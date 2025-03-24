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Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии

Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии - 24.03.2025 Украина.ру

Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии

Конкурентоспособность экономики Евросоюза и его безопасность будут подорваны искусственным проталкиванием Украины в члены ЕС. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2025-03-24T15:59

2025-03-24T15:59

2025-03-24T15:59

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Евробюрократия продвигает деструктивную идею членства Украины в ЕС, констатировал венгерский министр.Венгрия против членства Украины в Евросоюзе, отметил он, так как до сих пор сохраняются проблемы дискриминации венгерского меньшинства в этой постсоветской республике. Киев за 10 лет ничего не сделал для восстановления отнятых у украинских венгров прав, констатировал Сийярто.Он подчеркнул невозможность прогресса в решении вопроса об украинском членстве в Евросоюзе до тех пор, пока права венгерской общины не будут возвращены к состоянию 2015 года.Сийярто напомнил, что Украина находится в состоянии конфликта и её нынешний уровень развития таков, что при вступлении в ЕС вызовет краху сельского хозяйства и социальной системы межгосударственного объединения, подорвёт конкурентоспособность экономики Евросоюза в целом.По словам венгерского министра, процесс мирных переговоров по Украине запущен благодаря США и России. О прогрессе на этом пути Сийярто намерен узнать 24 марта у временного поверенного в делах США."Мы рассмотрим состояние двусторонних отношений, а также ситуацию, созданную мирными переговорами, - сказал министр. - Также на этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это будет происходить в ближайшие дни".Ранее официальный Будапешт неоднократно высказывался против членства Украины в ЕС и НАТО. В марте генсек военно-политического блока Марк Рютте по итогам приговоров с президентом США Дональдом Трампом заверил, что членство Украины в НАТО снято с повестки и не обсуждается.Тем временем в ЕС обострилась дискуссия о блокировке вето Будапешта на решения ЕС по милитаризации Украины. Еврокомиссия предложила альтернативные варианты помощи киевскому режиму. Подробности в публикации ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас

https://ukraina.ru/20250323/1061975578.html

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