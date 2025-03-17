"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными - 17.03.2025 Украина.ру
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"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными
"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными - 17.03.2025 Украина.ру
"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными
Командир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области. Об этом изданию RT рассказал брат бойца
2025-03-17T13:00
2025-03-17T13:00
новости
россия
курская область
запад
александр перенджиев
вооруженные силы украины
rt
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Брат разведчика рассказал, что в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи боец с группой оказался в окружении врага.Известно, что на СВО Бульдозер пошел добровольно, служил в 155-й бригаде морской пехоты. У мужчины осталась жена.В четверг, 13 марта, Суджа была полностью зачищена, а ВС РФ продолжили работу по уничтожению нацистов в Курской области. В понедельник, 17 марта, издание Mash сообщило, что до полного освобождения региона российским вооруженным силам осталось зачистить от ВСУ всего один населённый пункт - Горналь.Ранее военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru" отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада."Много чего ещё будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.Российские военные нередко совершают героические подвиги. Вот лишь несколько из них:В Кремле прокомментировали быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовикуБольше суток наводил удары на ВСУ со сломанным позвоночником: раненый боец ВС РФ одолел врагаЖенщина-медик, вынесшая с поля боя тело мужа, ответила, вернется ли на фронт"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
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новости, россия, курская область, запад, александр перенджиев, вооруженные силы украины, rt
Новости, Россия, Курская область, Запад, Александр Перенджиев, Вооруженные силы Украины, RT

"Будем жить! Слава России!": российский боец подорвал себя вместе с украинскими военными

13:00 17.03.2025
 
© RT на русском / Telegram
© RT на русском / Telegram
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Командир российской разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими украинскими военными в Суджанском районе Курской области. Об этом изданию RT рассказал брат бойца
"Будем жить! Слава России! Взрываю гранату", - передал боец по рации. Это были его последние слова.
Брат разведчика рассказал, что в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи боец с группой оказался в окружении врага.
"Брат всегда говорил, что никогда не сдастся живым в плен. Он с собой забрал несколько солдат врага", - рассказал брат бойца.
Известно, что на СВО Бульдозер пошел добровольно, служил в 155-й бригаде морской пехоты. У мужчины осталась жена.
В четверг, 13 марта, Суджа была полностью зачищена, а ВС РФ продолжили работу по уничтожению нацистов в Курской области. В понедельник, 17 марта, издание Mash сообщило, что до полного освобождения региона российским вооруженным силам осталось зачистить от ВСУ всего один населённый пункт - Горналь.
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Ранее военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru" отметил, что ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада.
"Много чего ещё будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
Российские военные нередко совершают героические подвиги. Вот лишь несколько из них:
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