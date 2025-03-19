ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ - 19.03.2025 Украина.ру
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ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ
ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ - 19.03.2025 Украина.ру
ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ
Украинские военные сбрасывали в водоемы Суджи тела убитых сослуживцев и местных жителей во время оккупации города в Курской области. Об этом 19 марта очевидцы рассказали изданию aif.ru
2025-03-19T15:28
2025-03-19T15:28
новости
курская область
суджа
россия
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
вс рф
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По словам собеседников издания, ВСУ делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям. Кроме того, заметили они, в те же водоемы украинские военные скидывали технику НАТО, и с теми же целями взрывали мосты. Ранее издание опубликовало материал с не менее ужасающей историей. Очевидцы сообщили, что в Суджанском районе ВСУ заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Делалось это за тем, чтобы "российские военные, в том числе операторы БПЛА, не ударили по [ним]". Подробнее об этом — в публикации ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ.Также в среду, 19 марта, президент России Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Полные слова российского лидера — в материале Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области.
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новости, курская область, суджа, россия, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, вс рф
Новости, Курская область, Суджа, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, ВС РФ

ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ

15:28 19.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Украинские военные сбрасывали в водоемы Суджи тела убитых сослуживцев и местных жителей во время оккупации города в Курской области. Об этом 19 марта очевидцы рассказали изданию aif.ru
По словам собеседников издания, ВСУ делали это нарочно, желая навредить ВС РФ и местным жителям.
"В пруды скидывали трупы и отравляющие вещества, чтобы российские военные не могли использовать воду", — объяснили очевидцы.
Кроме того, заметили они, в те же водоемы украинские военные скидывали технику НАТО, и с теми же целями взрывали мосты.
Ранее издание опубликовало материал с не менее ужасающей историей. Очевидцы сообщили, что в Суджанском районе ВСУ заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Делалось это за тем, чтобы "российские военные, в том числе операторы БПЛА, не ударили по [ним]". Подробнее об этом — в публикации ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
14:17
Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
Также в среду, 19 марта, президент России Владимир Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Полные слова российского лидера — в материале Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области.
 
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