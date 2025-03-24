За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах - 24.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250324/1062010200.html
За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах
За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах - 24.03.2025 Украина.ру
За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах
Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе. Об этом 24 марта сообщила нидерландская газета Telegraaf
2025-03-24T16:04
2025-03-24T16:48
новости
россия
европа
литва
владимир путин
дональд трамп
гитанас науседа
нато
ес
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062008900_0:215:1024:791_1920x0_80_0_0_651f707939b3e99a6222c81419f09e02.jpg
В публикации уточняется, что Гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящее в правящую коалицию, бьет тревогу в связи с возможными перебоями с электричеством на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня.Причина опасений - масштабное отключение электроэнергии в Гааге на прошлой неделе, когда 45 тысяч домохозяйств в центре города остались без электричества. Также отключение электроэнергии привело к остановке движения трамваев, прекращению работы светофоров и выведению из строя средств связи."Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так", - привела газета слова председателя фракции VVD Лотте ван Бастен Батенбург, возмутившейся, что город оказался настолько уязвим.В МИД Нидерландов сообщили, что на саммите НАТО в Гааге ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. В общей сложности на мероприятии ожидается присутствие порядка 8,5 тысяч человек.Ранее в ЕС неоднократно обещали энергетический "развод" с Россией, и даже активно закрывали свои АЭС, твердо намереваясь перейти на "зеленую" энергетику. Запал длился недолго, однако ненависть к России оказалась столь сильной, что даже во вред себе Европа приняла решение во что бы то ни стало порвать с Москвой все энергетические "ниточки", ранее связывавшие Россию и ЕС через Прибалтику.Так, в феврале президент Литвы Гитанас Науседа с помпой попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Чуть позже было объявлено, что за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов: "Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией.Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в феврале подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.Энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.Однако в ЕС его не услышали, а в марте многие эксперты констатировали, что в мире начался глобальный энергетический передел. В пользу этой версии говорят и некоторые события последних дней:Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что ни Киева, ни Брюсселя за столом энергетических переговоров нет, они "в меню, а Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.
https://ukraina.ru/20250225/1061337260.html
https://ukraina.ru/20250320/1061921215.html
россия
европа
литва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062008900_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d80fb0d98a33937537827a441e1c7b03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, литва, владимир путин, дональд трамп, гитанас науседа, нато, ес, мид, северный поток
Новости, Россия, Европа, Литва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Гитанас Науседа, НАТО, ЕС, МИД, Северный поток

За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах

16:04 24.03.2025 (обновлено: 16:48 24.03.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Политики в Гааге обеспокоены в связи с возможными отключениями электроэнергии во время саммита НАТО в конце июня на фоне недавнего крупного сбоя в городе. Об этом 24 марта сообщила нидерландская газета Telegraaf
В публикации уточняется, что Гаагское отделение Народной партии за свободу и демократию (VVD), входящее в правящую коалицию, бьет тревогу в связи с возможными перебоями с электричеством на саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня.
Причина опасений - масштабное отключение электроэнергии в Гааге на прошлой неделе, когда 45 тысяч домохозяйств в центре города остались без электричества. Также отключение электроэнергии привело к остановке движения трамваев, прекращению работы светофоров и выведению из строя средств связи.
"Вызывает беспокойство тот факт, что при первом отключении электроэнергии все средства связи выходят из строя. Это нехороший знак для устойчивости Гааги, если что-то действительно пойдет не так", - привела газета слова председателя фракции VVD Лотте ван Бастен Батенбург, возмутившейся, что город оказался настолько уязвим.
В МИД Нидерландов сообщили, что на саммите НАТО в Гааге ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. В общей сложности на мероприятии ожидается присутствие порядка 8,5 тысяч человек.
Ранее в ЕС неоднократно обещали энергетический "развод" с Россией, и даже активно закрывали свои АЭС, твердо намереваясь перейти на "зеленую" энергетику. Запал длился недолго, однако ненависть к России оказалась столь сильной, что даже во вред себе Европа приняла решение во что бы то ни стало порвать с Москвой все энергетические "ниточки", ранее связывавшие Россию и ЕС через Прибалтику.
Так, в феврале президент Литвы Гитанас Науседа с помпой попрощался в своих соцсетях с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным (Ульяновым) во время выхода страны из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Чуть позже было объявлено, что за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов: "Прощай, Россия, прощай, Ленин!": президент Литвы разомкнул электрокольцо с Россией.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 10:58
Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону РоссииЛитва начала процесс ликвидации линий электропередач в сторону Калининградской области России. Всего за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов. Об этом 25 февраля сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса
Латвия, Литва и Эстония входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией с 2001 года. Однако летом 2023-го Балтийские страны договорились покинуть систему, и в феврале подключились в синхронный режим работы с сетью Европейского союза через Польшу.
Энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода из БРЭЛЛ стран Балтии. В настоящее время в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская.
Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа тысячелетиями привыкла чего-то требовать от своих вассалов, но теперь ситуация кардинально изменилась: Путин предложил ЕС посидеть дома и подумать над своим поведением.
Однако в ЕС его не услышали, а в марте многие эксперты констатировали, что в мире начался глобальный энергетический передел. В пользу этой версии говорят и некоторые события последних дней:
20 марта, 15:11
Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в ЕвропеЛидер США Дональд Трамп накануне поговорил с Владимиром Зеленским. Главной линией их беседы стали прекращение ударов по энергообъектам и передача под контроль Вашингтона украинских АЭС. Эксперты отмечают, что заявленные темы - лишь "верхушка айсберга"
"Если Трамп залезет в энергосистему Украины, а также купит "Северный Поток", Россия и США будут полностью контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Шах и мат, гестапо", - прокомментировал складывающуюся ситуацию телеграм-канал Condottiero.
Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем в статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что ни Киева, ни Брюсселя за столом энергетических переговоров нет, они "в меню, а Вашингтон и Москва уже договорились, как они будут строить новую систему мировой безопасности при участии глобального Юга и Китая.
 
НовостиРоссияЕвропаЛитваВладимир ПутинДональд ТрампГитанас НауседаНАТОЕСМИДСеверный поток
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки
17:47Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
17:38ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
17:32Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа
17:18США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной
17:12В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
17:04СМИ рассказали, как пасынок Сырского может сорвать передачу Украине 49 танков Abrams
16:47Что начнётся, если после 9 мая Трамп оставит переговоры об Украине как надоевшую игрушку — Бавырин
16:43Война в космосе? Гонка космических вооружений вместо Марса
16:38"Уйдешь отсюда скотиной": Шевчук пообещал "излечить" русских
16:25Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?
16:21Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском
16:14Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной
16:07"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США
16:04За что боролись: саммит НАТО может пройти при свечах
16:04Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами
15:59Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии
15:56Зеленский: "В Крыму никого нет"! Так ли велика "Большая семерка"? И другие скандальные цифры недели
15:23В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
15:22Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
Лента новостейМолния