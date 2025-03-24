https://ukraina.ru/20250324/1062008462.html

В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"

В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду" - 24.03.2025 Украина.ру

В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2025-03-24T15:23

2025-03-24T15:23

2025-03-24T15:23

новости

сша

украина

россия

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061807428_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_98d225f32b237ac501880ff99dc1917a.png

По словам Мережко, Уиткофф "ретранслирует российскую пропаганду".Ранее Уиткофф в интервью Карлсону рассказал, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения. По словам спецпредставителя президента США, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин ответил теми же сигналами, что это тот путь, по которому Россия также хочет идти.Также он заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине. И помимо этого, Уиткофф допустил, что Украина признает российские территории. Подробнее о других словах спецпосланника Трампа — в публикации Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа.В то же время американский предприниматель Илон Маск ответил на недовольства по поводу того, что президент США якобы предал Украину. Подробности в материале "Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины.

https://ukraina.ru/20250324/1061996835.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, верховная рада