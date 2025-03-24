https://ukraina.ru/20250324/1061989917.html

Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта

Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта - 24.03.2025 Украина.ру

Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 марта

В Саудовской Аравии завершились переговоры между украинской и американской делегациями

2025-03-24T09:39

2025-03-24T09:39

2025-03-24T09:39

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

александр дубинский

рустем умеров

украина

саудовская аравия

россия

сизо

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О завершении переговоров в Эр-Рияде министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в соцсетях."Завершили встречу с американской командой. Разговор был конструктивным и содержательным – обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере", — написал он.По его словам, Владимир Зеленский поставил переговорщикам задачу — "достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы"."Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", — указал Умеров.За несколько часов до этого — около 18:40 по Москве Умеров сообщил о начале встречи в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций.Позднее, в вечернем обращении к украинцам Зеленский упомянул о встрече в Эр-Рияде."Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз — более технического уровня: наши военные, наши дипломаты, наши представители министерства энергетики. Только что я говорил с Рустемом Умеровым. Он доложил мне встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно. Разговор достаточно полезен. Работа делегаций продолжается", — заявил Зеленский.Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский в своём телеграм-канале вечером 23 марта прокомментировал переговоры."Ну и по переговорам. Пока делегация ряженых вояк с телемарафона - в полной боевой, только с барбершопа, без асимметрии бороды, - щеголяла по коридорам, Зеленский записал видеообращение на фоне отельной белой стены. Рассказал, как у них всё отлично на переговорах идёт. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе", — отметил Дубинский.По его информации, Зеленский, хоть и находился неподалёку, на встречу с американцами не попал."По старой традиции - сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож. А воякам ближнего медийного фронта сказали где галочку поставить. Камуфляж, как всегда, при них. Вдруг, прямо с переговоров - сразу в штурм позиций. Не хватало разве что бронежилетов и касок", — подытожил Дубинский.В другой записи он обратил внимание на состав делегаций США, России и Украины."Интересно, что Россия и США отправляют в Сауди достаточно тяжеловесные делегации - дипломатов с опытом. От нас - едет технический персонал из барбершопа. А так бывает тогда, когда все основные условия сделки уже согласованы, и от Украины требуется, не обсуждение, а техническая реализация. То есть, выглядит все так, что война уже закончилась на бумаге, и утверждается порядок разведения войск и раздела активов. При этом Украину кошмарят, чтобы раньше времени не разбежалась армия и народ верил в вечную войну", — отметил Дубинский.В связи с этим нардеп вспомнил советский киножурнал."В этой связи, по аналогии с известной репризой советского тележурнала "Фитиль", возникает вопрос: а не наши ли наши?" — указал Дубинский.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на источник сообщил, что прорывных новостей из Саудовской Аравии украинцам ожидать нужно только в понедельник или во вторник."Наш источник сообщает, что не стоит ожидать сегодня прорывных новостей из Саудовской Аравии, где проходит встреча Украинской делегации и Американской. Результат стоит ожидать только завтра/послезавтра, а возможно к следующему переговорному этапу", — писали авторы канала.По их словам, "результаты будут минимальными"."Самая важная часть, это система контроля за выполнением договоренностей, а также система возможного наказания за срыв", — отмечалось в публикации.Российский политолог Марат Баширов вечером 23 марта отметил, что тема переговоров — новация американцев."Сегодня американцы поговорили в КСА с украинской делегацией. О чём? Об "энергетическом перемирии" и о режиме "зернового коридора" в Чёрном море. Завтра переговоры с нашей группой. Там и будет фиксироваться первый результат. Соединение энергетической и зерновой тем - это новация американцев и в принципе она нас устраивает: ничего не теряем, но приобретаем. Так что, вероятность объявления о них, как первом шаге - очень высокая. Если за ночь Киев при поддержке британцев не совершат критический акт террора", — указал Баширов.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что идея о достижении крепкого мирного соглашения гораздо важнее обсуждений о прекращении огня в вакууме."Идея о том, что Украина сможет отстоять и даже отвоевать территории абсолютно бессмысленна. Россия продвигается как каток", — отметил он.По словам аналитика, Зеленский мало заинтересован в прекращении огня по объектам инфраструктуры, как предлагал президент России Владимир Путин, поэтому глава киевского режима старается уклониться от этой инициативы."Само по себе прекращение огня не имеет большого смысла. Об этом вечно говорят СМИ, потому что им нужно о чем-то говорить. Гораздо важнее, получим ли мы крепкое мирное соглашение. Для этого нужно считаться с требованиями России", — подытожил Миршаймер.Утром 24 марта ряд российских СМИ со ссылкой на свои источники сообщил о том, что встреча американской и российской делегаций начнётся в 10:00 по Москве.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег".

https://ukraina.ru/20250323/1061985588.html

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https://ukraina.ru/20250323/1061978261.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, александр дубинский, рустем умеров, украина, саудовская аравия, россия, сизо