Песков назвал главную тему переговоров России и США в Эр-Рияде
Черноморская инициатива будет основной темой сегодняшних контактов в Саудовской Аравии. Лидеру РФ Владимиру Путину незамедлительно доложат об итогах консультаций делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Об этом российским СМИ 24 марта рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков
"Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос и связанных с ней аспектов. Предложение поступило от президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие", - сказал Песков, отметив, что главный смысл - обеспечение безопасности судоходства.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что у Москвы и Вашингтона есть желание двигаться в сторону урегулирования на Украине, но по техническим вопросам предстоит еще много работы.
На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.
19 марта, 14:56Песков ответил, какие новые команды по Украине дал ПутинПосле приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики, никаких других распоряжений от главы государства не поступало. Такое заявление на брифинге для журналистов 19 марта сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона: Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми".
Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.
Между тем, американская газета New York Times уточнила, что Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления.
11:13The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее УкраиныМосква рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии