https://ukraina.ru/20250324/1062004248.html

Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ

Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ - 24.03.2025 Украина.ру

Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ

Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. Об этом 24 марта сообщила ФСБ

2025-03-24T13:28

2025-03-24T13:28

2025-03-24T13:29

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"По версии следствия гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - рассказали в ФСБ.Там также отметили, что в 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах дислокации подразделений российских Вооруженных Сил.Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Задержанный взят под стражу."Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - сообщили в ФСБ.Тем временем ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов

https://ukraina.ru/20250228/1061420672.html

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новости, россия, украина, калужская область, фсб, госизмена, шпионы, национальная безопасность, спецслужба