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Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ

Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ - 20.03.2025 Украина.ру

Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ

Сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий, служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, где сейчас активно ведут наступление ВС РФ. Об этом 20 марта написал телеграм-канал SHOT

2025-03-20T18:12

2025-03-20T18:12

2025-03-20T18:33

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В публикации отмечается, что после своего последнего тюремного срока Юрий Чикатило переехал из России в Харьков, где из-за проблем с законом сменил фамилию на девичью своей жены - Мирошниченко, а позже, по той же причине, вступил в ряды ВСУ.Ранее Юрий Чикатило был судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет. При этом свое родство с маньяком Андреем Чикатило никогда не скрывал, напротив, гордо говорил, что его отец был не убийцей, а украинским националистом.В частности, в сентябре 2014 года Юрий Чикатило заявил украинским СМИ, что в конце 1980-х годов Андрей Чикатило активно выступал за независимость Украины, считая, что кремлевские власти своей экономической политикой "объедают" украинский народ."Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец, он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС…" - утверждал сын маньяка.При этом сын серийного убийцы в феврале 2014 года ездил в Киев, чтобы, как он уточнял, по идейным соображениям лично посмотреть, что же происходит на Евромайдане. Дата его поездки совпала с 20-летием казни его отца в ростовской тюрьме.Адвокат Чикатило погиб в Донбассе, подробностиАндрей Чикатило родился и вырос в селе Яблочное Сумской области. На его счету как минимум 43 доказанные жертвы, большинство из которых женщины, подростки и дети. Часть из них маньяк употреблял в пищу.

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