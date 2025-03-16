https://ukraina.ru/20250316/1061830763.html

Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев

Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев - 16.03.2025 Украина.ру

Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев

Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области и последствия других актов вандализма представило в опубликованной 16 марта видеозаписи Минобороны России.

2025-03-16T13:42

2025-03-16T13:42

2025-03-16T13:42

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"Разрушенный боевиками ВСУ православный храм, оскверненная братская могила красноармейцев и оставленные вражеские позиции – результаты присутствия ВСУ в селе Казачья Локня", - сказано в комментарии к видеозаписи.На ней запечатлён православный храм, пострадавший от обстрелов извне и от вандализма внутри. В храме российские военнослужащие обнаружили носки с символикой ВСУ.Осквернению подвергся также мемориал павшим в Великой Отечественнйо войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.Российский военнослужащий обратил внимание на большо количество украинских фамилий на мемориальных плитах, лежащих на земле. Неподалёку был обнаружен склад с тубусами, в которых хранились боеприпасы стандарта НАТО.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку

https://ukraina.ru/20250316/1061827170.html

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новости, россия, курская область, нато, ркка, всу, кто, военные преступления, вандализм, могила, захоронение