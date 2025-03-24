Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ - 24.03.2025 Украина.ру
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Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ
Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ - 24.03.2025 Украина.ру
Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ
Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. Об этом 24 марта сообщила ФСБ
2025-03-24T13:28
2025-03-24T13:29
новости
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шпионы
национальная безопасность
спецслужба
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"По версии следствия гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - рассказали в ФСБ.Там также отметили, что в 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах дислокации подразделений российских Вооруженных Сил.Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Задержанный взят под стражу."Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - сообщили в ФСБ.Тем временем ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов
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новости, россия, украина, калужская область, фсб, госизмена, шпионы, национальная безопасность, спецслужба
Новости, Россия, Украина, Калужская область, ФСБ, госизмена, шпионы, национальная безопасность, спецслужба

Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ

13:28 24.03.2025 (обновлено: 13:29 24.03.2025)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. Об этом 24 марта сообщила ФСБ
"По версии следствия гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - рассказали в ФСБ.
Там также отметили, что в 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах дислокации подразделений российских Вооруженных Сил.
28 февраля, 08:32
ФСБ сорвала планируемый украинскими спецслужбами теракт против митрополита ТихонаФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами
Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Задержанный взят под стражу.
"Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - сообщили в ФСБ.
Тем временем ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов
 
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