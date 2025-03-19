https://ukraina.ru/20250319/1061905314.html

Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области

Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области - 19.03.2025 Украина.ру

Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области

Органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин.

2025-03-19T14:57

2025-03-19T14:57

2025-03-19T15:36

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Глава государства обратил внимание сотрудников прокуратуры обратить особое внимание на преступления в отношении мирного населения Курской области, совершённые прибывшими с Украины вооружёнными формированиями."Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи: согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", - сказал Путин."Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объёме развернуть на освобождённых территориях – и в Судже, и в других населённых пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - подчеркнул Путин.В ходе заседания коллегии было особо отмечено, что ситуация в Курской области находится под личным контролем президента. Глава надзорного ведомства Игорь Краснов заверил, что принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто в Курской области пытал и расстреливал мирных граждан.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Новости на эту тему: "Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских

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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, генпрокуратура, военные преступления, кто, всу, иностранные наемники, мирные жители