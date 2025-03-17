"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными
© RT на русском / Telegram
© RT на русском / Telegram
Командир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области. Об этом изданию RT рассказал брат бойца
"Будем жить! Слава России! Взрываю гранату", - передал боец по рации. Это были его последние слова.
Брат разведчика рассказал, что в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи боец с группой оказался в окружении врага.
"Брат всегда говорил, что никогда не сдастся живым в плен. Он с собой забрал несколько солдат врага", - рассказал брат бойца.
Известно, что на СВО Бульдозер пошел добровольно, служил в 155-й бригаде морской пехоты. У мужчины осталась жена.
В четверг, 13 марта, Суджа была полностью зачищена, а ВС РФ продолжили работу по уничтожению нацистов в Курской области. В понедельник, 17 марта, издание Mash сообщило, что до полного освобождения региона российским вооруженным силам осталось зачистить от ВСУ всего один населённый пункт - Горналь.
12:17ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео Российские военные обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. Об этом 17 марта сообщило Минобороны России со ссылкой на видео военнослужащих РФ
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru" отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего ещё будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
Российские военные нередко совершают героические подвиги. Вот лишь несколько из них: