ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Украинские военные сбрасывали в водоемы Суджи тела убитых сослуживцев и местных жителей во время оккупации города в Курской области. Об этом 19 марта очевидцы рассказали изданию aif.ru
По словам собеседников издания, ВСУ делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям.
"В пруды скидывали трупы и отравляющие вещества, чтобы российские военные не могли использовать воду", — объяснили очевидцы.
Кроме того, заметили они, в те же водоемы украинские военные скидывали технику НАТО, и с теми же целями взрывали мосты.
Ранее издание опубликовало материал с не менее ужасающей историей. Очевидцы сообщили, что в Суджанском районе ВСУ заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Делалось это за тем, чтобы "российские военные, в том числе операторы БПЛА, не ударили по [ним]". Подробнее об этом — в публикации ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ.
14:17Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
Также в среду, 19 марта, президент России Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Полные слова российского лидера — в материале Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области.