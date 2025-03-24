Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
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Минздрав Украины выявил и отменил фейковую инвалидность у 74 прокуроров, однако ни один из них не был уволен. Об этом сообщает украинский "Центр противодействия коррупции".
Общественная организация сделала запрос и получила официальный ответ правоохранительного ведомства, в котором сказано: все пойманные на оформлении фальшивой инвалидности прокуроры работают.
"Генпрокуратура не уволила ни одного из 74 прокуроров, у которых Минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность", - сказано в публикации.
Минздрав Украины после громкого коррупционного скандала проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров.
"Сейчас и Госбюро расследований, и генпрокуратура имеют на руках выводы Минздрава о фейковых инвалидностях 74 прокуроров, 13 из которых – хмельницкие. Но все равно никого не увольняют. Что мешает теперь? В генпрокуратуре написали, что просто не видят оснований для обращения с жалобой в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. Без заключения этой комиссии уволить прокуроров невозможно", - констатировали в общественном антикоррупционном центре.
Ранее ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности. Таковая позволяла избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, получать различные льготы и выплаты, раньше уходить на пенсию. К оформлению фейковой инвалидности привлекались работники медико-социальных экспертных комиссий. Среди клиентов коррумпированных медиков оказалось множество прокуроров, членов их семей, знакомых и других искателей неправомерных выгод.
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На фоне коррупционного скандала с прокурорами генпрокурор Украины был вынужден подать в отставку. Кабмин Украины из-за коррупции в МСЭК решил их ликвидировать. При этом выдача новых удостоверений липовым инвалидам продолжилась. В феврале ГБР отчиталась о выявлении за три месяца более 200 чиновников-лжеинвалидов.