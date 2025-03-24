"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Во дворе храма в Екатеринбурге разместили копию трубы, по которой российские военные вошли в Суджу. Этот 16-метровый объект станет главной частью экспозиции, посвященной подвигу солдат, которые зашли в тыл врага в Судже по магистрали Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщили представители Храма-на-Крови
"Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу. Совершенный подвиг не имеет аналогов в мировой истории и является свидетельством высочайшего духа и беспримерной воинской доблести наших бойцов", - говорится в публикации Храма-на-Крови.
Диаметр экспоната - 1420 мм, что точно воспроизводит размеры оригинал, и "гости выставки смогут на собственном опыте убедиться в героизме воинов и попробовать пройти по трубе", добавили в храме.
Экспозиция откроется 25 марта. На торжественной церемонии будет присутствовать участник операции иерей Алексей Скрипкин, который сопровождал бойцов.
Две недели назад стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 добровольцев и военнослужащих использовали участок бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.
© соцсети
© соцсети
Наутро западные СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области, отметив, что украинская армия потерпела крах в этом регионе. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
В конце прошлой недели СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.