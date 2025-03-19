Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области - 19.03.2025 Украина.ру
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Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области - 19.03.2025 Украина.ру
Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области
Органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин.
2025-03-19T14:57
2025-03-19T15:36
новости
курская область
россия
украина
владимир путин
генпрокуратура
военные преступления
кто
всу
иностранные наемники
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Глава государства обратил внимание сотрудников прокуратуры обратить особое внимание на преступления в отношении мирного населения Курской области, совершённые прибывшими с Украины вооружёнными формированиями."Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи: согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", - сказал Путин."Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объёме развернуть на освобождённых территориях – и в Судже, и в других населённых пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - подчеркнул Путин.В ходе заседания коллегии было особо отмечено, что ситуация в Курской области находится под личным контролем президента. Глава надзорного ведомства Игорь Краснов заверил, что принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто в Курской области пытал и расстреливал мирных граждан.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Новости на эту тему: "Украинские нацисты наносят удары даже по больницам" - Хинштейн Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
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новости, курская область, россия, украина, владимир путин, генпрокуратура, военные преступления, кто, всу, иностранные наемники, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, генпрокуратура, Военные преступления, КТО, ВСУ, иностранные наемники, мирные жители

Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской области

14:57 19.03.2025 (обновлено: 15:36 19.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание сотрудников прокуратуры обратить особое внимание на преступления в отношении мирного населения Курской области, совершённые прибывшими с Украины вооружёнными формированиями.
"Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи: согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
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"Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объёме развернуть на освобождённых территориях – и в Судже, и в других населённых пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - подчеркнул Путин.
В ходе заседания коллегии было особо отмечено, что ситуация в Курской области находится под личным контролем президента. Глава надзорного ведомства Игорь Краснов заверил, что принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто в Курской области пытал и расстреливал мирных граждан.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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