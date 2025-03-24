Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью - 24.03.2025 Украина.ру
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Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью - 24.03.2025 Украина.ру
Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
Минздрав Украины выявил и отменил фейковую инвалидность у 74 прокуроров, однако ни один из них не был уволен. Об этом сообщает украинский "Центр противодействия коррупции".
2025-03-24T15:22
2025-03-24T15:22
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Общественная организация сделала запрос и получила официальный ответ правоохранительного ведомства, в котором сказано: все пойманные на оформлении фальшивой инвалидности прокуроры работают.Минздрав Украины после громкого коррупционного скандала проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров.Ранее ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности. Таковая позволяла избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, получать различные льготы и выплаты, раньше уходить на пенсию. К оформлению фейковой инвалидности привлекались работники медико-социальных экспертных комиссий. Среди клиентов коррумпированных медиков оказалось множество прокуроров, членов их семей, знакомых и других искателей неправомерных выгод.На фоне коррупционного скандала с прокурорами генпрокурор Украины был вынужден подать в отставку. Кабмин Украины из-за коррупции в МСЭК решил их ликвидировать. При этом выдача новых удостоверений липовым инвалидам продолжилась. В феврале ГБР отчиталась о выявлении за три месяца более 200 чиновников-лжеинвалидов.Ранее в новостях: Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
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новости, украина, западная украина, одесская область, минздрав, генпрокуратура, гбр, инвалидность, инвалиды, мобилизация, сво, коррупция, офис генпрокурора
Новости, Украина, Западная Украина, Одесская область, Минздрав, генпрокуратура, ГБР, инвалидность, инвалиды, мобилизация, СВО, коррупция, Офис генпрокурора

Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью

15:22 24.03.2025
 
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Минздрав Украины выявил и отменил фейковую инвалидность у 74 прокуроров, однако ни один из них не был уволен. Об этом сообщает украинский "Центр противодействия коррупции".
Общественная организация сделала запрос и получила официальный ответ правоохранительного ведомства, в котором сказано: все пойманные на оформлении фальшивой инвалидности прокуроры работают.
"Генпрокуратура не уволила ни одного из 74 прокуроров, у которых Минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность", - сказано в публикации.
Минздрав Украины после громкого коррупционного скандала проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров.
"Сейчас и Госбюро расследований, и генпрокуратура имеют на руках выводы Минздрава о фейковых инвалидностях 74 прокуроров, 13 из которых – хмельницкие. Но все равно никого не увольняют. Что мешает теперь? В генпрокуратуре написали, что просто не видят оснований для обращения с жалобой в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. Без заключения этой комиссии уволить прокуроров невозможно", - констатировали в общественном антикоррупционном центре.
Ранее ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности. Таковая позволяла избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, получать различные льготы и выплаты, раньше уходить на пенсию. К оформлению фейковой инвалидности привлекались работники медико-социальных экспертных комиссий. Среди клиентов коррумпированных медиков оказалось множество прокуроров, членов их семей, знакомых и других искателей неправомерных выгод.
Коллаж: Западная Украина
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Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидовГлавными тенденциями в регионе в течение 2024 года стали попытки мужчин мобилизационного возраста уклониться от службы в армии и каким-либо образом уехать за границу – в том числе пересечь её незаконно.
На фоне коррупционного скандала с прокурорами генпрокурор Украины был вынужден подать в отставку. Кабмин Украины из-за коррупции в МСЭК решил их ликвидировать. При этом выдача новых удостоверений липовым инвалидам продолжилась. В феврале ГБР отчиталась о выявлении за три месяца более 200 чиновников-лжеинвалидов.
Ранее в новостях: Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
 
НовостиУкраинаЗападная УкраинаОдесская областьМинздравгенпрокуратураГБРинвалидностьинвалидымобилизацияСВОкоррупцияОфис генпрокурора
 
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