Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру
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Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта
Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру
Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта
Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообщался с журналистам во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне. Успехи армии России на фронте подтверждаются сразу на нескольких направлениях. Израиль возобновил военные операции в секторе Газа.
2025-03-18T09:00
2025-03-18T09:00
эксклюзив
сша
украина
россия
израиль
хамас
дроны
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
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Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских дронов. Над Белгородской областью был сбит 41 БПЛА, по два --- над Брянской и Курской областями, еще один дрон над Орловской. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале написал о том, что двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на регион. "В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго – ампутация предплечья", – уточнил губернатор.Минувшей ночью Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также об испытании дронов с дальностью полета до 3 тысяч км. При этом он не назвал технических характеристик ракет и не уточнил по каким целям они были применены.Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне, заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта достигли критической стадии. По мнению главы Белого дома, предстоящий телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет крайне важным. Трамп подчеркнул, что планирует сосредоточиться на подписании соглашения, чтобы остановить гибель людей.Между тем во время брифинга в Пентагоне командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) ВС США Алексус Гринкевич подтвердил возобновление военной помощи Украине, а также обмен разведанными с Киевом. Трамп же, говоря о мотивации приостановки американской помощи Украине, уточнил, что сделал это, чтобы побудить Киев к правильным действиям. По словам американского лидера, Вашингтон должен был заставить Украину "поступить правильно". Президент США отметил, что не считает приостановку поддержки причиной отступления ВСУ в Курской области.Кроме того, глава Белого дома заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать. В своей соцсети Truth Social американский президент написал о принятом решении исключить детей своего предшественника Джо Байдена из списка физических лиц, которые находятся под государственной охраной."Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", – говорится в публикации. Трамп уточнил, что Хантера "на деньги налогоплательщиков" охраняли 18 человек, а Эшли – 13.Ночью также издание Semafor заявило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Телеграм-канал "Северный ветер" написал о том, что в лесных массивах в районе населенного пункта Гуево в Курской области идут ожесточенные бои российской армии и ВСУ. По данным авторов публикации, Гуево, расположенное всего в трех километрах от границы с Украиной, пока еще находится под контролем ВСУ."В самом населенном пункте усиливаются панические настроения среди оккупантов, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию", – говорится в сообщении.Военкоры также добавили, что российские бойцы продолжают зачистку приграничной Гоголевки. При этом украинские военные с позиций в Сумской области обстреливают населенный пункт из артиллерии и реактивных систем залпового огня.Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ совершают массовые убийства мирных жителей при отступлении с позиций в Харьковской области. В агонии проигрышей на линии фронта украинские военные "устраивают беспредел" в отношении мирного населения. Например, они при отступлении обстреливают оставшихся жителей, называя их "русней", заявил Ганчев.В то же время журналист Axios Барак Равид сообщил, что Израиль возобновил военные операции в анклаве. Стоит напомнить, что в ночь на 2 марта власти Израиля объявили, что США по истечении режима прекращения огня предложили новый план временного перемирия в секторе Газа. В канцелярии Нетаньяху отметили, что Израиль согласен на этот план, а члены ХАМАС – нет."Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", – написал Равид в своих соцсетях. Число погибших в результате новых бомбардировок сектора Газа Израилем увеличилось до 310 человек. Об этом сообщил Минздрав анклава.
https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html
https://ukraina.ru/20250317/1061846110.html
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, россия, израиль, хамас, дроны, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, курская область
Эксклюзив, США, Украина, Россия, Израиль, ХАМАС, дроны, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область

Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта

09:00 18.03.2025
 
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пообщался с журналистам во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне. Успехи армии России на фронте подтверждаются сразу на нескольких направлениях. Израиль возобновил военные операции в секторе Газа.
Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских дронов. Над Белгородской областью был сбит 41 БПЛА, по два --- над Брянской и Курской областями, еще один дрон над Орловской.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале написал о том, что двое мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на регион.
Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго – ампутация предплечья", – уточнил губернатор.
Минувшей ночью Владимир Зеленский заявил о применении украинских дальнобойных ракет "Длинный Нептун", а также об испытании дронов с дальностью полета до 3 тысяч км. При этом он не назвал технических характеристик ракет и не уточнил по каким целям они были применены.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 09:55
"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Об этом 17 марта написало испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных, которые находятся под Краматорском
Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне, заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта достигли критической стадии. По мнению главы Белого дома, предстоящий телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет крайне важным. Трамп подчеркнул, что планирует сосредоточиться на подписании соглашения, чтобы остановить гибель людей.
Между тем во время брифинга в Пентагоне командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) ВС США Алексус Гринкевич подтвердил возобновление военной помощи Украине, а также обмен разведанными с Киевом.
Трамп же, говоря о мотивации приостановки американской помощи Украине, уточнил, что сделал это, чтобы побудить Киев к правильным действиям. По словам американского лидера, Вашингтон должен был заставить Украину "поступить правильно". Президент США отметил, что не считает приостановку поддержки причиной отступления ВСУ в Курской области.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать.
В своей соцсети Truth Social американский президент написал о принятом решении исключить детей своего предшественника Джо Байдена из списка физических лиц, которые находятся под государственной охраной.
"Пожалуйста, знайте, с нынешнего момента Хантера Байдена больше не будут охранять агенты Секретной службы. Также и Эшли Байден вычеркнута из списка", – говорится в публикации. Трамп уточнил, что Хантера "на деньги налогоплательщиков" охраняли 18 человек, а Эшли – 13.
Ночью также издание Semafor заявило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Вчера, 11:53
Трамп признал помилования "сонного Джо Байдена" недействительными: причина оказалась неожиданнойПрезидент США Дональд Трамп признал недействительными помилования, вынесенные его предшественником Джо Байденом. Причина - они были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом действующий лидер американского государства написал в социальной сети Truth Social
Телеграм-канал "Северный ветер" написал о том, что в лесных массивах в районе населенного пункта Гуево в Курской области идут ожесточенные бои российской армии и ВСУ. По данным авторов публикации, Гуево, расположенное всего в трех километрах от границы с Украиной, пока еще находится под контролем ВСУ.
"В самом населенном пункте усиливаются панические настроения среди оккупантов, которые без приказа командования малыми группами пытаются сбежать на украинскую территорию", – говорится в сообщении.
Военкоры также добавили, что российские бойцы продолжают зачистку приграничной Гоголевки. При этом украинские военные с позиций в Сумской области обстреливают населенный пункт из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 09:43
В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ совершают массовые убийства мирных жителей при отступлении с позиций в Харьковской области.
В агонии проигрышей на линии фронта украинские военные "устраивают беспредел" в отношении мирного населения. Например, они при отступлении обстреливают оставшихся жителей, называя их "русней", заявил Ганчев.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
16 марта, 08:00
Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав РоссииЖители освобожденных пунктов Харьковской области все чаще поднимают вопрос о вхождении региона в состав РФ. Сама же область должна быть освобождена: хоть политическим путем, хоть силой
В то же время журналист Axios Барак Равид сообщил, что Израиль возобновил военные операции в анклаве. Стоит напомнить, что в ночь на 2 марта власти Израиля объявили, что США по истечении режима прекращения огня предложили новый план временного перемирия в секторе Газа. В канцелярии Нетаньяху отметили, что Израиль согласен на этот план, а члены ХАМАС – нет.
"Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", – написал Равид в своих соцсетях.
Число погибших в результате новых бомбардировок сектора Газа Израилем увеличилось до 310 человек. Об этом сообщил Минздрав анклава.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаРоссияИзраильХАМАСдроныДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
09:23Главное за ночь 18 марта
09:00Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта
07:31Памяти Валентины Бузины
07:17Хроника энергетические войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ
06:42Сугубо европейская "свобода слова" без "Голоса" не останется
06:10Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском
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06:00"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области
05:52Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?
05:45"Фронт посыпался": военкор раскрыл, как кризис управления привел к обрушению обороны ВСУ под Курском
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