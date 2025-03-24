https://ukraina.ru/20250324/1062010200.html

За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах

За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах - 24.03.2025 Украина.ру

За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах

Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе. Об этом 24 марта сообщила нидерландская газета Telegraaf

2025-03-24T16:04

2025-03-24T16:04

2025-03-24T16:48

новости

россия

европа

литва

владимир путин

дональд трамп

гитанас науседа

нато

ес

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062008900_0:215:1024:791_1920x0_80_0_0_651f707939b3e99a6222c81419f09e02.jpg

В публикации уточняется, что Гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящее в правящую коалицию, бьет тревогу в связи с возможными перебоями с электричеством на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня.Причина опасений - масштабное отключение электроэнергии в Гааге на прошлой неделе, когда 45 тысяч домохозяйств в центре города остались без электричества. Также отключение электроэнергии привело к остановке движения трамваев, прекращению работы светофоров и выведению из строя средств связи."Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так", - привела газета слова председателя фракции VVD Лотте ван Бастен Батенбург, возмутившейся, что город оказался настолько уязвим.В МИД Нидерландов сообщили, что на саммите НАТО в Гааге ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. В общей сложности на мероприятии ожидается присутствие порядка 8,5 тысяч человек.Ранее в ЕС неоднократно обещали энергетический "развод" с Россией, и даже активно закрывали свои АЭС, твердо намереваясь перейти на "зеленую" энергетику. Запал длился недолго, однако ненависть к России оказалась столь сильной, что даже во вред себе Европа приняла решение во что бы то ни стало порвать с Москвой все энергетические "ниточки", ранее связывавшие Россию и ЕС через Прибалтику.Так, в феврале президент Литвы Гитанас Науседа с помпой попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Чуть позже было объявлено, что за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов: "Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией.Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в феврале подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.Энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.Однако в ЕС его не услышали, а в марте многие эксперты констатировали, что в мире начался глобальный энергетический передел. В пользу этой версии говорят и некоторые события последних дней:Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что ни Киева, ни Брюсселя за столом энергетических переговоров нет, они "в меню, а Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.

https://ukraina.ru/20250225/1061337260.html

https://ukraina.ru/20250320/1061921215.html

россия

европа

литва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, литва, владимир путин, дональд трамп, гитанас науседа, нато, ес, мид, северный поток