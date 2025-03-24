В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
По словам Мережко, Уиткофф "ретранслирует российскую пропаганду".
"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме. И у меня вопрос — кто он? Он посланник [президента США Дональда] Трампа или, может быть, посланник [российского лидера Владимира] Путина? Это просто позор и шок", — заявил Мережко.
Ранее Уиткофф в интервью Карлсону рассказал, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения. По словам спецпредставителя президента США, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин ответил теми же сигналами, что это тот путь, по которому Россия также хочет идти.
Также он заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине. И помимо этого, Уиткофф допустил, что Украина признает российские территории. Подробнее о других словах спецпосланника Трампа — в публикации Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа.
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