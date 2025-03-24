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"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ

"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ - 24.03.2025 Украина.ру

"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ

Во дворе храма в Екатеринбурге разместили копию трубы, по которой российские военные вошли в Суджу. Этот 16-метровый объект станет главной частью экспозиции, посвященной подвигу солдат, которые зашли в тыл врага в Судже по магистрали Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщили представители Храма-на-Крови

2025-03-24T13:19

2025-03-24T13:19

2025-03-24T13:19

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Диаметр экспоната - 1420 мм, что точно воспроизводит размеры оригинал, и "гости выставки смогут на собственном опыте убедиться в героизме воинов и попробовать пройти по трубе", добавили в храме.Экспозиция откроется 25 марта. На торжественной церемонии будет присутствовать участник операции иерей Алексей Скрипкин, который сопровождал бойцов.Две недели назад стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 добровольцев и военнослужащих использовали участок бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.Наутро западные СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области, отметив, что украинская армия потерпела крах в этом регионе. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.В конце прошлой недели СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.

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новости, россия, суджа, курская область, александр перенджиев, вооруженные силы украины, ск рф