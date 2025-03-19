ВСУ заманивали детей конфетами на линию фронта и прикрывались ими от дронов — СМИ
В Суджанском районе Курской области военнослужащие ВСУ заманивали местных детей конфетами на свои позиции в качестве живого щита. Об этом 19 марта изданию aif.ru рассказал один из очевидцев случившегося
По его словам, на территории Курской области украинские военные часто использовали мирных жителей в качестве щита.
"Украинцы заманивали детей конфетами на свои позиции, чтобы российские военные, в том числе операторы БПЛА, не ударили по [ним]", — заявил собеседник издания.
Помимо этого, военные ВСУ ставили свою военную технику и орудия во дворах частных домовладений, где оставались хозяева, в расчете на то, что по этим объектам не будут бить российские войска.
12:32Совет инструктора сдаваться или смена имиджа: истории побега вэсэушников Попавший в плен в Курской области солдат ВСУ Юрий Конограй в комментарии агентству РИА Новости сообщил, что инструктор по тактической медицине во время обучения советовал при патовой ситуации сразу сдаваться ВС РФ. Между тем украинский военный Сергей Чумарный рассказал изданию, что для побега из армии переоделся в гражданского
Между тем глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках.