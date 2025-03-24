https://ukraina.ru/20250324/1062011386.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском - 24.03.2025 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-24T16:21

2025-03-24T16:21

2025-03-24T16:21

эксклюзив

спецоперация

сумы

донбасс

украина

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

санитарная зона

днепропетровская область

чернигов

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Мы уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займемся формированием буферной зоны, чтобы обезопасить наше приграничье от таких же наскоков противника, какие он сейчас предпринимает в Краснояружском районе.Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу.Мы этим уже занимаемся к северу от Купянска, где через государственную границу идет сворачивание линии фронта. Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Кроме того, уже бывали случаи, когда ВСУ без особого шума в СМИ оставили несколько пограничных сел в Черниговской области, которые оказались за водными преградами. Там теперь серая зона, которая находится под нашим негласным контролем.Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние. Это чрезвычайно важная задача.При этом главное для нас сражение по-прежнему идет на востоке и на юге. Для нас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя их долговременные укрепления со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.Конечно, нам выгодно растягивать коммуникации и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины некомпенсированную слабость. Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками.А еще лучше – создавать врагу по всему фронту потенциальную угрозу.Когда вы что-то ввели в бой, вы уже свои карты скинули. А когда вы сидите с закрытой колодой, он не знает, что у вас припрятано на каком-то участке. И тут уже мы по внутренним линиям из какого-нибудь Курска нанести удар на Глухов и на Сумы или перекинуть силы под Белгород и ударить на Купянск. То есть мы, не связывая свои силы в прямых боях, решаем, когда именно их использовать.Например, все уже давно забыли про Запорожский фронт, потому что там ничего не происходило, но мы вдруг освободили несколько сел под Ореховом. Тем самым мы создали угрозу для группировок ВСУ, которые обороняют Каменское возле Днепра и сам Орехов. Учитывая, что они висят на тоненькой ниточке снабжения.Не знаю, можно ли назвать эту тактику "тактикой тысячи порезов", но этот маневр резервами и постоянное создание угроз держит Украину в ситуации постоянного напряжения.Что касается ситуации в Донбассе, то накат, который ВСУ предприняли для купирования нашего предыдущего наступления через Дзержинск и на Красноармейск, иссяк. Никаких результатов противник не добился. Ни один из выступов срезать не удалось. Зайти в плотную застройку Дзержинска и закрепиться тоже не удалось. Поэтому сейчас на этом участке будет или затишье, или какой-то наш неожиданный удар.В частности, мы уже подошли к Днепропетровской области на 5-10 километров по всей линии соприкосновения. Заход туда – это неизбежно. Потому что военные не смотрят на географические карты. Им важнее, как течет речка, чем то, как проходит административная граница. Вы на местности эту границу не найдете. Только стелу на въезде увидите.И судя по тому, как развивается наша наступательная операция, мы точно зайдем в Днепропетровскую область к концу апреля.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html

сумы

донбасс

украина

днепропетровская область

чернигов

купянск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, сумы, донбасс, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, санитарная зона, днепропетровская область, чернигов, купянск