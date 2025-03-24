Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском - 24.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250324/1062011386.html
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском - 24.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-24T16:21
2025-03-24T16:21
эксклюзив
спецоперация
сумы
донбасс
украина
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
санитарная зона
днепропетровская область
чернигов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_1964970fc79b876ab982f6abf22da140.jpg.webp
Мы уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займемся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить наше приграничье от таких же наскоков противника, какие он сейчас предпринимает в Краснояружском районе.Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу.Мы этим уже занимаемся к северу от Купянска, где через государственную границу идет сворачивание линии фронта. Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Кроме того, уже бывали случаи, когда ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем.Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние. Это чрезвычайно важная задача.При этом главное для нас сражение по-прежнему идет на востоке и на юге. Для нас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя их долговременные укрепления со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.Конечно, нам выгодно растягивать коммуникации и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины некомпенсированную слабость. Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками.А еще лучше – создавать врагу по всему фронту потенциальную угрозу.Когда вы что-то ввели в бой, вы уже свои карты скинули. А когда вы сидите с закрытой колодой, он не знает, что у вас припрятано на каком-то участке. И тут уже мы по внутренним линиям из какого-нибудь Курска нанести удар на Глухов и на Сумы или перекинуть силы под Белгород и ударить на Купянск. То есть мы, не связывая свои силы в прямых боях, решаем, когда именно их использовать.Например, все уже давно забыли про Запорожский фронт, потому что там ничего не происходило, но мы вдруг освободили несколько сел под Ореховом. Тем самым мы создали угрозу для группировок ВСУ, которые обороняют Каменское возле Днепра и сам Орехов. Учитывая, что они висят на тоненькой ниточке снабжения.Не знаю, можно ли назвать эту тактику "тактикой тысячи порезов", но этот маневр резервами и постоянное создание угроз держит Украину в ситуации постоянного напряжения.Что касается ситуации в Донбассе, то накат, который ВСУ предприняли для купирования нашего предыдущего наступления через Дзержинск и на Красноармейск, иссяк. Никаких результатов противник не добился. Ни один из выступов срезать не удалось. Зайти в плотную застройку Дзержинска и закрепиться тоже не удалось. Поэтому сейчас на этом участке будет или затишье, или какой-то наш неожиданный удар.В частности, мы уже подошли к Днепропетровской области на 5-10 километров по всей линии соприкосновения. Заход туда – это неизбежно. Потому что военные не смотрят на географические карты. Им важнее, как течет речка, чем то, как проходит административная граница. Вы на местности эту границу не найдете. Только стелу на въезде увидите.И судя по тому, как развивается наша наступательная операция, мы точно зайдем в Днепропетровскую область к концу апреля.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html
сумы
донбасс
украина
днепропетровская область
чернигов
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_c15e10be8d288f831fd6758de6680f7b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, сумы, донбасс, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, санитарная зона, днепропетровская область, чернигов, купянск
Эксклюзив, Спецоперация, Сумы, Донбасс, Украина, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, санитарная зона, Днепропетровская область, Чернигов, Купянск

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском

16:21 24.03.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Мы уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займемся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить наше приграничье от таких же наскоков противника, какие он сейчас предпринимает в Краснояружском районе.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу.
Мы этим уже занимаемся к северу от Купянска, где через государственную границу идет сворачивание линии фронта. Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Кроме того, уже бывали случаи, когда ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем.
Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние. Это чрезвычайно важная задача.
При этом главное для нас сражение по-прежнему идет на востоке и на юге. Для нас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя их долговременные укрепления со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.
Конечно, нам выгодно растягивать коммуникации и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины некомпенсированную слабость. Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками.
А еще лучше – создавать врагу по всему фронту потенциальную угрозу.
Когда вы что-то ввели в бой, вы уже свои карты скинули. А когда вы сидите с закрытой колодой, он не знает, что у вас припрятано на каком-то участке. И тут уже мы по внутренним линиям из какого-нибудь Курска нанести удар на Глухов и на Сумы или перекинуть силы под Белгород и ударить на Купянск. То есть мы, не связывая свои силы в прямых боях, решаем, когда именно их использовать.
Например, все уже давно забыли про Запорожский фронт, потому что там ничего не происходило, но мы вдруг освободили несколько сел под Ореховом. Тем самым мы создали угрозу для группировок ВСУ, которые обороняют Каменское возле Днепра и сам Орехов. Учитывая, что они висят на тоненькой ниточке снабжения.
Не знаю, можно ли назвать эту тактику "тактикой тысячи порезов", но этот маневр резервами и постоянное создание угроз держит Украину в ситуации постоянного напряжения.
Что касается ситуации в Донбассе, то накат, который ВСУ предприняли для купирования нашего предыдущего наступления через Дзержинск и на Красноармейск, иссяк. Никаких результатов противник не добился. Ни один из выступов срезать не удалось. Зайти в плотную застройку Дзержинска и закрепиться тоже не удалось. Поэтому сейчас на этом участке будет или затишье, или какой-то наш неожиданный удар.
В частности, мы уже подошли к Днепропетровской области на 5-10 километров по всей линии соприкосновения. Заход туда – это неизбежно. Потому что военные не смотрят на географические карты. Им важнее, как течет речка, чем то, как проходит административная граница. Вы на местности эту границу не найдете. Только стелу на въезде увидите.
И судя по тому, как развивается наша наступательная операция, мы точно зайдем в Днепропетровскую область к концу апреля.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
20 марта, 16:53
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их техникуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
ЭксклюзивСпецоперацияСумыДонбассУкраинаАлексей АнпилоговВооруженные силы Украинысанитарная зонаДнепропетровская областьЧерниговКупянск
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки
17:47Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
17:38ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
17:32Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа
17:18США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной
17:12В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
17:04СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams
16:47Что начнётся, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин
16:43Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо Марса
16:38"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
16:25Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?
16:21Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском
16:14Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной
16:07"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США
16:04За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах
16:04Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами
15:59Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии
15:56Зеленский: "В Крыму никого нет"! Так ли велика "Большая семерка"? И другие скандальные цифры недели
15:23В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
15:22Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
Лента новостейМолния