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ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов

ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов - 24.03.2025 Украина.ру

ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов

Пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области - участника профашистских интернет-ресурсов, оправдывавшего деятельность запрещённой в России террористической организации. Об этом 24 марта сообщила ФСБ.

2025-03-24T13:22

2025-03-24T13:22

2025-03-24T13:22

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"УФСБ России по Калужской области выявлена противоправная деятельность жителя Калужской области, причастного к размещению в мессенджере Telegram материалов с оправданием деятельности боевиков украинской националистической организации "Русский добровольческий корпус"*", - говорится в сообщении.Фигурант, являясь участником профашистских интернет-ресурсов, опубликовал в публичном доступе комментарии террористического характера, отметили в российской спецслужбе.Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Фигуранту грозит лишение свободы сроком до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.* запрещенная в России террористическая организацияРанее на эту тему: СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*

https://ukraina.ru/20250307/1061617696.html

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новости, россия, калужская область, фсб, telegram, русский добровольческий корпус, коллаборационисты, неофашисты, сво, национальная безопасность, спецслужба