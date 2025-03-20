Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ - 20.03.2025 Украина.ру
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Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ
Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ - 20.03.2025 Украина.ру
Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ
Сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий, служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, где сейчас активно ведут наступление ВС РФ. Об этом 20 марта написал телеграм-канал SHOT
2025-03-20T18:12
2025-03-20T18:33
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В публикации отмечается, что после своего последнего тюремного срока Юрий Чикатило переехал из России в Харьков, где из-за проблем с законом сменил фамилию на девичью своей жены - Мирошниченко, а позже, по той же причине, вступил в ряды ВСУ.Ранее Юрий Чикатило был судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет. При этом свое родство с маньяком Андреем Чикатило никогда не скрывал, напротив, гордо говорил, что его отец был не убийцей, а украинским националистом.В частности, в сентябре 2014 года Юрий Чикатило заявил украинским СМИ, что в конце 1980-х годов Андрей Чикатило активно выступал за независимость Украины, считая, что кремлевские власти своей экономической политикой "объедают" украинский народ."Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец, он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС…" - утверждал сын маньяка.При этом сын серийного убийцы в феврале 2014 года ездил в Киев, чтобы, как он уточнял, по идейным соображениям лично посмотреть, что же происходит на Евромайдане. Дата его поездки совпала с 20-летием казни его отца в ростовской тюрьме.Адвокат Чикатило погиб в Донбассе, подробностиАндрей Чикатило родился и вырос в селе Яблочное Сумской области. На его счету как минимум 43 доказанные жертвы, большинство из которых женщины, подростки и дети. Часть из них маньяк употреблял в пищу.
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новости, украина, россия, ссср, вооруженные силы украины, маньяк, всу
Новости, Украина, Россия, СССР, Вооруженные силы Украины, маньяк, ВСУ

Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ

18:12 20.03.2025 (обновлено: 18:33 20.03.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий, служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, где сейчас активно ведут наступление ВС РФ. Об этом 20 марта написал телеграм-канал SHOT
В публикации отмечается, что после своего последнего тюремного срока Юрий Чикатило переехал из России в Харьков, где из-за проблем с законом сменил фамилию на девичью своей жены - Мирошниченко, а позже, по той же причине, вступил в ряды ВСУ.
"Юрий Чикатило на Украине долго хайповал на имени своего отца, ходил по разным местным шоу, участвовал в Майдане и делал вид, что он лютый патриот Украины. Но на фронт уехал из-за проблем с законом. В 2016 году Чикатило бросила жена. Он не стал платить алименты на своего сына (мальчик родился в день рождения деда-убийцы, его назвали в его честь). В итоге у Юрия накопились долги. Он должен был не только сыну, но и многочисленным банкам. Также сын каннибала не оплатил дорожные штрафы. Юрия Чикатило разыскивали судебные приставы и МВД Украины. Чтобы не попасться, он и уехал на фронт", - говорится в сообщении канала.
Ранее Юрий Чикатило был судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет. При этом свое родство с маньяком Андреем Чикатило никогда не скрывал, напротив, гордо говорил, что его отец был не убийцей, а украинским националистом.
В частности, в сентябре 2014 года Юрий Чикатило заявил украинским СМИ, что в конце 1980-х годов Андрей Чикатило активно выступал за независимость Украины, считая, что кремлевские власти своей экономической политикой "объедают" украинский народ.
"Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец, он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС…" - утверждал сын маньяка.
При этом сын серийного убийцы в феврале 2014 года ездил в Киев, чтобы, как он уточнял, по идейным соображениям лично посмотреть, что же происходит на Евромайдане. Дата его поездки совпала с 20-летием казни его отца в ростовской тюрьме.
Адвокат Чикатило погиб в Донбассе, подробности
Андрей Чикатило родился и вырос в селе Яблочное Сумской области. На его счету как минимум 43 доказанные жертвы, большинство из которых женщины, подростки и дети. Часть из них маньяк употреблял в пищу.
 
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