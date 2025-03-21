В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "Изнанка", уточнив, что в результате погибли примерно 25 представителей командного состава ВСУ и около 30 военнослужащих из числа охраны
© скриншот видео
© скриншот видео
Ранее другой "Искандер" ударил по штабу и узлу связи 61-й бригады ВСУ, тогда потери противника составили не менее 10 военнослужащих, включая офицеров.
О том, куда еще пришлись удары ВС РФ в ночь на 21 марта - в материале По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона, Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани.
При этом ВС РФ сосредоточились исключительно на военных объектах противника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.