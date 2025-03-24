Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной - 24.03.2025 Украина.ру
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Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной - 24.03.2025 Украина.ру
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин позитивно оценил стратегическое партнёрство с ОАЭ и выразил признательность президенту этой страны за посредничество в обменах удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом 254 марта сообщила пресс-служба Кремля.
2025-03-24T16:14
2025-03-24T16:14
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опек
обмен
обмен пленными
переговоры
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"С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной", - сказано в официальном сообщении по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.Лидеры двух государств обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий. Он приветствовал проходящие в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.Президенты положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнёрства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и народ его страны со священным для мусульман месяцем Рамадан.Ранее, 19 марта Минобороны РФ сообщило о выполнении договорённости, достигнутой президентами России и США. В тот день с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта
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новости, россия, оаэ, украина, владимир путин, дональд трамп, опек, обмен, обмен пленными, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, ОАЭ, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, ОПЕК, обмен, обмен пленными, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обменах между Россией и Украиной

16:14 24.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом
Президент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин позитивно оценил стратегическое партнёрство с ОАЭ и выразил признательность президенту этой страны за посредничество в обменах удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом 254 марта сообщила пресс-служба Кремля.
"С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной", - сказано в официальном сообщении по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Лидеры двух государств обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.
Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий. Он приветствовал проходящие в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран.
Президенты положительно оценили достигнутый уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнёрства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.
"Будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс", - уточнила пресс-служба российского лидера.
Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и народ его страны со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Ранее, 19 марта Минобороны РФ сообщило о выполнении договорённости, достигнутой президентами России и США. В тот день с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта
 
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