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Украинские БПЛА атаковали энергоинфраструктуру Краснодарского края после договорённостей Путина и Трампа

Украинские БПЛА атаковали энергоинфраструктуру Краснодарского края после договорённостей Путина и Трампа - 19.03.2025 Украина.ру

Украинские БПЛА атаковали энергоинфраструктуру Краснодарского края после договорённостей Путина и Трампа

После договорённости президентов России и США о прекращении ударов по объектам по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-03-19T13:30

2025-03-19T13:30

2025-03-19T13:30

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"Ночью 19 марта т.г., через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры", - сказано в официальном сообщении.Атакованный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).Из-за падения украинского беспилотника на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв.м. Силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара.Минобороны РФ напомнило, что 17 февраля, киевский режим совершил атаку с применением БпЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.По мнению Минобороны РФ, уместно вести речь об "очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США".Там также отметили, что ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты. Шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь" и один - дежурным истребителем ВКС России.Накануне, 18 марта пресс-служба Кремля проинформировала об итогах состоявшихся в тот же день переговоров президентов России и США. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел ситуацию в публикации Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом

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новости, россия, краснодарский край, сша, владимир путин, дональд трамп, вкс, переговоры, сво, всу, энергетика, инфраструктура, бпла, беспилотники