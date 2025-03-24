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Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной - 24.03.2025 Украина.ру

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин позитивно оценил стратегическое партнёрство с ОАЭ и выразил признательность президенту этой страны за посредничество в обменах удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом 254 марта сообщила пресс-служба Кремля.

2025-03-24T16:14

2025-03-24T16:14

2025-03-24T16:14

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"С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной", - сказано в официальном сообщении по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.Лидеры двух государств обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий. Он приветствовал проходящие в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.Президенты положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнёрства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и народ его страны со священным для мусульман месяцем Рамадан.Ранее, 19 марта Минобороны РФ сообщило о выполнении договорённости, достигнутой президентами России и США. В тот день с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта

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новости, россия, оаэ, украина, владимир путин, дональд трамп, опек, обмен, обмен пленными, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика