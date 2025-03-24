Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром - 24.03.2025 Украина.ру
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Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром
Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром - 24.03.2025 Украина.ру
Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром
Под Краснодаром на берегу реки будет построен реабилитационный центр для участников СВО. Об этом 24 марта рассказал президенту России губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
2025-03-24T14:36
2025-03-24T14:36
новости
краснодар
краснодарский край
крымский мост
владимир путин
сво
ветераны
реабилитация
социальная политика
социальные расходы
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Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Краснодарского края и обсудил с ним комплекс вопросов развития региона. Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве инфраструктурных объектов, отметив также объекты социальные.По словам губернатора, реабилитационный центр расположен в живописном уголке. Объект оснастят всем лучшим.Путин обратил внимание Кондратьева на дороги края. По мнению главы государства, там есть ещё над чем работать.Президент напомнил о неоднократных обсуждениях вопросов дорожной сети - чтобы по побережью в Краснодар можно было доехать, а и из Краснодара – в сторону Сочи и к Новороссийску.Кондратьев заверил: проектируется часть трассы Сочи – Джубга.Также в марте стало известно, что Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе
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новости, краснодар, краснодарский край, крымский мост, владимир путин, сво, ветераны, реабилитация, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, дороги
Новости, Краснодар, краснодарский край, Крымский мост, Владимир Путин, СВО, ветераны, реабилитация, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, дороги

Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром

14:36 24.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Краснодарского края В. Кондратьевым
Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Краснодарского края В. Кондратьевым
© POOL
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Под Краснодаром на берегу реки будет построен реабилитационный центр для участников СВО. Об этом 24 марта рассказал президенту России губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Краснодарского края и обсудил с ним комплекс вопросов развития региона. Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве инфраструктурных объектов, отметив также объекты социальные.
"Владимир Владимирович, и, конечно, для ребят на СВО мы в следующем году сдаем в эксплуатацию реабилитационный центр. Он на 500 человек", - сказал Кондратьев.
По словам губернатора, реабилитационный центр расположен в живописном уголке. Объект оснастят всем лучшим.
"Под Краснодаром, в красивом месте, на берегу реки. 15 гектаров площадь в целом территории с парком. Современнейший центр. Конечно, мы очень торопимся, чтобы он все-таки начал функционировать, потому что он очень нужен", - уточнил губернатор.
Путин обратил внимание Кондратьева на дороги края. По мнению главы государства, там есть ещё над чем работать.
"Мы работаем, потому что нам сегодня стыдно, когда такие новые автобаны строятся, в том числе новая дорога в объезд Краснодара на Крымский мост. Раньше ехали 6 часов, а сейчас – за полтора часа. Можно просто, не доезжая до Краснодара, уйти вправо и уже быть на Крымском мосту, а дальше через мост – и ты уже в Крыму. Дальний западный обход Краснодара", - рассказал Кондратьев.
Президент напомнил о неоднократных обсуждениях вопросов дорожной сети - чтобы по побережью в Краснодар можно было доехать, а и из Краснодара – в сторону Сочи и к Новороссийску.
Кондратьев заверил: проектируется часть трассы Сочи – Джубга.
Также в марте стало известно, что Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе
 
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