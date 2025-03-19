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ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ

ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ - 19.03.2025 Украина.ру

ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ

Украинские военные сбрасывали в водоемы Суджи тела убитых сослуживцев и местных жителей во время оккупации города в Курской области. Об этом 19 марта очевидцы рассказали изданию aif.ru

2025-03-19T15:28

2025-03-19T15:28

2025-03-19T15:28

новости

курская область

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россия

вооруженные силы украины

всу

мирные жители

вс рф

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По словам собеседников издания, ВСУ делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям. Кроме того, заметили они, в те же водоемы украинские военные скидывали технику НАТО, и с теми же целями взрывали мосты. Ранее издание опубликовало материал с не менее ужасающей историей. Очевидцы сообщили, что в Суджанском районе ВСУ заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Делалось это за тем, чтобы "российские военные, в том числе операторы БПЛА, не ударили по [ним]". Подробнее об этом — в публикации ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ.Также в среду, 19 марта, президент России Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Полные слова российского лидера — в материале Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области.

https://ukraina.ru/20250319/1061903633.html

курская область

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россия

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новости, курская область, суджа, россия, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, вс рф