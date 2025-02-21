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Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу

Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу - 21.02.2025 Украина.ру

Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу

ЕС пережил "самую мрачную" неделю с момента падения железного занавеса, пишет The Economist. Украину сдают, Россию реабилитируют, а при Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что США придут на помощь Европе в военное время, подводит итоги последних дней издание.

2025-02-21T07:21

2025-02-21T07:21

2025-02-21T07:22

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Макрон спешно собрал сумбурный саммит в Париже после провального Мюнхена. После переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде французский лидер запланировал поездку к Трампу на будущей неделе. Главный ястреб Европы – Польша – подозрительно отмалчивается, а Германия занята своими выборами, которые тоже сулят ей перемены. Впрочем, это не мешает Шольцу просить оружие для украинской армии почему-то у Бразилии (которая между прочем входит с Россией в БРИКС). Неопределённость сплотила Европу, но это единение больше интуитивное, чем прагматичное и осознанное. Отсюда и растерянность, и потеря лица при осознании, что Украина теперь проблема Евросоюза. О реакциях европейских стран на новую политику Трампа – эксперты написали в своих соцсетях.Редактор российского филиала французской газеты "Юманите" Олеся ОрленкоПосле вчерашнего обмена "любезностями" между Трампом и Зеленским думала, что утром увижу новость, что просроченный всё. Но, вроде, пока нет. Зато, как обычно, порадовало в этом смысле единство французской прессы в освещении ситуации. Главные тематические линии основных официальных СМИ Франции по украинскому вопросу на сегодня следующие: 1. Нелегитимность Зеленского. Газеты пестрят цитатами политиков о том, как опасно сомневаться в народной любви украинцев к "лидеру сопротивления". Уже появился мем "Мы все - Володимир Зеленский". Также настаивается на невозможности провести выборы на Украине. Конечно, ведь как быть с десятками тысяч политзаключённых? 2. Отправка европейских военных на Украину. Цитируют слова главы французского МИДа об "экзистенциальной угрозе" со стороны России. Вспоминают Минские соглашения, заключённые, по словам Меркель и Оланда, чтобы получить время для вооружения Украины, но в несоблюдении которых обвиняют, конечно же, Россию. Кстати, сам факт отправки войск не оспаривается даже как-бы левой прессой: она сетует лишь на отсутствие единства по этому вопросу среди европейцев. 3. Феноменальный рост украинской экономики. Приглашённые эксперты рассказывают, как в стране поднялся сектор производства дронов и развиваются обходные пути для экспорта. По их мнению, это можно рассматривать как развитие стартапов, а также свидетельствует о необходимости дальнейшего финансирования Украины. Но всё ещё не раз изменится. Белый дом заявил о визите в США Макрона на следующей неделе. В администрации президента Франции это пока не подтвердили. Но вряд ли Макрон откажется. А мы много раз видели, как после посещения заокеанского "большого брата" менялась риторика французского главы государства.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБританский "хитрый план": ввести войска на Украину — но подальше от ЛБС и под прикрытием США. В ходе визита в Вашингтон на следующей неделе премьер-министр Британии Кир Стармер представит Дональду Трампу англо-французскую стратегию создания "сил обеспечения безопасности" для "контроля любого соглашения о прекращении огня, заключённого при посредничестве президента США", пишет The Telegraph. "Менее 30 тыс. военнослужащих под руководством европейских стран будут размещены в городах, портах и других критически важных объектах инфраструктуры Украины, таких как АЭС, вдали от нынешней линии фронта", — утверждает британская газета. Уточняется, что миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая разведку, самолёты наблюдения и рекогносцировки, БПЛА и спутники, чтобы получить "полную картину происходящего".Кроме того, операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и отражать атаки", открыть воздушное пространство Украины и разрешить коммерческие полёты. Помимо этого, патрульные корабли ВМС "будут направлены в Чёрное море для отслеживания российских угроз по маршрутам коммерческого судоходства".Стармер рассчитывает на одобрение Трампом данной инициативы, поскольку она не предполагает развёртывания американских войск на территории Украины, отмечает The Telegraph. Согласно "хитрому плану", поддержка США может включать размещение в Румынии и Польше американских истребителей, "готовых ответить на любую будущую агрессию России". А также базирование более крупных многонациональных сухопутных сил на восточных границах НАТО, чтобы при необходимости перебросить их для защиты европейских войск на Украине.Конечно, это не то количество войск, которое запрашивал Зеленский, — 100-200 тыс. человек. Однако для перевода подконтрольной Киеву части Украины под внешнее управление тридцати тысяч солдат, дистанционно поддержанных американцами, вполне достаточно. Кстати, на парижских встречах Макрона, где обкатывалась англо-французская стратегия, европейцы смогли наскрести те же 30 тыс. человек. Есть вероятность, что Трамп может согласиться на такой вариант, поскольку заявленный Вашингтоном критерий отсутствия американских войск на Украине, выдерживается. Однако "хитрый план" Лондона не учитывает ни российский фактор, ни собственные возможности Британии, все сухопутные войска которой насчитывают 74 тыс. чел. Но здесь Стармер, видимо, полагается на дипломатию и "мир с позиции силы"по Трампу, который мог бы воспользоваться лондонским "хитрым планом" как средством давления на Россию в ходе переговорного процесса. Для России любое присутствие западных войск на Украине абсолютно неприемлемо. Поэтому переговоры переговорами, а наступление Армии России по всей линии боевого соприкосновения, о котором вчера упомянул президент Путин, — должно продолжаться. Ну а "хотелки" британцев с французами могут отправляться на ту же историческую свалку, где пылятся все прочие "хитрые планы".Политолог Александр НосовичОбратите внимание на громкое молчание Польши. Польше совершенно не свойственно так громогласно молчать. Между США, Европой и Россией бог весть знает что творится, а со стороны Варшавы в ответ проявляется чисто немецкая хладнокровная сдержанность. Только спокойные уверения, что как бы там дальше ни было, а никаких "миротворцев" Польша в Донбасс и под Запорожье посылать не намерена. И польские политики, которые в прошлом такое предлагали (включая самого Ярослава Качиньского), теперь к президентским выборам переобуваются в прыжке и откровенно подчёркивают, что перспектива воевать с Россией за Украину в польском обществе крайне непопулярна. А дело, как и на переговорах России и США в Эр-Рияде, точно не в Украине. Не только в Украине и не столько в Украине, как бы ни хотелось обратного украинцам. Дело в том, что гранд-идея Д. Трампа на европейском направлении - похерить Евросоюз - открывает самые заманчивые для Польши перспективы будущей Европы XXI века, в которой поляки наконец займут приличествующее их амбициям место. Поэтому сейчас точно не самое удачное время включать свой пресловутый гонор и лезть под руку сделкам Трампа и Путина.Политолог Олег БондаренкоНаконец, Украина начинает занимать то место в мировой политике и на европейской карте, которое заслуживает. За последние три года мир стал невероятно украиноцентричным. И роль, и удельный вес Украины значительно вырос. Понятно, что это обусловлено военными действиями. Но и совершенно понятно, что до того такой концентрации внимания к Украине, такого количества визитов, такого количества высокопоставленных лидеров со всего мира, которые бы приезжали, общались, оказывали знаки внимания, поддерживали, невозможно было себя представить даже близко. Эта украиноцентричность для мира была болезнью. Болезнью, потому что не может периферийная страна такой удельный вес иметь в мировой политике. Не может, как ни крути. Сейчас эта ситуация схлопывается по естественным причинам. Собственно, туда ей и дорога. Украина не может играть такую ключевую роль в мировой повестке. Её разменяют, так или иначе. Что будет с Зеленским, честно говоря, меня лично вообще не интересует. Это случайный человек, оказавшийся в ненужном месте в ненужное время. Ненавидеть его или сочувствовать ему — это дело каждого, но по большому счёту значения не имеет. Он случайный человек. Если Европа будет упорствовать в этой украиноцентричной модели мира и отказываться выстраивать нормальные партнёрские конструктивные отношения с Россией, она, в конечном итоге, будет делать хуже не Москве, а себе. Украиноцентричная Европа становится такой же периферией, как и Украина. Которой другие лидеры будут как-то управлять и делить.Политолог Дмитрий ЕвстафьевОтмечу и то, что мой диагноз, что центром противоборства Трампа и евроатлантистов будет Германия, полностью оправдался. Обращу ваше внимание на вчерашний пост М.Л.Хазина о взаимосвязи колониальной сделки "Киев-Лондон" (договор на 100 лет о партнерстве), выглядящей как попытка Лондона "застолбить пространство", и претензий США на ресурсы Украины (или на репарации в 500 млрд.). Я с диагнозом М.Л.Хазина согласен: Трамп прямо сказал Лондону (но, добавлю, и евробюрократии, как младшим партнерам Лондона в этой сделке), что на Украине его деньги, а не британские и европейские. Акцентирую и необычно откровенный анти-европейский комментарий В.В.Путина. Думаю, что это был публичный сигнал лично Трампу, что российский президент рассматривает развитие отношений с ним, как приоритет. Хотя есть вопросы. И здесь отмечу очень важную констатацию-намек со стороны В.В.Путина относительно роли Запада в ударе по объекту КТК. Трактую заявление Путина следующим образом (подчеркну, что это исключительно мое мнение): это сигнал Трампу, что он не контролирует американских силовиков, сориентированных на работу по Украине и остающихся там сейчас. Они, почувствовав свои неподконтрольность и неподотчетность (такое с американскими силовиками случается регулярно), на почве коррупции срослись с "партией хаоса", основе коалиции противников Трампа и наиболее агрессивной ее части. И его задача поставить ситуацию под контроль. Или у России останутся не просто обоснованные сомнения в способности Трампа контролировать собственных силовиков, но и возникнет прямая и явная угроза безопасности самого Трампа и устойчивости политической власти в США. Да, США не знали примеров военно-спецслужбистских переворотов. Но, если разобраться, аргумент так себе: США дважды за последние 60 лет очень близко к этому состоянию подходили. В первый раз - почти вплотную – на фазе нарастания Карибского кризиса, что многократно описано. Второй раз - и это известно несколько меньше - на пике Уотергейта. То есть, в моменты, когда рушилась одна и возникала другая система государственного управления в США.О том, что говорят украинские эксперты о ситуации в стране - в статье Сергея Зуева ""Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, the economist, брикс, эксперты, эксклюзив