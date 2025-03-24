https://ukraina.ru/20250324/1062007785.html

Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?

Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность? - 24.03.2025 Украина.ру

Что сейчас обсуждают Россия и США в Эр-Рияде. А может обменять Одессу на безопасность?

Представители России и США обсуждают 24 марта в Эр-Рияде возобновление сделки по вывозу зерна из украинских портов, более известной как Черноморская инициатива

2025-03-24T16:25

2025-03-24T16:25

2025-03-24T16:42

эксклюзив

россия

украина

турция

владимир путин

дмитрий песков

алексей зубец

черноморский флот

the guardian

оон

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Российская сторона рассчитывает добиться того, чтобы в новой сделке обязательства перед Москвой неукоснительно выполнялись. Предложение возобновить зерновую инициативу сделал президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин согласился."Сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - "Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд.После переговоров с российской стороной американцы могут встретиться с украинскими переговорщиками. По данным источников британского издания The Guardian, Вашингтон и Киев якобы обсудят детали приостановки ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, а также прекращения атак в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.Другой вариантЗерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Россия вышла из нее через год, после атаки Крымского моста украинскими надводными дронами. Выход был невыгоден России, но нужно было чем-то отвечать, прокомментировал Украине.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец."В чем была суть этого соглашения? Турция перекрывала проливы для кораблей, везущих оружие, а объем зернового экспорта контролировался Россией, которая решала пропускать эти суда или нет. Таким образом был сокращен вывоз непродовольственных товаров из Украины", - сказал он.Тогда Украина проложила маршрут через территориальные воды Болгарии и Румынии для военных поставок. Для пресечения этого трафика Россия наносила удары по Одессе.Сейчас России предлагают другой вариант: Россия не уничтожает инфраструктуру и корабли, которые приходят в Одессу, возобновляется контроль пропуска через проливы. Но тогда через Одессу Украина, в свою очередь, не осуществляет поставки военной техники и боеприпасов.Неизвестно, примут ли такой вариант представители Турции и Украины. В таком случае украинским властям придется обменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы."Если Турция не согласится на эту сделку, то кто будет контролировать транспортные потоки через проливы? У американцев нет флота в Черном море, и проливы находятся вне их компетенции. То есть нужны морские заставы из американских кораблей в Средиземном море, но захотят ли американцы с этим возиться?То есть у сделки масса нюансов. И возможность возобновления сделки образца 2023 года в нынешних условиях тоже большой вопрос", - сказал Зубец. О плюсах и минусах сделки для России можно прочитать в полной версии интервью здесь.ОсноваС 22 июля по 29 октября 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН реализовывали сделку по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов в нуждающиеся страны по Черному морю.22 июля в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН договорились об организации безопасного коридора для вывоза зерна. В основе сделки - два документа:"Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" или Черноморская зерновая инициатива - документ, подписанный Россией, Турцией и Украиной;"Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции" - совместное заявление России и ООН.Меморандум был рассчитан на три года.Срок действия Черноморской инициативы истек 18 ноября 2022 года, после этого ее автоматически продлили на 120 дней. 18 марта 2023 года сделку продлили еще на 60 дней - до 18 мая. Окончательный разрыв произошел 17 июля 2023 года.Цели сделкиЧерноморская зерновая инициатива была частью договоренностей в рамках первого переговорного процесса между Украиной и Россией, из которого Киев вышел в мае 2022 года. Экспорт зерна должен был стабилизировать мировые рынки во избежание продовольственного кризиса. Другая часть сделки - соглашение с Россией об экспорте российских продуктов питания и удобрений, не попадающих под западные санкции.Предполагалось, что сельскохозяйственную продукцию будут получать голодающие страны Африки.КонтрольВ Стамбуле создали Совместный координационный центр (СКЦ) для контроля за перемещением судов и грузов. На сайте ООН открыли раздел для публикации отчетов СКЦ, информации о маршрутах и странах-получателей сельскохозяйственной продукции.Всемирная продовольственная программа закупила зерно для голодающих стран. О поставках первой гуманитарной партии пшеницы в страны Африканского Рога ( в том числе в Эфиопию через Джибути) стороны договорились 12 августа. Предполагалось, что судно MV Brave Commander под флагом Ливана выйдет из Стамбула в порт Южный, там его загрузят зерном, затем судно вернется в Стамбул для прохождения контроля. После этого зерно отгрузят в Джибути.С 1 по 15 августа СКЦ санкционировал 36 проходов судов по морскому коридору для провоза зерна, продуктов питания, удобрений и аммиака. Из Одессы, Черноморска и Южного разрешили проход 21 судна, загруженных 563 тысячами тонн товаров (кукуруза, подсолнечное масло, соевые бобы, семена подсолнечника, подсолнечный шрот). Однако большая часть груза попала в Корею (22%), а в Джибути доставили только 4% продукции.Длина транзитного коридора составляла 83 морских мили. Ширина коридора - 3 морских мили.Торговым судам разрешали только вывозить грузы из украинских портов. Вокруг каждого судна устанавливалась динамическая буферная зона радиусом в 10 морских миль от оси коридора. Самолетам, беспилотникам и военным кораблям запретили в нее входить.Инспекторы проверяли судна в турецкой инспекционной зоне. За 24 часа до прибытия украинские власти должны были предоставлять турецкой стороне документы на судна и грузы. Инспекторы осматривали грузы, принимали решение: пропустить судно или нет.После прохода турецкой инспекционной зоны суда попадали в южную зону ожидания.7 октября в Мраморном море образовалась очередь на инспекцию из 120 судов. С 1 августа по 6 октября СКЦ провел в общей сложности 503 проверки, причем среднее количество инспекций возросло с четырех до 11 в день. Более 50 раз инспекторы не могли пропустить судна из-за их неготовности.К 7 октября из украинских портов вывезли 6,4 млн тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции. СКЦ обеспечил около 600 рейсов.29 октября российская делегация выразила озабоченность о безопасности гуманитарного коридора. До этого девять судов (пять отправляющихся, четыре прибывающих) прошли морской контроль. Более десяти судов находились в зоне ожидания. В СКЦ заявили об отсутствии договоренности о движении судов 30 октября.СтатистикаЗа время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. В десятку стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет.Грузы между десятью странами распределили следующим образом:Выход России из сделкиВ сентябре 2022 года президент России Владимир Путин назвал зерновую сделку "очередным наглым обманом" международной общественности, партнеров в Африке и других стран, нуждающихся в продовольствии. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, с 22 июля по 6 сентября Москва не смогла вывезти ни одно судно с сельхозпродукцией и удобрениями.29 октября в МИД России заявили о приостановке участия в зерновой сделке на неопределенный срок.Украинские войска нанесли авиационные и морские удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Москва заявила о невозможности гарантировать безопасность сухогрузов, задействованных в вывозе продуктов по гуманитарному коридору. В руководстве украинской операцией обвинили представителей Великобритании.За день до удара в ООН заявили, что не отслеживают часть сделки по экспорту российских удобрений. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российские представители при ООН регулярно информировали секретариат организации о невыполнении второй части зерновой сделки об экспорте российского зерна и удобрений.Зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт в интересах стран Запада, заявили в МИД России в апреле 2023 года. Дипломаты сообщили о пяти системных проблемах, без разрешения которых Черноморскую инициативу невозможно продолжать:В ночь на 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате взрыва была повреждена автомобильная часть моста. Погибла супружеская пара, пострадал ребенок.Черноморская инициатива была полностью остановлена. Договоренности по российским удобрениям не были выполнены. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва незамедлительно вернется к реализации сделки, но только после выполнения договоренностей.Подробнее о черноморских инициативах - в интервью Алексея Зубца "Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами"

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