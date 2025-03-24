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Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью

Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью - 24.03.2025 Украина.ру

Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью

Минздрав Украины выявил и отменил фейковую инвалидность у 74 прокуроров, однако ни один из них не был уволен. Об этом сообщает украинский "Центр противодействия коррупции".

2025-03-24T15:22

2025-03-24T15:22

2025-03-24T15:22

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Общественная организация сделала запрос и получила официальный ответ правоохранительного ведомства, в котором сказано: все пойманные на оформлении фальшивой инвалидности прокуроры работают.Минздрав Украины после громкого коррупционного скандала проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров.Ранее ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности. Таковая позволяла избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, получать различные льготы и выплаты, раньше уходить на пенсию. К оформлению фейковой инвалидности привлекались работники медико-социальных экспертных комиссий. Среди клиентов коррумпированных медиков оказалось множество прокуроров, членов их семей, знакомых и других искателей неправомерных выгод.На фоне коррупционного скандала с прокурорами генпрокурор Украины был вынужден подать в отставку. Кабмин Украины из-за коррупции в МСЭК решил их ликвидировать. При этом выдача новых удостоверений липовым инвалидам продолжилась. В феврале ГБР отчиталась о выявлении за три месяца более 200 чиновников-лжеинвалидов.Ранее в новостях: Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс

https://ukraina.ru/20241229/1060031978.html

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