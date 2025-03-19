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О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта

О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта - 19.03.2025 Украина.ру

О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта

Украина.ру, 19.03.2025

2025-03-19T09:00

2025-03-19T09:00

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Главы России и США говорили рекордные 2,5 часа, первые итоги: стороны договорились договариваться в Саудовской Аравии незамедлительно. Дональд Трамп пообещал поговорить с Владимиром Зеленским. Киевский режим снова показал свое террористическое лицо. Буквы ZVO перед американским посольством в Москве стали гореть ярче.Разговор Путина и ТрампаНакануне вечером состоялся самый длинный в истории телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.Итоги разговора:Заявления Белого дома по итогам разговора:Чуть позже в интервью американскому телеканалу Fox News лидер США добавил, что США заинтересованы в налаживании масштабной торговли с Россией, в том числе в приобретении у нее редкоземельных элементов. Также он отметил, что у Москвы есть преимущество, поскольку ВС РФ окружили около 2,5 тысяч солдат ВСУ..Главный итог беседы двух лидеров Белый дом подвел так: РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Спецпосланнник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф уточнил, что в воскресенье в Джидде пройдут переговоры о деталях договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом.Зеленского записали на повторные "процедуры", он умоляюще смотрит в сторону ЕвропыТрамп также пообещал, что по итогам беседы с Путиным проведет разговор с Владимиром Зеленским и расскажет ему о своей беседе с российским лидером, чтобы продолжить переговоры по дальнейшему урегулированию конфликта.Однако Зеленский, очевидно, уже хорошо понял, что ситуация развивается не так как он хотел и заявил, что "мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", а также поспешил обвинить Россию в ударах якобы по гражданской инфраструктуре. Цель очевидна - побудить Запад лучше и чаще вооружать ВСУ.И в Европе его поддержали. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц оценил происходящее как угрозу "Путин объявил войну всей Европе" и пообещал активную милитаризацию, готовясь потратить кредит в 1 триллион евро на вооружение.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала вооружаться, так как по ее мнению, Россия развивает свои военно-промышленные производственные мощности, якобы готовясь к "предстоящей конфронтации с европейскими демократиями".Мнение экспертовОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Зеленский "на этот раз не соврал", сказав, что киевский режим "не салат и не компот" в условном меню переговоров по Украине."Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания", - отметила Захарова.Американское издание Wall Street Journal написало, что теперь у Трампа дилемма: либо довериться России и заключить мир, либо оказать давление на Кремль, но это может сорвать более масштабную цель Трампа - восстановление связей Вашингтона с Москвой.Большинство российских политологов обратили внимание на то, что Трамп серьезно отнесся к словам Путина о важности искоренения первопричин боевых действий, и стороны в целом очевидно настроены на диалог.Американист Малек Дудаков в комментарии "Взгляду" отметил, что главным итогом беседы стало решение о создании экспертных групп, которые будут прорабатывать имеющиеся между США и Россией разногласия."Подобный формат контактов подразумевает стремление к взаимопониманию", - уверен эксперт.Политолог Павел Данилин добавил в беседе со "Взглядом", что "экспертные группы будут представлять лишь США и Россию - это значительно упростит выстраивание диалога. К тому же, нам предстоит многое обсудить: Москва и Вашингтон не зациклены на Украине".Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что теперь украинский мяч на стороне США, и им нужно решить, как перекрывать военную помощь ВСУ, обеспечивать прекращение мобилизации в ВСУ и "заставлять Европу не лезть куда не надо"."Если не обеспечат, то конечно никакого перемирия не будет, поэтому что это будет очередной "Минск". Тут еще все может сорваться. Так что зрады и перемоги тут пока искать бессмысленно", - сказал Рожин.Авторы телеграм-канала "Пролив Сталина" назвали итоги разговора Путина и Трампа "почти идеальными", так как произошло главное: стороны договорились договариваться.Философ Александр Дугин выразил уверенность, что Трамп идеологически и политически ближе к Путину, чем к западным союзникам США."Он выступает за традиционные ценности. Он выступает за патриотизм нации, и я определяю это как мировой порядок великих держав. Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма", - заявил он в интервью CNN, уточнив, что лидеры России и США должны прийти к соглашению об общей структуре глобального миропорядка.Тем временем политолог из центра Карнеги* Татьяна Становая**, питающая симпатии к Украине, обратила внимание на слова Путина о недоговороспособности киевского режима. Она уверена, что уже фактически прямое требование Путина об уходе Зеленского.Провокации Киева, приуроченные к разговору Путина и ТрампаОбвиняя Россию главарь киевского режима забыл уточнить, что ВСУ предприняли попытку прорыва в Краснояружский район Белгородской области. В частности, еще вечером телеграм-канал "Пограничник из Ада" сообщал, что враг продолжает попытки прорваться в населенный пункт Демидовка, подтягивая резервы.Чуть позже в Минобороны сообщили, что попытка противника прорваться в регион была сорвана, все пять атак с участием 200 боевиков и 29 единиц техники отражены. Итог - ВСУ потеряли до 60 человек, один танк, семь бронемашин и три инженерных машины. Также по резервам украинских войск в Сумской области нанесены массированные авиационные и ракетные удары, что также привело к значительным потерям противника.Также накануне разговора лидеров России и США Зеленский заявил, что "украинские военные остаются в Курской области и будут там, пока эта операция нам нужна".Не оставил киевский режим и попыток террористически воздействовать на Россию и ее мирных граждан. Так, в Кропоткине в Краснодарском крае ВСУ атаковали нефтебазу. Части сбитого дрона загорелись на территории предприятия.Также в ночь на 19 марта российская ПВО перехватила 57 украинских дронов: 35 - над Курской областью, 13 - над Орловской, по одному - над Тульской и Брянской, еще семь БПЛА уничтожены над Азовским морем.Несмотря ни на что российские военные продолжают продвижение на фронте, выполняя главную задачу, поставленную главнокомандующим - по демилитаризации и денацификации Украины. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов утром 19 марта уточнил, что силы РФ освободили 12 квадратных километров на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей.Буквы ZVO перед американским посольством в Москве стали ярчеВ ночь на среду литеры ZVO временно убрали для профилактических работ, а затем вернули на место."Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было", - пояснила спикер российского МИД Мария Захарова.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.** Внесен в реестр иностранных агентов и список нежелательных в России организаций.

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Марина Полякова

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