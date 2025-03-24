ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов - 24.03.2025 Украина.ру
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ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов
ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов - 24.03.2025 Украина.ру
ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов
Пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области - участника профашистских интернет-ресурсов, оправдывавшего деятельность запрещённой в России террористической организации. Об этом 24 марта сообщила ФСБ.
2025-03-24T13:22
2025-03-24T13:22
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"УФСБ России по Калужской области выявлена противоправная деятельность жителя Калужской области, причастного к размещению в мессенджере Telegram материалов с оправданием деятельности боевиков украинской националистической организации "Русский добровольческий корпус"*", - говорится в сообщении.Фигурант, являясь участником профашистских интернет-ресурсов, опубликовал в публичном доступе комментарии террористического характера, отметили в российской спецслужбе.Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.* запрещенная в России террористическая организацияРанее на эту тему: СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*
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новости, россия, калужская область, фсб, telegram, русский добровольческий корпус, коллаборационисты, неофашисты, сво, национальная безопасность, спецслужба
Новости, Россия, Калужская область, ФСБ, Telegram, Русский добровольческий корпус, коллаборационисты, неофашисты, СВО, национальная безопасность, спецслужба

ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов

13:22 24.03.2025
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области - участника профашистских интернет-ресурсов, оправдывавшего деятельность запрещённой в России террористической организации. Об этом 24 марта сообщила ФСБ.
"УФСБ России по Калужской области выявлена противоправная деятельность жителя Калужской области, причастного к размещению в мессенджере Telegram материалов с оправданием деятельности боевиков украинской националистической организации "Русский добровольческий корпус"*", - говорится в сообщении.
Фигурант, являясь участником профашистских интернет-ресурсов, опубликовал в публичном доступе комментарии террористического характера, отметили в российской спецслужбе.
7 марта, 12:20
Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 21-летнюю студентку первого курса Государственного университета просвещения Полину К. Ее обвиняют в работе сразу на две террористические организации - Русский Добровольческий корпус (РДК)* и "Азов"*. Об этом 7 марта сообщил телеграм-канал Baza
Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.
* запрещенная в России террористическая организация
Ранее на эту тему: СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*
 
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