Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков - 19.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250319/1061903633.html
Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков
Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков - 19.03.2025 Украина.ру
Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
2025-03-19T14:17
2025-03-19T15:10
новости
россия
украина
сша
переговоры
провокация
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059079_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_e721bb2a72b4ee380f3d52fe05ab1710.jpg
По его словам, ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что команда Москвы о прекращении атак по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена. Он также заявил, что случившееся можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта. Стоит напомнить, что в ночь на среду, 19 марта, украинская армия атаковала с помощью БПЛА объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар."Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — уточнили в Минобороны РФ.Ранее министерство подтвердило, что российские средства ПВО вечером вторника, 18 марта, обезвредили семь беспилотников, которые должны были атаковать цели в Николаевской области Украины. Военное ведомство отметило, что такое решение было принято после приказа президента РФ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре противника. Накануне состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В результате переговоров стороны пришли к решению приостановить удары по энергетическим объектам России и Украины. А уже сегодня, 19 марта, Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, глава киевского режима оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. Что, впрочем, хорошо ложится в канву привычного киевскому режиму механизму провокаций, виновной в которых позже назначают Москву, заметила автор издания Украина.ру Марина Полякова. Эта провокация далеко не первая на счету Украины. Например, прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. О таком раскладе событий предупреждали многие эксперты. Сегодня, 19 марта, председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что киевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и США. По его мнению, "у Зеленского нет никакой реальной власти в стране, Украина при Зеленском окончательно превратилась в анти-Россию, а анти-России никакого мира не нужно". Подробнее о его словах и реакции других политиков — в публикации "Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева.
https://ukraina.ru/20250319/1061895969.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059079_149:0:1852:1277_1920x0_80_0_0_32b31b9a478e865e2057713b4ea32ec9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, переговоры, провокация, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, США, переговоры, провокация, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков

14:17 19.03.2025 (обновлено: 15:10 19.03.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
По его словам, ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что команда Москвы о прекращении атак по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена. Он также заявил, что случившееся можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.
Стоит напомнить, что в ночь на среду, 19 марта, украинская армия атаковала с помощью БПЛА объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар.
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — уточнили в Минобороны РФ.
Ранее министерство подтвердило, что российские средства ПВО вечером вторника, 18 марта, обезвредили семь беспилотников, которые должны были атаковать цели в Николаевской области Украины. Военное ведомство отметило, что такое решение было принято после приказа президента РФ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре противника.
Накануне состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В результате переговоров стороны пришли к решению приостановить удары по энергетическим объектам России и Украины.
11:51
Основное блюдо — котлета по-киевски: Медведев огласил все "меню" переговоров РФ и СШАПо итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, состоявшегося накануне, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил "меню" переговоров Москвы и Вашингтона
А уже сегодня, 19 марта, Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, глава киевского режима оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. Что, впрочем, хорошо ложится в канву привычного киевскому режиму механизму провокаций, виновной в которых позже назначают Москву, заметила автор издания Украина.ру Марина Полякова.
Эта провокация далеко не первая на счету Украины. Например, прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
О таком раскладе событий предупреждали многие эксперты. Сегодня, 19 марта, председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что киевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и США. По его мнению, "у Зеленского нет никакой реальной власти в стране, Украина при Зеленском окончательно превратилась в анти-Россию, а анти-России никакого мира не нужно". Подробнее о его словах и реакции других политиков — в публикации "Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАпереговорыпровокацияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29"Здесь все друг друга знают": о пользе народного ВПК
16:20Ход султана. Арестован мэр Стамбула, Эрдоган собрался на третий срок
16:00Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце
16:00Невысказанная любовь и высказанные амбиции. 95 лет поэтессе Лине Костенко
15:38Британия и ЕС намерены добиваться мира силой: они ускоряют поставки вооружений на Украину
15:28ВСУ топили тела сослуживцев и травили воду в Судже — СМИ
14:57Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
14:56Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин
14:37Праздник, который больше не с тобой: Ургант закрыл ИП во Франции и отрекся от Парижа - РИА
14:30В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"
14:30Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа
14:18После приказа Путина: ПВО РФ обезвредила БПЛА, летевшие на объекты Украины
14:17Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков
14:12Украинские псевдоволонтеры попались на торговле "гуманитарными" автомобилями для ВСУ
13:35Показания не сошлись: Гончаренко* заявил, что ВС РФ почти "выкинули" ВСУ из Курской области
13:30Украинские БПЛА атаковали энергоинфраструктуру Краснодарского края после договорённостей Путина и Трампа
13:17ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ
13:00Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта
12:53Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать
12:50"Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн
Лента новостейМолния