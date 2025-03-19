О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
09:00 19.03.2025 (обновлено: 09:53 19.03.2025)
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
© Алексей М/группа "Давай отфотошоплю?"/ВКонтакте
Главы России и США говорили рекордные 2,5 часа, первые итоги: стороны договорились договариваться в Саудовской Аравии незамедлительно. Дональд Трамп пообещал поговорить с Владимиром Зеленским. Киевский режим снова показал свое террористическое лицо. Буквы ZVO перед американским посольством в Москве стали гореть ярче.
Разговор Путина и Трампа
Накануне вечером состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.
Итоги разговора:
- —Президенты выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире, а также договорились оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам.
- —Путин предложил Трампу организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, американский лидер эту идею поддержал.
- —Путин подтвердил приверженность России к мирному разрешению конфликта на Украине, однако подчеркнул, что урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.
- —Глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. Российский лидер дал соответствующую команду военным.
- —Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными - 175 на 175 человек. Россия в качестве жеста доброй воли также передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.
- —Президент РФ также ответил на недавнюю просьбу американского коллеги о спасении украинских военных в Курской области, отметив, что в случае, если солдаты ВСУ сдадутся в плен, им будет гарантирована жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.
- —Однако российский лидер заострил внимание на недоговороспособности Киева и варварских преступлениях украинских боевиков в Курской области.
- —Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.
- —Путин конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море.
- —Главный итог разговора - Россия и США договорились о создании экспертных групп по украинскому урегулированию и объявили о немедленном старте переговоров своих делегаций.
Заявления Белого дома по итогам разговора:
- —Конфликт на Украине "должен был завершиться еще давно".
- —Будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал, включая "огромные экономические сделки" и геополитическую стабильность.
- —Президенты обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений.
- —Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, в конечном итоге, КОНЕЦ этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества, выполним свою работу!", - прокомментировал достигнутые договоренности с Путиным Дональд Трамп.
Чуть позже в интервью американскому телеканалу Fox News лидер США добавил, что США заинтересованы в налаживании масштабной торговли с Россией, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов. Также он отметил, что у Москвы есть преимущество, поскольку ВС РФ окружили около 2,5 тысяч солдат ВСУ.
.Главный итог беседы двух лидеров Белый дом подвел так: РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Спецпосланнник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф уточнил, что в воскресенье в Джидде пройдут переговоры о деталях договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом.
13 марта, 15:34Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и КиеваВ четверг, 13 марта, в московском аэропорту Внуково-2 сел самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщило агентство РИА Новости
Зеленского записали на повторные "процедуры", он умоляюще смотрит в сторону Европы
Трамп также пообещал, что по итогам беседы с Путиным проведет разговор с Владимиром Зеленским и расскажет ему о своей беседе с российским лидером, чтобы продолжить переговоры по дальнейшему урегулированию конфликта.
Однако Зеленский, очевидно, уже хорошо понял, что ситуация развивается не так как он хотел и заявил, что "мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", а также поспешил обвинить Россию в ударах якобы по гражданской инфраструктуре. Цель очевидна - побудить Запад лучше и чаще вооружать ВСУ.
"Украина готова к необходимым шагам, но сейчас готовность должна продемонстрировать именно Россия, потому что именно Россия затягивает войну и доказывает, что война нужна только Москве. <...> Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы ответный мир отверг любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников и работа по гарантиям безопасности", - написал Зеленский.
И в Европе его поддержали. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц оценил происходящее как угрозу "Путин объявил войну всей Европе" и пообещал активную милитаризацию, готовясь потратить кредит в 1 триллион евро на вооружение.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала вооружаться, так как по ее мнению, Россия развивает свои военно-промышленные производственные мощности, якобы готовясь к "предстоящей конфронтации с европейскими демократиями".
Мнение экспертов
"Есть старая дипломатическая поговорка, когда дело касается больших переговоров: "Если вы не за столом, то вы в меню". И поверьте мне, Украина в меню", так прокомментировал беседу глав России и США профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в разговоре с британским Sky News.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Зеленский "на этот раз не соврал", сказав, что киевский режим "не салат и не компот" в условном меню переговоров по Украине.
"Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания", - отметила Захарова.
Американское издание Wall Street Journal написало, что теперь у Трампа дилемма: либо довериться России и заключить мир, либо оказать давление на Кремль, но это может сорвать более масштабную цель Трампа - восстановление связей Вашингтона с Москвой.
Большинство российских политологов обратили внимание на то, что Трамп серьезно отнесся к словам Путина о важности искоренения первопричин боевых действий, и стороны в целом очевидно настроены на диалог.
Американист Малек Дудаков в комментарии "Взгляду" отметил, что главным итогом беседы стало решение о создании экспертных групп, которые будут прорабатывать имеющиеся между США и Россией разногласия.
"Подобный формат контактов подразумевает стремление к взаимопониманию", - уверен эксперт.
Политолог Павел Данилин добавил в беседе со "Взглядом", что "экспертные группы будут представлять лишь США и Россию - это значительно упростит выстраивание диалога. К тому же, нам предстоит многое обсудить: Москва и Вашингтон не зациклены на Украине".
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что теперь украинский мяч на стороне США, и им нужно решить, как перекрывать военную помощь ВСУ, обеспечивать прекращение мобилизации в ВСУ и "заставлять Европу не лезть куда не надо".
"Если не обеспечат, то конечно никакого перемирия не будет, поэтому что это будет очередной "Минск". Тут еще все может сорваться. Так что зрады и перемоги тут пока искать бессмысленно", - сказал Рожин.
Авторы телеграм-канала "Пролив Сталина" назвали итоги разговора Путина и Трампа "почти идеальными", так как произошло главное: стороны договорились договариваться.
"Из спорного - только прекращение взаимных ударов по энергетике, но во-первых, у нас весна на дворе. Во-вторых, мы отлично поработали в последние несколько месяцев в этом направлении. В-третьих, у нас и так перерывы в атаках на энергетику обычно с зимы до осени. Да и живучесть инициативы под большим сомнением. В остальном итог такой: война продолжается, перемирия не будет, и никто не будет вставлять атакующим группировкам войск палки в колеса. А это самое важное здесь и сейчас, так как определяет все остальное! От своих требований мы не отступаем. Предоставляем уникальный шанс Зеленскому снова все испортить", - говорится в публикации канала.
Философ Александр Дугин выразил уверенность, что Трамп идеологически и политически ближе к Путину, чем к западным союзникам США.
"Он выступает за традиционные ценности. Он выступает за патриотизм нации, и я определяю это как мировой порядок великих держав. Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма", - заявил он в интервью CNN, уточнив, что лидеры России и США должны прийти к соглашению об общей структуре глобального миропорядка.
Тем временем политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, питающая симпатии к Украине, обратила внимание на слова Путина о недоговороспособности киевского режима. Она уверена, что уже фактически прямое требование Путина об уходе Зеленского.
Провокации Киева, приуроченные к разговору Путина и Трампа
Обвиняя Россию главарь киевского режима забыл уточнить, что ВСУ предприняли попытку прорыва в Краснояружский район Белгородской области. В частности, еще вечером телеграм-канал "Пограничник из Ада" сообщал, что враг продолжает попытки прорваться в населенный пункт Демидовка, подтягивая резервы.
Чуть позже в Минобороны сообщили, что попытка противника прорваться в регион была сорвана, все пять атак с участием 200 боевиков и 29 единиц техники отражены. Итог - ВСУ потеряли до 60 человек, один танк, семь бронемашин и три инженерных машины. Также по резервам украинских войск в Сумской области нанесены массированные авиационные и ракетные удары, что также привело к значительным потерям противника.
Вчера, 11:37Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничьеПодразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ"). Информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo
Также накануне разговора лидеров России и США Зеленский заявил, что "украинские военные остаются в Курской области и будут там, пока эта операция нам нужна".
Не оставил киевский режим и попыток террористически воздействовать на Россию и ее мирных граждан. Так, в Кропоткине в Краснодарском крае ВСУ атаковали нефтебазу. Части сбитого дрона загорелись на территории предприятия.
Также в ночь на 19 марта российская ПВО перехватила 57 украинских дронов: 35 - над Курской областью, 13 - над Орловской, по одному - над Тульской и Брянской, еще семь БПЛА уничтожены над Азовским морем.
Несмотря ни на что российские военные продолжают продвижение на фронте, выполняя главную задачу, поставленную главнокомандующим - по демилитаризации и денацификации Украины.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов утром 19 марта уточнил, что силы РФ освободили 12 квадратных километров на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей.
Буквы ZVO перед американским посольством в Москве стали ярче
В ночь на среду литеры ZVO временно убрали для профилактических работ, а затем вернули на место.
"Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было", - пояснила спикер российского МИД Мария Захарова.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
** Внесен в реестр иностранных агентов и список нежелательных в России организаций.