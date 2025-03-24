За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах
16:04 24.03.2025 (обновлено: 16:48 24.03.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе. Об этом 24 марта сообщила нидерландская газета Telegraaf
В публикации уточняется, что Гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящее в правящую коалицию, бьет тревогу в связи с возможными перебоями с электричеством на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня.
Причина опасений - масштабное отключение электроэнергии в Гааге на прошлой неделе, когда 45 тысяч домохозяйств в центре города остались без электричества. Также отключение электроэнергии привело к остановке движения трамваев, прекращению работы светофоров и выведению из строя средств связи.
"Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так", - привела газета слова председателя фракции VVD Лотте ван Бастен Батенбург, возмутившейся, что город оказался настолько уязвим.
В МИД Нидерландов сообщили, что на саммите НАТО в Гааге ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. В общей сложности на мероприятии ожидается присутствие порядка 8,5 тысяч человек.
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