https://ukraina.ru/20250324/1062006565.html

Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром

Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром - 24.03.2025 Украина.ру

Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром

Под Краснодаром на берегу реки будет построен реабилитационный центр для участников СВО. Об этом 24 марта рассказал президенту России губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

2025-03-24T14:36

2025-03-24T14:36

2025-03-24T14:36

новости

краснодар

краснодарский край

крымский мост

владимир путин

сво

ветераны

реабилитация

социальная политика

социальные расходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062006441_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_2d4110badde7df915227b1e8e8f9d380.jpg

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Краснодарского края и обсудил с ним комплекс вопросов развития региона. Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве инфраструктурных объектов, отметив также объекты социальные.По словам губернатора, реабилитационный центр расположен в живописном уголке. Объект оснастят всем лучшим.Путин обратил внимание Кондратьева на дороги края. По мнению главы государства, там есть ещё над чем работать.Президент напомнил о неоднократных обсуждениях вопросов дорожной сети - чтобы по побережью в Краснодар можно было доехать, а и из Краснодара – в сторону Сочи и к Новороссийску.Кондратьев заверил: проектируется часть трассы Сочи – Джубга.Также в марте стало известно, что Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе

краснодар

краснодарский край

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, краснодар, краснодарский край, крымский мост, владимир путин, сво, ветераны, реабилитация, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, дороги