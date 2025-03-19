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ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ

ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ - 19.03.2025 Украина.ру

ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ

В Суджанском районе Курской области военнослужащие ВСУ заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Об этом 19 марта изданию aif.ru рассказал один из очевидцев случившегося

2025-03-19T13:17

2025-03-19T13:17

2025-03-19T13:17

новости

курская область

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По его словам, на территории Курской области украинские военные часто использовали мирных жителей в качестве щита.Помимо этого, военные ВСУ ставили свою военную технику и орудия во дворах частных домовладений, где оставались хозяева, в расчете на то, что по этим объектам не будут бить российские войска.Между тем глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках.

https://ukraina.ru/20250319/1061899085.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, дроны, бпла, суджа