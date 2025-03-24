"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ - 24.03.2025 Украина.ру
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"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ
"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ - 24.03.2025 Украина.ру
"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ
Во дворе храма в Екатеринбурге разместили копию трубы, по которой российские военные вошли в Суджу. Этот 16-метровый объект станет главной частью экспозиции, посвященной подвигу солдат, которые зашли в тыл врага в Судже по магистрали Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщили представители Храма-на-Крови
2025-03-24T13:19
2025-03-24T13:19
новости
россия
суджа
курская область
александр перенджиев
вооруженные силы украины
ск рф
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Диаметр экспоната - 1420 мм, что точно воспроизводит размеры оригинал, и "гости выставки смогут на собственном опыте убедиться в героизме воинов и попробовать пройти по трубе", добавили в храме.Экспозиция откроется 25 марта. На торжественной церемонии будет присутствовать участник операции иерей Алексей Скрипкин, который сопровождал бойцов.Две недели назад стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 добровольцев и военнослужащих использовали участок бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.Наутро западные СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области, отметив, что украинская армия потерпела крах в этом регионе. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.В конце прошлой недели СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.
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новости, россия, суджа, курская область, александр перенджиев, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Александр Перенджиев, Вооруженные силы Украины, СК РФ

"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ

13:19 24.03.2025
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Во дворе храма в Екатеринбурге разместили копию трубы, по которой российские военные вошли в Суджу. Этот 16-метровый объект станет главной частью экспозиции, посвященной подвигу солдат, которые зашли в тыл врага в Судже по магистрали Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщили представители Храма-на-Крови
"Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу. Совершенный подвиг не имеет аналогов в мировой истории и является свидетельством высочайшего духа и беспримерной воинской доблести наших бойцов", - говорится в публикации Храма-на-Крови.
Диаметр экспоната - 1420 мм, что точно воспроизводит размеры оригинал, и "гости выставки смогут на собственном опыте убедиться в героизме воинов и попробовать пройти по трубе", добавили в храме.
Экспозиция откроется 25 марта. На торжественной церемонии будет присутствовать участник операции иерей Алексей Скрипкин, который сопровождал бойцов.
Две недели назад стало известно, что российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Более 800 добровольцев и военнослужащих использовали участок бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.
© соцсети
© соцсети
Наутро западные СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области, отметив, что украинская армия потерпела крах в этом регионе. Однако военный политолог Александр Перенджиев отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
В конце прошлой недели СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию.
 
НовостиРоссияСуджаКурская областьАлександр ПеренджиевВооруженные силы УкраиныСК РФ
 
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