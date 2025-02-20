https://ukraina.ru/20250220/1061237029.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области - 20.02.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-20T17:00
2025-02-20T17:00
2025-02-20T17:00
эксклюзив
спецоперация
россия
украина
курская область
геннадий алехин
владимир путин
вооруженные силы украины
вкс
сумская область
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Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.Стоит отметить, что 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты участвовала в сражениях на ключевых направлениях СВО: взятие Мариуполя, отражение украинского контрнаступа в Запорожской области, бои за острова на Днепре под Херсоном. С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов задействованы в решении сложных боевых задач в Суджанском районе.И после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от самой важной для снабжения украинской группировки трассы "Сумы-Курск" морпехи продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка, которые расположены как раз между Свердликово и дорогой из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как основу логистики для своей группировки на Суджанском плацдарме.Решительные и внезапные маневры подразделений группировки войск "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены по замыслу нашего командования именно на ликвидацию пути переброски сил и средств противника, одновременно обеспечивая дальнейшие наступательные действия наших войск вдоль реки Локня.Во-первых, у нас есть хорошая возможность продвигаться вдоль асфальтированной дороги, по которой удобно снабжать войска. Во-вторых, наши подразделения будут находиться под прикрытием леса и по берегам реки, что должно затруднить противнику применение FPV-дронов.К тому же, подобные тактические маневры наших войск обеспечивают фланги для закрепления окончательного успеха в Свердликово и создаются хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе. Решив проблему прорыва ВСУ близ Черкасской Конопельки, ВС РФ вновь приступили к наступлению в районе Куриловки — Гуево.В Погребках продолжаются упорные бои, наши штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники.Противник не прекращает переброску новых сил к югу от Суджи. Украина даже предприняла безуспешную попытку контратаковать и были уничтожены. Прошедшие сутки отмечалась усиленная работа ВКС России, применялись ФАБ-3000.По официальной информации Министерства обороны РФ потери противника за минувшие сутки составили: танк "Леопард", два БТРа М-113, 14 бронемашин, зенитная установка, 15 единиц автомобильной техники, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица "М-777", 11 минометов, 12 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи, девять дронов самолетного типа и пять коптеров "Баба Яга".И последнее. По оперативной информации и данным нашей разведки ресурсов у противника на Курском направлении становится все меньше. Даже украинское командование постоянно докладывает в Киев, что активно удерживать Суджанский плацдарм, тем более его расширять, хватит на два-три месяца боев, а дальше просто российская группировка войск создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ.
https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, россия, украина, курская область, геннадий алехин, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс, сумская область, суджа, бронетехника
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Украина, Курская область, Геннадий Алехин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВКС, Сумская область, Суджа, бронетехника
Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.
Стоит отметить, что 810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты участвовала в сражениях на ключевых направлениях СВО: взятие Мариуполя, отражение украинского контрнаступа в Запорожской области, бои за острова на Днепре под Херсоном. С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов задействованы в решении сложных боевых задач в Суджанском районе.
И после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от самой важной для снабжения украинской группировки трассы "Сумы-Курск" морпехи продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка, которые расположены как раз между Свердликово и дорогой из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как основу логистики для своей группировки на Суджанском плацдарме.
Решительные и внезапные маневры подразделений группировки войск "Север" при пересечении границы Сумской и Курской областей направлены по замыслу нашего командования именно на ликвидацию пути переброски сил и средств противника, одновременно обеспечивая дальнейшие наступательные действия наших войск вдоль реки Локня.
Во-первых, у нас есть хорошая возможность продвигаться вдоль асфальтированной дороги, по которой удобно снабжать войска. Во-вторых, наши подразделения будут находиться под прикрытием леса и по берегам реки, что должно затруднить противнику применение FPV-дронов.
К тому же, подобные тактические маневры наших войск обеспечивают фланги для закрепления окончательного успеха в Свердликово и создаются хорошие предпосылки для дальнейших наступательных операций в этом районе. Решив проблему прорыва ВСУ близ Черкасской Конопельки, ВС РФ вновь приступили к наступлению в районе Куриловки — Гуево.
В Погребках продолжаются упорные бои, наши штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники.
Противник не прекращает переброску новых сил к югу от Суджи. Украина даже предприняла безуспешную попытку контратаковать и были уничтожены. Прошедшие сутки отмечалась усиленная работа ВКС России, применялись ФАБ-3000.
По официальной информации Министерства обороны РФ потери противника за минувшие сутки составили: танк "Леопард", два БТРа М-113, 14 бронемашин, зенитная установка, 15 единиц автомобильной техники, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица "М-777", 11 минометов, 12 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи, девять дронов самолетного типа и пять коптеров "Баба Яга".
И последнее. По оперативной информации и данным нашей разведки ресурсов у противника на Курском направлении становится все меньше. Даже украинское командование постоянно докладывает в Киев, что активно удерживать Суджанский плацдарм, тем более его расширять, хватит на два-три месяца боев, а дальше просто российская группировка войск создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ.