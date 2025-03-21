Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани - 21.03.2025 Украина.ру
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Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани
Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани - 21.03.2025 Украина.ру
Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани
Региональный оперативный штаб сообщил, что в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар. Администрация района рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна
2025-03-21T10:07
2025-03-21T10:07
новости
кубань
россия
краснодарский край
вооруженные силы украины
всу
нефтебазы
владимир зеленский
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В сообщении оперштаба говорится, что площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Отмечается, что во время тушения огня из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Помимо пострадавших работников, были повреждены три единицы техники. Кроме того, появилась информация, что пожар тушат 456 человек, задействована 181 единица техники.Также в пятницу, 21 марта, администрация Кавказского района Краснодарского края, где ночью произошел взрыв, настоятельно рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна. Сотрудники ведомства сообщили, что такие меры предосторожности связаны с превышением вредных веществ в воздухе в районе самой станицы Кавказской.Стоит напомнить, что в среду, 19 марта, Минобороны РФ сообщило о дроновой атаке ВСУ на объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. В результате падения дронов возник пожар. Кроме того, тогда уточнялось, что удар по нефтебазе случился ровно после телефонных переговоров лидеров России и США, которые согласовали прекращение огня по энергообъектам. Это же предложение позже поддержал Владимир Зеленский, однако атаку на Кубань не отменил. Вся хронология случившегося — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.А между тем украинские войска ударили по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. Подробности произошедшего — в публикации Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона.
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новости, кубань, россия, краснодарский край, вооруженные силы украины, всу, нефтебазы, владимир зеленский
Новости, Кубань, Россия, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, ВСУ, нефтебазы, Владимир Зеленский

Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани

10:07 21.03.2025
 
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Региональный оперативный штаб сообщил, что в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар. Администрация района рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна
В сообщении оперштаба говорится, что площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.
"В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека... Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров", — пояснили сотрудники оперштаба в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что во время тушения огня из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Помимо пострадавших работников, были повреждены три единицы техники. Кроме того, появилась информация, что пожар тушат 456 человек, задействована 181 единица техники.
Также в пятницу, 21 марта, администрация Кавказского района Краснодарского края, где ночью произошел взрыв, настоятельно рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна. Сотрудники ведомства сообщили, что такие меры предосторожности связаны с превышением вредных веществ в воздухе в районе самой станицы Кавказской.
"Повторный отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки станицы Кавказской и в одной точке обнаружено превышение ПДК по показателю оксид углерода", — заявили в пресс-службе администрации района.
Стоит напомнить, что в среду, 19 марта, Минобороны РФ сообщило о дроновой атаке ВСУ на объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. В результате падения дронов возник пожар. Кроме того, тогда уточнялось, что удар по нефтебазе случился ровно после телефонных переговоров лидеров России и США, которые согласовали прекращение огня по энергообъектам. Это же предложение позже поддержал Владимир Зеленский, однако атаку на Кубань не отменил. Вся хронология случившегося — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.
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А между тем украинские войска ударили по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. Подробности произошедшего — в публикации Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона.
 
НовостиКубаньРоссиякраснодарский крайВооруженные силы УкраиныВСУнефтебазыВладимир Зеленский
 
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