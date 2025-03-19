https://ukraina.ru/20250319/1061903633.html

Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков

Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков - 19.03.2025 Украина.ру

Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта

2025-03-19T14:17

2025-03-19T14:17

2025-03-19T15:10

новости

россия

украина

сша

переговоры

провокация

дмитрий песков

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059059079_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_e721bb2a72b4ee380f3d52fe05ab1710.jpg

По его словам, ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что команда Москвы о прекращении атак по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена. Он также заявил, что случившееся можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта. Стоит напомнить, что в ночь на среду, 19 марта, украинская армия атаковала с помощью БПЛА объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар."Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — уточнили в Минобороны РФ.Ранее министерство подтвердило, что российские средства ПВО вечером вторника, 18 марта, обезвредили семь беспилотников, которые должны были атаковать цели в Николаевской области Украины. Военное ведомство отметило, что такое решение было принято после приказа президента РФ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре противника. Накануне состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В результате переговоров стороны пришли к решению приостановить удары по энергетическим объектам России и Украины. А уже сегодня, 19 марта, Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, глава киевского режима оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. Что, впрочем, хорошо ложится в канву привычного киевскому режиму механизму провокаций, виновной в которых позже назначают Москву, заметила автор издания Украина.ру Марина Полякова. Эта провокация далеко не первая на счету Украины. Например, прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. О таком раскладе событий предупреждали многие эксперты. Сегодня, 19 марта, председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что киевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и США. По его мнению, "у Зеленского нет никакой реальной власти в стране, Украина при Зеленском окончательно превратилась в анти-Россию, а анти-России никакого мира не нужно". Подробнее о его словах и реакции других политиков — в публикации "Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева.

https://ukraina.ru/20250319/1061895969.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, переговоры, провокация, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф