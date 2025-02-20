Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова - 20.02.2025 Украина.ру
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Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова
Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова - 20.02.2025 Украина.ру
Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова
Военнослужащие Болгарии не будут принимать участие в конфликте на Украине или участвовать в военных миссиях на территории этой страны. Об этом 19 февраля заявил в интервью местным СМИ премьер-министр Болгарии Росен Желязков, который в правительстве страны представляет прозападную партию "Граждане за европейское развитие Болгарии"
2025-02-20T18:39
2025-02-20T18:39
эксклюзив
болгария
россия
сша
ес
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
нато
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По его словам, правительство не предложит Народному собранию отправку болгарских вооруженных сил за рубеж, но София продолжит поддерживать Киев "иными способами".Позицию премьер-министра разделяет его политически оппонент, президент Болгарии Румен Радев, который выступает за мирное урегулирование конфликта."Как верховный главнокомандующий я категорически против, чтобы Болгария отправляла войска в какой бы то ни было форме", – заявил Радев в ходе брифинга 18 февраля.Болгарский лидер отметил, что данная тема становится все более актуальной "на фоне разваливающейся глобальной архитектуры безопасности". Однако Радев ожидает, что и правительство, и парламент страны "ясно и однозначно заявят", что Болгария не будет отправлять свои войска на Украину.По информации Болгарского национального телевидения, через посольство США и постоянную делегацию НАТО руководство страны получило вопросы относительно возможного участия в процессе обеспечения гарантий безопасности на Украине, в частности, о готовности расположить свои войска на территории этой страны для обеспечения договоренности о мире. Принятие такого решения находится в исключительной юрисдикции парламента Болгарии, уточнили журналисты.Если президент Румен Радев последовательно выступал за дипломатическое решение конфликта, не выходя при этом за рамки общей политики Евросоюза по данному вопросу, предшественник Желязкова на посту премьера Николай Денко придерживался гораздо более жесткой позиции по отношению к России. В июле 2023 года на встрече с Владимиром Зеленским он заявил, что "Россия должна безоговорочно уйти с территории Украины, признать ее границы и понести ответственность за совершенные ею преступления".Что произошло на политической сцене Болгарии и как это повлияет на ее политику по отношению к России в интервью Украина.ру рассказал болгарский политолог Владимир Трифонов.По его словам, Болгария впервые после нескольких лет политического кризиса (с 2021 года – Ред.) имеет регулярное правительство. Мандат на формирование этого правительства получили после выборов в октябре 2024 года партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и СДС (Союз демократических сил).Эта коалиция назначила премьер-министра Росена Железкова, а в правительство вошла и коалиция БСП-Объединенные левые, и партия "Есть такой Народ".Новое правительство включило в себя три серьезно отличающиеся по своим идейным позициям партии, объяснил эксперт. Коалиция ГЕРБ-СДС во главе с лидером партии ГЕРБ, экс-премьером Бойко Борисовым, является самой влиятельной силой, отметил он."Это тандем из двух правых партий, в котором ГЕРБ значительно более влиятельный, с ярко выраженными проевропейскими и проатлантическими позициями, склонный к партнерству с немецким ХДС, который придерживается позиций, характерных для Европейской народной партии, крупнейшей группы в Европарламенте", – рассказал Трифонов.При этом в ГЕРБ есть и отдельные более консервативные политики, взгляды которых приближаются к взглядам Дональда Трампа и Республиканской партии в США, но они составляют меньшинство и пока не определяют облик партии, уточнил политолог.Вторая формация, участвующая в составе правительства, – это колиция "БСП-Объединенные левые", получившая четыре министерских кресла, продолжил Трифонов. Он напомнил, что всего 5-6 лет назад БСП была второй политической силой, но она пережила существенные внутренние потрясения, которые отразились на ее результатах. Теперь будущее этой коалиции зависит в том числе от того, смогут ли ее министры защитить в правительстве интересы своих избирателей, традиционно положительно относящихся к России и желающих восстановить хорошие отношения между Софией и Москвой, полагает эксперт.Третей формацией в правительстве является популистская партия "Есть такой народ" (ЕТН) во главе с популярным в Болгарии шоуменом Слави Трифоновым, продолжил собеседник Украина.ру. По его словам, эта партия тоже прозападная и правая, но обладает "специфическим обликом и колоритом и предлагает порой нестандартные предложения и решения политических проблем".В оппозиции тем временем осталось несколько партий. Это радикально прозападная коалиция "Продолжаем перемены"/"Демократическая Болгария", которая идеологически близка к Демократической партии США и мейнстримным партиям ЕС, рассказал эксперт."Еще одной значительной оппозиционной силой является партия "Возрождение", которая является ведущей националистической силой. Она резко отличается от большинства партий в парламенте. Положение партии сравнимо с положением "Альтернативы для Германии“ в ФРГ", – продолжил собеседник издания.Значимой оппозиционной силой, по его словам, является и "Движение за права и свободы – новое начало", возглавляемое влиятельным предпринимателем Деяном Пеевским. Несмотря на то, что партия позиционируется как евроатлантическая, она все отчетливее начинает делать упор на консерватизм и защиту традиционных ценностей, выступает против радикального либерализма и сети западных неправительственных организаций."Прозападный геополитический курс Болгарии неизменен с середины XX века, но в политике отдельных партий существуют серьезные различия во взглядах на внешнюю политику. Некоторые выступают за более сбалансированный и взвешенный курс, несмотря на то, что отношения с США и ЕС для них являются приоритетом. Другие придерживаются внешнеполитический позиций, близких к русофобским ястребам в ЕС, таким как Польша и три прибалтийские республики", – подчеркнул Трифонов.По его словам, наиболее ярким примером в этом отношении является коалиция "Продолжаем перемены"/"Демократическая Болгария" (ПП/ДБ), которая придерживается радикально прозападной и подчеркнуто антироссийской политики. Эта коалиция, например, инициировала демонтаж памятника Советской Армии в Софии и внесение законопроекта о демонтаже других памятников участникам антифашистского сопротивления в Болгарии в 1941-1944 годах, напомнил эксперт.ГЕРБ разделяет позицию ПП/ДБ по многим вопросам, но эта партия гораздо более прагматичная, ориентируется во внешней политике на ЕС и США и для нее русофобия не является "идеей фикс", отметил Трифонов.Среди парламентских партий традиционно хорошо относятся к России БСП и ее партнеры по коалиции – "Объединенные левые", продолжил эксперт.Самой несистемной из оппозиционных сил в Болгарии является партия "Возрождение", которую нельзя назвать пророссийской, несмотря на то, что немалая часть ее сторонников симпатизирует России.""Возрождение" ставит во главу угла болгарские национальные интересы. По мнению лидеров партии, для их защиты необходимо проводить сбалансированную и взвешенную внешнюю политику, стремиться к прагматичному партнерству как с США, так и со странами ЕС, сотрудничать с похожими по идеям партиями в Европе, такими как "Альтернатива для Германии“, а также с Россией, когда это не противоречит интересам Болгарии", – рассказал Трифонов.Политолог напомнил, что недавно лидер "Возрождения" Костадин Костадинов заявил о том, что "Болгария должна предъявить претензии Южной Бессарабии“, так как в Средние века эти территории были частью Первого Болгарского царства."Нужно отметить, что это не имеет никакого отношения к официальной позиции болгарского государства. Подобные заявления, содержащие какие-то территориальные претензии к другим странам, делаются популистскими и националистическими партиями в ряде государств Европы. Однако на практике они не имеют никакого отношения к реальной внешней политике, которую проводят национальные правительства", –подчеркнул Трифонов.По его словам, важно учитывать то, что после начала СВО в феврале 2022 года Болгария неоднократно заявляла о своей поддержке Украины и необходимости "сохранения ее территориальной целостности". Трифонов также напомнил, что внешняя политика Софии согласуется с курсом США и ЕС, поэтому маловероятно, что ее позиция по отношению к Украине изменится до того, как свое отношение к России не изменят Вашингтон и Брюссель.Ни в коем случае заявления представителей "Возрождения" по отношению к Южной Бессарабии нельзя толковать как территориальные претензии болгарского государства, подчеркнул эксперт.Трифонов отметил, что болгарский народ остается "самым позитивно настроенным народом по отношению к России среди народов стран-членов ЕС", несмотря на доминирующий антироссийский дискурс в болгарских СМИ."Традиционный для Болгарии культурный консерватизм, а также разочарование в некоторых политиках Запада, приводят к тому, что даже люди, которые до недавнего времени были нейтральны по отношению к России, начинают симпатизировать Москве просто потому, что видят в ней альтернативу статус-кво", – рассказал Трифонов.Однако в политическом пространстве доминируют партии, ориентирующиеся на взаимодействие с США и ЕС, которые пользуются поддержкой населения крупных городов и значительной части молодежи, отметил он."По всей видимости, политический курс Болгарии в ближайшие годы останется прозападным и проатлантическим, несмотря на настроения обычных людей, которые не хотят, чтобы хорошие отношения с США и ЕС строились за счет ухудшения отношений с Россией. Существенные изменения во внешней политике страны могут быть сделаны только в том случае, если наступит новая эпоха разрядки в отношениях США и России", – подытожил Владимир Трифонов.Подробности этой темы - в материале Евгении Кондаковой Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.
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Татьяна Стоянович
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эксклюзив, болгария, россия, сша, ес, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, нато
Эксклюзив, Болгария, Россия, США, ЕС, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО

Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова

18:39 20.02.2025
 
© Фото : Сommons.wikimedia/Nenko Lazarovболгария софия парламент флаг
болгария софия парламент флаг - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Сommons.wikimedia/Nenko Lazarov
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Военнослужащие Болгарии не будут принимать участие в конфликте на Украине или участвовать в военных миссиях на территории этой страны. Об этом 19 февраля заявил в интервью местным СМИ премьер-министр Болгарии Росен Желязков, который в правительстве страны представляет прозападную партию "Граждане за европейское развитие Болгарии"
По его словам, правительство не предложит Народному собранию отправку болгарских вооруженных сил за рубеж, но София продолжит поддерживать Киев "иными способами".
Позицию премьер-министра разделяет его политически оппонент, президент Болгарии Румен Радев, который выступает за мирное урегулирование конфликта.
"Как верховный главнокомандующий я категорически против, чтобы Болгария отправляла войска в какой бы то ни было форме", – заявил Радев в ходе брифинга 18 февраля.
Болгарский лидер отметил, что данная тема становится все более актуальной "на фоне разваливающейся глобальной архитектуры безопасности". Однако Радев ожидает, что и правительство, и парламент страны "ясно и однозначно заявят", что Болгария не будет отправлять свои войска на Украину.
По информации Болгарского национального телевидения, через посольство США и постоянную делегацию НАТО руководство страны получило вопросы относительно возможного участия в процессе обеспечения гарантий безопасности на Украине, в частности, о готовности расположить свои войска на территории этой страны для обеспечения договоренности о мире. Принятие такого решения находится в исключительной юрисдикции парламента Болгарии, уточнили журналисты.
Если президент Румен Радев последовательно выступал за дипломатическое решение конфликта, не выходя при этом за рамки общей политики Евросоюза по данному вопросу, предшественник Желязкова на посту премьера Николай Денко придерживался гораздо более жесткой позиции по отношению к России.
В июле 2023 года на встрече с Владимиром Зеленским он заявил, что "Россия должна безоговорочно уйти с территории Украины, признать ее границы и понести ответственность за совершенные ею преступления".
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Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует БолгариюВ массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкции против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? - 70% поддерживают
Что произошло на политической сцене Болгарии и как это повлияет на ее политику по отношению к России в интервью Украина.ру рассказал болгарский политолог Владимир Трифонов.
По его словам, Болгария впервые после нескольких лет политического кризиса (с 2021 года – Ред.) имеет регулярное правительство. Мандат на формирование этого правительства получили после выборов в октябре 2024 года партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и СДС (Союз демократических сил).
Эта коалиция назначила премьер-министра Росена Железкова, а в правительство вошла и коалиция БСП-Объединенные левые, и партия "Есть такой Народ".
Новое правительство включило в себя три серьезно отличающиеся по своим идейным позициям партии, объяснил эксперт. Коалиция ГЕРБ-СДС во главе с лидером партии ГЕРБ, экс-премьером Бойко Борисовым, является самой влиятельной силой, отметил он.
"Это тандем из двух правых партий, в котором ГЕРБ значительно более влиятельный, с ярко выраженными проевропейскими и проатлантическими позициями, склонный к партнерству с немецким ХДС, который придерживается позиций, характерных для Европейской народной партии, крупнейшей группы в Европарламенте", – рассказал Трифонов.
При этом в ГЕРБ есть и отдельные более консервативные политики, взгляды которых приближаются к взглядам Дональда Трампа и Республиканской партии в США, но они составляют меньшинство и пока не определяют облик партии, уточнил политолог.
Вторая формация, участвующая в составе правительства, – это колиция "БСП-Объединенные левые", получившая четыре министерских кресла, продолжил Трифонов. Он напомнил, что всего 5-6 лет назад БСП была второй политической силой, но она пережила существенные внутренние потрясения, которые отразились на ее результатах.
Теперь будущее этой коалиции зависит в том числе от того, смогут ли ее министры защитить в правительстве интересы своих избирателей, традиционно положительно относящихся к России и желающих восстановить хорошие отношения между Софией и Москвой, полагает эксперт.
Третей формацией в правительстве является популистская партия "Есть такой народ" (ЕТН) во главе с популярным в Болгарии шоуменом Слави Трифоновым, продолжил собеседник Украина.ру. По его словам, эта партия тоже прозападная и правая, но обладает "специфическим обликом и колоритом и предлагает порой нестандартные предложения и решения политических проблем".
В оппозиции тем временем осталось несколько партий. Это радикально прозападная коалиция "Продолжаем перемены"/"Демократическая Болгария", которая идеологически близка к Демократической партии США и мейнстримным партиям ЕС, рассказал эксперт.
"Еще одной значительной оппозиционной силой является партия "Возрождение", которая является ведущей националистической силой. Она резко отличается от большинства партий в парламенте. Положение партии сравнимо с положением "Альтернативы для Германии“ в ФРГ", – продолжил собеседник издания.
Значимой оппозиционной силой, по его словам, является и "Движение за права и свободы – новое начало", возглавляемое влиятельным предпринимателем Деяном Пеевским. Несмотря на то, что партия позиционируется как евроатлантическая, она все отчетливее начинает делать упор на консерватизм и защиту традиционных ценностей, выступает против радикального либерализма и сети западных неправительственных организаций.
"Прозападный геополитический курс Болгарии неизменен с середины XX века, но в политике отдельных партий существуют серьезные различия во взглядах на внешнюю политику. Некоторые выступают за более сбалансированный и взвешенный курс, несмотря на то, что отношения с США и ЕС для них являются приоритетом. Другие придерживаются внешнеполитический позиций, близких к русофобским ястребам в ЕС, таким как Польша и три прибалтийские республики", – подчеркнул Трифонов.
5 февраля, 06:30
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По его словам, наиболее ярким примером в этом отношении является коалиция "Продолжаем перемены"/"Демократическая Болгария" (ПП/ДБ), которая придерживается радикально прозападной и подчеркнуто антироссийской политики. Эта коалиция, например, инициировала демонтаж памятника Советской Армии в Софии и внесение законопроекта о демонтаже других памятников участникам антифашистского сопротивления в Болгарии в 1941-1944 годах, напомнил эксперт.
ГЕРБ разделяет позицию ПП/ДБ по многим вопросам, но эта партия гораздо более прагматичная, ориентируется во внешней политике на ЕС и США и для нее русофобия не является "идеей фикс", отметил Трифонов.
Среди парламентских партий традиционно хорошо относятся к России БСП и ее партнеры по коалиции – "Объединенные левые", продолжил эксперт.
Самой несистемной из оппозиционных сил в Болгарии является партия "Возрождение", которую нельзя назвать пророссийской, несмотря на то, что немалая часть ее сторонников симпатизирует России.
""Возрождение" ставит во главу угла болгарские национальные интересы. По мнению лидеров партии, для их защиты необходимо проводить сбалансированную и взвешенную внешнюю политику, стремиться к прагматичному партнерству как с США, так и со странами ЕС, сотрудничать с похожими по идеям партиями в Европе, такими как "Альтернатива для Германии“, а также с Россией, когда это не противоречит интересам Болгарии", – рассказал Трифонов.
Политолог напомнил, что недавно лидер "Возрождения" Костадин Костадинов заявил о том, что "Болгария должна предъявить претензии Южной Бессарабии“, так как в Средние века эти территории были частью Первого Болгарского царства.
"Нужно отметить, что это не имеет никакого отношения к официальной позиции болгарского государства. Подобные заявления, содержащие какие-то территориальные претензии к другим странам, делаются популистскими и националистическими партиями в ряде государств Европы. Однако на практике они не имеют никакого отношения к реальной внешней политике, которую проводят национальные правительства", –подчеркнул Трифонов.
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6 февраля, 07:59История
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По его словам, важно учитывать то, что после начала СВО в феврале 2022 года Болгария неоднократно заявляла о своей поддержке Украины и необходимости "сохранения ее территориальной целостности". Трифонов также напомнил, что внешняя политика Софии согласуется с курсом США и ЕС, поэтому маловероятно, что ее позиция по отношению к Украине изменится до того, как свое отношение к России не изменят Вашингтон и Брюссель.
Ни в коем случае заявления представителей "Возрождения" по отношению к Южной Бессарабии нельзя толковать как территориальные претензии болгарского государства, подчеркнул эксперт.
Трифонов отметил, что болгарский народ остается "самым позитивно настроенным народом по отношению к России среди народов стран-членов ЕС", несмотря на доминирующий антироссийский дискурс в болгарских СМИ.
"Традиционный для Болгарии культурный консерватизм, а также разочарование в некоторых политиках Запада, приводят к тому, что даже люди, которые до недавнего времени были нейтральны по отношению к России, начинают симпатизировать Москве просто потому, что видят в ней альтернативу статус-кво", – рассказал Трифонов.
Однако в политическом пространстве доминируют партии, ориентирующиеся на взаимодействие с США и ЕС, которые пользуются поддержкой населения крупных городов и значительной части молодежи, отметил он.
"По всей видимости, политический курс Болгарии в ближайшие годы останется прозападным и проатлантическим, несмотря на настроения обычных людей, которые не хотят, чтобы хорошие отношения с США и ЕС строились за счет ухудшения отношений с Россией.
Существенные изменения во внешней политике страны могут быть сделаны только в том случае, если наступит новая эпоха разрядки в отношениях США и России", – подытожил Владимир Трифонов.
Подробности этой темы - в материале Евгении Кондаковой Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивБолгарияРоссияСШАЕСВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руНАТО
 
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18:39Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова
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