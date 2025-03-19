Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
14:57 19.03.2025 (обновлено: 15:36 19.03.2025)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание сотрудников прокуратуры обратить особое внимание на преступления в отношении мирного населения Курской области, совершённые прибывшими с Украины вооружёнными формированиями.
"Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи: согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", - сказал Путин.
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"Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объёме развернуть на освобождённых территориях – и в Судже, и в других населённых пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - подчеркнул Путин.
В ходе заседания коллегии было особо отмечено, что ситуация в Курской области находится под личным контролем президента. Глава надзорного ведомства Игорь Краснов заверил, что принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто в Курской области пытал и расстреливал мирных граждан.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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