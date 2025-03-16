Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев - 16.03.2025 Украина.ру
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Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев
Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев - 16.03.2025 Украина.ру
Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области и последствия других актов вандализма представило в опубликованной 16 марта видеозаписи Минобороны России.
2025-03-16T13:42
2025-03-16T13:42
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военные преступления
вандализм
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"Разрушенный боевиками ВСУ православный храм, оскверненная братская могила красноармейцев и оставленные вражеские позиции – результаты присутствия ВСУ в селе Казачья Локня", - сказано в комментарии к видеозаписи.На ней запечатлён православный храм, пострадавший от обстрелов извне и от вандализма внутри. В храме российские военнослужащие обнаружили носки с символикой ВСУ.Осквернению подвергся также мемориал павшим в Великой Отечественнйо войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.Российский военнослужащий обратил внимание на большо количество украинских фамилий на мемориальных плитах, лежащих на земле. Неподалёку был обнаружен склад с тубусами, в которых хранились боеприпасы стандарта НАТО.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
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новости, россия, курская область, нато, ркка, всу, кто, военные преступления, вандализм, могила, захоронение
Новости, Россия, Курская область, НАТО, РККА, ВСУ, КТО, Военные преступления, вандализм, могила, захоронение

Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев

13:42 16.03.2025
 
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
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Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области и последствия других актов вандализма представило в опубликованной 16 марта видеозаписи Минобороны России.
"Разрушенный боевиками ВСУ православный храм, оскверненная братская могила красноармейцев и оставленные вражеские позиции – результаты присутствия ВСУ в селе Казачья Локня", - сказано в комментарии к видеозаписи.
На ней запечатлён православный храм, пострадавший от обстрелов извне и от вандализма внутри. В храме российские военнослужащие обнаружили носки с символикой ВСУ.
Осквернению подвергся также мемориал павшим в Великой Отечественнйо войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.
"Они забыли, что здесь где-то ихний дед или прадед лежит", - сказал один из российских бойцов, осматривавший последствия вандализма ВСУ.
Российский военнослужащий обратил внимание на большо количество украинских фамилий на мемориальных плитах, лежащих на земле. Неподалёку был обнаружен склад с тубусами, в которых хранились боеприпасы стандарта НАТО.
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ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФПо факту обстрела краеведческого музея в городе Судже Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
 
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