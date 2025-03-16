Минобороны РФ опубликовало видео разрушенной ВСУ церкви и осквернённой братской могилы красноармейцев
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области и последствия других актов вандализма представило в опубликованной 16 марта видеозаписи Минобороны России.
"Разрушенный боевиками ВСУ православный храм, оскверненная братская могила красноармейцев и оставленные вражеские позиции – результаты присутствия ВСУ в селе Казачья Локня", - сказано в комментарии к видеозаписи.
На ней запечатлён православный храм, пострадавший от обстрелов извне и от вандализма внутри. В храме российские военнослужащие обнаружили носки с символикой ВСУ.
Осквернению подвергся также мемориал павшим в Великой Отечественнйо войне бойцам РККА. Памятники разрушены и разрисованы голубой и жёлтой красками. На месте захоронения выкопано укрытие, рядом с ним валяются артиллерийские снаряды.
"Они забыли, что здесь где-то ихний дед или прадед лежит", - сказал один из российских бойцов, осматривавший последствия вандализма ВСУ.
Российский военнослужащий обратил внимание на большо количество украинских фамилий на мемориальных плитах, лежащих на земле. Неподалёку был обнаружен склад с тубусами, в которых хранились боеприпасы стандарта НАТО.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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