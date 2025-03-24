https://ukraina.ru/20250324/1061987426.html

"Настало время подумать о людях". Что сегодня происходит в Донецке

"Настало время подумать о людях". Что сегодня происходит в Донецке - 24.03.2025 Украина.ру

"Настало время подумать о людях". Что сегодня происходит в Донецке

Чем дальше фронт, тем больше проблем. Одни не решались годами по тем или иными причинам, а другие возникли по ходу пьесы, а третьих мы не замечали, стараясь выжить. Сегодня же проблемы лезут из всех щелей, формируя серьезный вызов для местных органов власти. Справятся ли?

2025-03-24T07:00

2025-03-24T07:00

2025-03-24T07:00

донецкая народная республика

донецк

донбасс

денис пушилин

эксклюзив

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Чего-то взрывается за окошком. Странно. Даже от Петровки фронт далековато ушел, но время от времени что-то рявкает. Ночами – понятно. Нет-нет, да и залетит что-нибудь по старой памяти, а его стрелковкой сбивают…а так разве что ракеты какие.К мысли о том, что ныне здесь тыл, а не как предыдущие десять с хвостиком лет, привыкаешь одновременно и быстро, и медленно. Тело, к примеру, чувствует себя в безопасности, а потому, гуляя по району, не испытываешь боле того же ощущения, которое пронизывает, когда выходишь на простреливаемую бетонку. Идешь себе легко и непринужденно.А вот мозг всю дорогу норовит смотреть под ноги и слушать небо. Мозг отказывается поверить, что все закончилось. С упрямством, достойным лучшего применения, мозг ищет подвох. Хотя картинка не то, чтобы кричит, но явно шепчет: сейчас ты в тылу.Вот и грязь из-под бордюров, танками собранную, коммунальщики выковыривают, и пусть "латочный", но ремонт дороги затеяли, и людей на улицах прибавилось. Те скамейки, на которых еще недавно лишь птицы да коты бездомные сидеть отваживались, теперь заняты парочками, девчонками с колясками да пенсионерами. Уж не чаял увидеть подобное.Хотя, конечно, работы здесь на годы. Если я верно понял Дениса Пушилина, то Петровский район либо начнут приводит в божеский вид одновременно с Киевским, либо все имеющиеся силы бросят пока на тот, что раньше обезопасили. И тут включается людское: одиннадцать лет ждали и месяц-другой роли не сыграют, но одиннадцать лет ждали и хочется уж поскорее."Люд, чего там?" - кричит неизвестная мне женщина за окном. "Да машина сгорела. Не знаю, что там как, но быстро сгорела", - отвечает ей другая безо всяких эмоций. Подумаешь, мол, сгорела и сгорела. Эка невидаль!Темой недели в республике стал очень "военный" репортаж очередной журналистки, решившей, что настало время побыть военкором. И все бы ничего. Все бы ладно. В 2022 году подобное сплошь и рядом снимали отдельные личности. Беда лишь в том, что эти самые личности удосуживались снимать "войну" в ближайших кустиках, а вовсе не на площади перед стадионом "Донбасс-Арена", где проходят официальные мероприятия, гуляют толпы, а теперь и арендуют самокаты.Даже местные журналисты, которые, как и сотрудники целого ряда предприятий, третий месяц не получают зарплаты, отыскали в себе толику сил и праведно возмутились. Справедливо, ибо так над канонами профессии, горем Донбасса и здравым смыслом до сей поры глумился только противник.С зарплатами, кстати, получается интересно, ведь ситуация происходит, мягко говоря, не впервые и не только в ДНР. В Херсонской области, к примеру, госслужащие не получали заработанное несколько месяцев, но резонанса тоже не случилось. Пошумят-пошумят в соцсетях и обратно затихают.Все уповают на то, что в России невыплата зарплаты – это серьезное ЧП. Плюс – война критику сдерживает. Местные ж привыкли роптать вполголоса, чтоб враг особо не радовался. Вот некоторые ответственные-безответственные этим и пользуются. Ходят упорные слухи, что до поры. Посмотрим.Зато глава ДНР объявил большой субботник. Была надежда, что контакты наркоторговцев, которыми разрисован весь Донецк, смоют или хотя бы закрасят, но пока без изменений. Почему-то некоторые проблемы в республике не решаются даже в том случае, когда поднимаются громко и публично. Это касается воды, мусора, зарплат и вот теперь еще наркотиков.Да, у многих нерешенных проблем есть объективные причины, но попробуйте объяснить это человеку, который ежедневно таскает в квартиру с работы пять-десять двадцатилитровых бутылей воды, поскольку в его районе все краны сухие, а мостовые – наоборот. И тут многие коллеги из числа понимающих глубину наших глубин, просто устали выступать невольными адвокатами власти, объясняя каждому таксисту, почему не работает то или это.Причем та же почта за последний год сделала огромный шаг вперед, а военкоматы, к примеру, продолжают делать вид, что километровые очереди под окнами формируются без причины. В одних больницах есть все и бесплатно, а другие будто застряли в 2015 году. В прифронте дороги чинят, а в тыловой Макеевке ямы такие, что и джипы застревают.Глобально – мелочи жизни. Посмотришь на происходящее в Горловке, вспомнишь о том, что было здесь еще полгода назад и черт с теми ямами! Лишь бы люди живы были. Только ведь если уже можно делать лучше, то почему бы не делать лучше?Почему сотовый оператор "Феникс" требует заново привязывать номера уже к российским паспортам и снова плодит очереди в зоне конфликта? Мало людей за одиннадцать лет погибло в очередях? Почему ситуацию исправляет Денис Пушилин, а не топ-менеджмент оператора? Почему, в конце концов, никто не думает о настрадавшихся людях прежде, чем те сами о себе не подумают и шум не поднимут? И в этом, по-моему, сегодня главная проблема ДНР.

донецкая народная республика

донецк

донбасс

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

донецкая народная республика, донецк, донбасс, денис пушилин, эксклюзив