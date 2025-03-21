В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ - 21.03.2025 Украина.ру
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В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ - 21.03.2025 Украина.ру
В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
Комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "Изнанка", уточнив, что в результате погибли примерно 25 представителей командного состава ВСУ и около 30 военнослужащих из числа охраны
2025-03-21T11:11
2025-03-21T11:11
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Ранее другой "Искандер" ударил по штабу и узлу связи 61-й бригады ВСУ, тогда потери противника составили не менее 10 военнослужащих, включая офицеров.О том, куда еще пришлись удары ВС РФ в ночь на 21 марта - в материале По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона, Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани.При этом ВС РФ сосредоточились исключительно на военных объектах противника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, краматорск, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, сбу
Новости, Россия, Киев, Краматорск, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, СБУ

В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ

11:11 21.03.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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Комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "Изнанка", уточнив, что в результате погибли примерно 25 представителей командного состава ВСУ и около 30 военнослужащих из числа охраны
© скриншот видео
© скриншот видео
Ранее другой "Искандер" ударил по штабу и узлу связи 61-й бригады ВСУ, тогда потери противника составили не менее 10 военнослужащих, включая офицеров.
О том, куда еще пришлись удары ВС РФ в ночь на 21 марта - в материале По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона, Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани.
При этом ВС РФ сосредоточились исключительно на военных объектах противника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
 
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Заголовок открываемого материала
11:19Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
11:11В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
11:02Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС
11:00По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
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10:38Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США
10:20Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
10:12Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
10:07Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани
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