтебазы, владимир зеленский