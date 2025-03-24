Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта - 24.03.2025 Украина.ру
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Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта
Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта - 24.03.2025 Украина.ру
Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта
Минобороны России привело пример лжи Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по этому региону России
2025-03-24T13:00
2025-03-24T13:01
хроники
эксклюзив
дональд трамп
вячеслав гладков
владимир зеленский
россия
украина
краснодарский край
минобороны
вооруженные силы украины
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Днём 24 марта Минобороны РФ в своём телеграм-канале сообщило о ночной атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры."24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская", — указывалось в сообщении оборонного ведомства.В министерстве напомнили, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.Также, указали в Минобороны, 19 марта, через несколько часов после принятого, по предложению президента США Дональда Трампа, решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолётного типа по расположенному в станице Кавказская, что в Краснодарском крае, объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании."Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", — подчеркнул и в Минобороны РФ.Накануне, вечером 23 марта, Владимир Зеленский во время обращения к украинцам обвинил россиян в нарушении перемирия."Уже с 11 марта есть предложение о безусловном прекращении огня. И такие удары уже прекратились. Но именно Россия продолжает всё это, и каждую ночь, и каждые сутки наносит максимально циничные удары", — заявил Зеленский.При этом сами украинские военные, в т.ч. и при помощи БпЛА, продолжают атаковать Россию.Обстрелы и налётыУтром 24 марта Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА – над территориями Брянской и Ростовской областей, 2 БпЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БпЛА – над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Также в Минобороны РоссииКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 25 вооружённых атак, на светлодарском — 2 атаки, выпустив в общей сложности 85 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц, в т.ч. 3 детей. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, автобус городского маршрута, 3 легковых автомобиля и объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки в ДНР к полудню несколько раз объявлялась авиационная и ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 51 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Великая Лепетиха — 14; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 5; Новая Маячка — 2; Каховка — 3; Днепряны — 7; Алёшки — 4; Новая Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Каиры, Каховка, Каменка и Чернянка.Позднее в экстренных службах "Таврии" сообщили о том, что в результате обстрела ВСУ в Алёшках пострадал мирный житель."Мужчина 1976 года рождения госпитализирован в Алёшковскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочным ранением левой кисти и ягодицы", — рассказали в экстренных службах.Утром 24 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Ближнее, Красный Октябрь, Николаевка, Орловка, Отрадное и Ясные Зори совершены атаки 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Красный Октябрь повреждены 3 частных домовладения и 2 автомобиля", — писал Гладков.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Богун-Городок и Цаповка подверглись обстрелу, в ходе которого было выпущено 2 боеприпаса, и атакованы 4 беспилотниками. В посёлке Борисовка повреждён социальный объект.В Валуйском муниципальном округе посёлок Ровное, сёла Борки, Долгое, Кукуевка, Шведуновка и Шелаево, а также хутор Бабка атакованы 12 беспилотниками, 9 из которых подавлены. В сёлах Шелаево и Кукуевка в результате атак беспилотников повреждены по одному частному дому. Сегодня ночью в хуторе Бабка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу и атаке беспилотника. Огнём уничтожены 2 частных дома, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль. Также повреждена кровля административного здания.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Первая и Пороз выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников."В селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника по автомобилю погибли два мирных жителя. Автомобиль получил повреждения. Сегодня ночью в городе Грайворон с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены остекление в 3 квартирах многоквартирного дома и 4 легковых автомобиля", — указывалось в сводке.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и хутору Первомайский выпущено 125 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. Повреждена линия газоснабжения."В Ракитянском районе село Бобрава подверглось обстрелу, хутор Барилов атакован беспилотником. В результате атаки дрона в хуторе Барилов ранен мирный житель. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.Также в селе Бобрава в результате прилёта боеприпаса повреждены 6 частных домовладений, 4 автомобиля, 2 социальных учреждения и 2 объекта торговли.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Графовка, Муром и Ржевка атакованы 21 беспилотником, 18 из которых подавлены. В селе Муром в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника сегодня ночью повреждены частный дом и 2 надворные постройки.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаются крайне напряжёнными.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег".
https://ukraina.ru/20250324/1061989917.html
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хроники, эксклюзив, дональд трамп, вячеслав гладков, владимир зеленский, россия, украина, краснодарский край, минобороны, вооруженные силы украины, владимир путин
Хроники, Эксклюзив, Дональд Трамп, Вячеслав Гладков, Владимир Зеленский, Россия, Украина, краснодарский край, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта

13:00 24.03.2025 (обновлено: 13:01 24.03.2025)
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Минобороны России привело пример лжи Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по этому региону России
Днём 24 марта Минобороны РФ в своём телеграм-канале сообщило о ночной атаке украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры.
"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская", — указывалось в сообщении оборонного ведомства.
В министерстве напомнили, что предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2025
09:39
Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 мартаВ Саудовской Аравии завершились переговоры между украинской и американской делегациями
Также, указали в Минобороны, 19 марта, через несколько часов после принятого, по предложению президента США Дональда Трампа, решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трёх БпЛА самолётного типа по расположенному в станице Кавказская, что в Краснодарском крае, объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", — подчеркнул и в Минобороны РФ.
Накануне, вечером 23 марта, Владимир Зеленский во время обращения к украинцам обвинил россиян в нарушении перемирия.
"Уже с 11 марта есть предложение о безусловном прекращении огня. И такие удары уже прекратились. Но именно Россия продолжает всё это, и каждую ночь, и каждые сутки наносит максимально циничные удары", — заявил Зеленский.
При этом сами украинские военные, в т.ч. и при помощи БпЛА, продолжают атаковать Россию.
Вчера, 18:15
Цена слова Зеленского и начало переговоров. Итоги 23 марта на УкраинеВ России и на Украине оценили цену слова Владимира Зеленского. В ближайшее время должны начаться переговоры между США и Украиной и США и Россией
Обстрелы и налёты
Утром 24 марта Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА – над территориями Брянской и Ростовской областей, 2 БпЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БпЛА – над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Также в Минобороны России
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 27 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ совершили 25 вооружённых атак, на светлодарском — 2 атаки, выпустив в общей сложности 85 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц, в т.ч. 3 детей. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, автобус городского маршрута, 3 легковых автомобиля и объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки в ДНР к полудню несколько раз объявлялась авиационная и ракетная опасность.
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вчера, 13:09
Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 мартаЗападные СМИ назвали возможную дату заключения перемирия на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 51 снаряд из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Великая Лепетиха — 14; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 5; Новая Маячка — 2; Каховка — 3; Днепряны — 7; Алёшки — 4; Новая Каховка — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Каиры, Каховка, Каменка и Чернянка.
Позднее в экстренных службах "Таврии" сообщили о том, что в результате обстрела ВСУ в Алёшках пострадал мирный житель.
"Мужчина 1976 года рождения госпитализирован в Алёшковскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочным ранением левой кисти и ягодицы", — рассказали в экстренных службах.
Утром 24 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по сёлам Ближнее, Красный Октябрь, Николаевка, Орловка, Отрадное и Ясные Зори совершены атаки 6 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Красный Октябрь повреждены 3 частных домовладения и 2 автомобиля", — писал Гладков.
В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Богун-Городок и Цаповка подверглись обстрелу, в ходе которого было выпущено 2 боеприпаса, и атакованы 4 беспилотниками. В посёлке Борисовка повреждён социальный объект.
украинские пограничники в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вчера, 09:35
Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 мартаНа Украине и в Европе всё больше внимания обращают на Закарпатье
В Валуйском муниципальном округе посёлок Ровное, сёла Борки, Долгое, Кукуевка, Шведуновка и Шелаево, а также хутор Бабка атакованы 12 беспилотниками, 9 из которых подавлены. В сёлах Шелаево и Кукуевка в результате атак беспилотников повреждены по одному частному дому. Сегодня ночью в хуторе Бабка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль.
Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.
В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу и атаке беспилотника. Огнём уничтожены 2 частных дома, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль. Также повреждена кровля административного здания.
В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Первая и Пороз выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников.
"В селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника по автомобилю погибли два мирных жителя. Автомобиль получил повреждения. Сегодня ночью в городе Грайворон с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены остекление в 3 квартирах многоквартирного дома и 4 легковых автомобиля", — указывалось в сводке.
Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.
В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и хутору Первомайский выпущено 125 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. Повреждена линия газоснабжения.
"В Ракитянском районе село Бобрава подверглось обстрелу, хутор Барилов атакован беспилотником. В результате атаки дрона в хуторе Барилов ранен мирный житель. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.
22 марта, 18:05
Тяжёлый рок Зеленского: территории и выборы. Итоги 22 марта на УкраинеНа Украине обсуждают возможность отказа претензий на ряд территорий, а также грядущие выборы
Также в селе Бобрава в результате прилёта боеприпаса повреждены 6 частных домовладений, 4 автомобиля, 2 социальных учреждения и 2 объекта торговли.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Графовка, Муром и Ржевка атакованы 21 беспилотником, 18 из которых подавлены. В селе Муром в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника сегодня ночью повреждены частный дом и 2 надворные постройки.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаются крайне напряжёнными.
О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег".
 
ХроникиЭксклюзивДональд ТрампВячеслав ГладковВладимир ЗеленскийРоссияУкраинакраснодарский крайМинобороныВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Песков назвал главную тему переговоров России и США в Эр-Рияде
13:00Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта
12:56Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем
12:46Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
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