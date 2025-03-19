Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков
14:17 19.03.2025 (обновлено: 15:10 19.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
По его словам, ночные удары ВСУ идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что команда Москвы о прекращении атак по объектам инфраструктуры Украины была незамедлительно исполнена. Он также заявил, что случившееся можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.
Стоит напомнить, что в ночь на среду, 19 марта, украинская армия атаковала с помощью БПЛА объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, который обеспечивает перевалку нефти. В результате падения дрона возник пожар.
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", — уточнили в Минобороны РФ.
Ранее министерство подтвердило, что российские средства ПВО вечером вторника, 18 марта, обезвредили семь беспилотников, которые должны были атаковать цели в Николаевской области Украины. Военное ведомство отметило, что такое решение было принято после приказа президента РФ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре противника.
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А уже сегодня, 19 марта, Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, глава киевского режима оговорился: он заявил, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить. Что, впрочем, хорошо ложится в канву привычного киевскому режиму механизму провокаций, виновной в которых позже назначают Москву, заметила автор издания Украина.ру Марина Полякова.
Эта провокация далеко не первая на счету Украины. Например, прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.
О таком раскладе событий предупреждали многие эксперты. Сегодня, 19 марта, председатель Совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что киевский режим всегда будет препятствовать договоренностям между Россией и США. По его мнению, "у Зеленского нет никакой реальной власти в стране, Украина при Зеленском окончательно превратилась в анти-Россию, а анти-России никакого мира не нужно". Подробнее о его словах и реакции других политиков — в публикации "Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева.