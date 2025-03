https://ukraina.ru/20250324/1062003155.html

Песков назвал главную тему переговоров России и США в Эр-Рияде

Черноморская инициатива будет основной темой сегодняшних контактов в Саудовской Аравии. Лидеру РФ Владимиру Путину незамедлительно доложат об итогах консультаций делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Об этом российским СМИ 24 марта рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что у Москвы и Вашингтона есть желание двигаться в сторону урегулирования на Украине, но по техническим вопросам предстоит еще много работы.Также Песков заострил внимание на том, что Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. А США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности со стороны Киева и делать выводы.На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры делегаций России и США. В состав российской делегации вошли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украинский телеканал "Рада" уточнил, что делегация Киева остается в городе в ожидании результатов контактов между представителями Москвы и Вашингтона: Переговоры РФ и США идут. Делегация Украины ждет результатов "за дверьми".Издания The New York Times и Reuters заявили, что на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам.Между тем, американская газета New York Times уточнила, что Москва рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления."Украина идет своим чередом… Наступление продолжается… Но я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем конкретно вопрос Украины", - привело издание слова первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслава Никонова.

