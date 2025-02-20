https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области

Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области - 20.02.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-20T17:00

2025-02-20T17:00

2025-02-20T17:00

эксклюзив

спецоперация

россия

украина

курская область

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вкс

сумская область

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Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.Стоит отметить, что 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты участвовала в сражениях на ключевых направлениях СВО: взятие Мариуполя, отражение украинского контрнаступа в Запорожской области, бои за острова на Днепре под Херсоном. С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов задействованы в решении сложных боевых задач в Суджанском районе.И после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от самой важной для снабжения украинской группировки трассы "Сумы-Курск" морпехи продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка, которые расположены как раз между Свердликово и дорогой из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как основу логистики для своей группировки на Суджанском плацдарме.Решительные и внезапные маневры подразделений группировки войск "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены по замыслу нашего командования именно на ликвидацию пути переброски сил и средств противника, одновременно обеспечивая дальнейшие наступательные действия наших войск вдоль реки Локня.Во-первых, у нас есть хорошая возможность продвигаться вдоль асфальтированной дороги, по которой удобно снабжать войска. Во-вторых, наши подразделения будут находиться под прикрытием леса и по берегам реки, что должно затруднить противнику применение FPV-дронов.К тому же, подобные тактические маневры наших войск обеспечивают фланги для закрепления окончательного успеха в Свердликово и создаются хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе. Решив проблему прорыва ВСУ близ Черкасской Конопельки, ВС РФ вновь приступили к наступлению в районе Куриловки — Гуево.В Погребках продолжаются упорные бои, наши штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники.Противник не прекращает переброску новых сил к югу от Суджи. Украина даже предприняла безуспешную попытку контратаковать и были уничтожены. Прошедшие сутки отмечалась усиленная работа ВКС России, применялись ФАБ-3000.По официальной информации Министерства обороны РФ потери противника за минувшие сутки составили: танк "Леопард", два БТРа М-113, 14 бронемашин, зенитная установка, 15 единиц автомобильной техники, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица "М-777", 11 минометов, 12 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи, девять дронов самолетного типа и пять коптеров "Баба Яга".И последнее. По оперативной информации и данным нашей разведки ресурсов у противника на Курском направлении становится все меньше. Даже украинское командование постоянно докладывает в Киев, что активно удерживать Суджанский плацдарм, тем более его расширять, хватит на два-три месяца боев, а дальше просто российская группировка войск создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ.

https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html

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