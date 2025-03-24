В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду" - 24.03.2025 Украина.ру
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В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду" - 24.03.2025 Украина.ру
В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2025-03-24T15:23
2025-03-24T15:23
новости
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украина
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владимир путин
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По словам Мережко, Уиткофф "ретранслирует российскую пропаганду".Ранее Уиткофф в интервью Карлсону рассказал, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения. По словам спецпредставителя президента США, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин ответил теми же сигналами, что это тот путь, по которому Россия также хочет идти.Также он заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине. И помимо этого, Уиткофф допустил, что Украина признает российские территории. Подробнее о других словах спецпосланника Трампа — в публикации Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа.В то же время американский предприниматель Илон Маск ответил на недовольства по поводу того, что президент США якобы предал Украину. Подробности в материале "Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины.
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новости, сша, украина, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, верховная рада
Новости, США, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада

В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"

15:23 24.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от должности после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
По словам Мережко, Уиткофф "ретранслирует российскую пропаганду".
"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме. И у меня вопрос — кто он? Он посланник [президента США Дональда] Трампа или, может быть, посланник [российского лидера Владимира] Путина? Это просто позор и шок", — заявил Мережко.
Ранее Уиткофф в интервью Карлсону рассказал, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения. По словам спецпредставителя президента США, после того как он донес до российского лидера послание главы Белого дома, Путин ответил теми же сигналами, что это тот путь, по которому Россия также хочет идти.
Также он заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине. И помимо этого, Уиткофф допустил, что Украина признает российские территории. Подробнее о других словах спецпосланника Трампа — в публикации Спецпосланник президента США рассказал о сигнале, переданном Путину от Трампа.
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
11:13
The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее УкраиныМосква рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
В то же время американский предприниматель Илон Маск ответил на недовольства по поводу того, что президент США якобы предал Украину. Подробности в материале "Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины.
 
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Заголовок открываемого материала
15:23В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
15:22Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
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