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ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео
ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео - 17.03.2025 Украина.ру
ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео
Российские военные обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. Об этом 17 марта сообщило Минобороны России со ссылкой на видео военнослужащих РФ
2025-03-17T12:17
2025-03-17T12:17
2025-03-17T12:37
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курская область
суджа
вооруженные силы украины
всу
потери всу
военная техника
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На кадрах показаны сгоревшие машины, иностранные боеприпасы и оружие, которое бросили украинские военные. Начальник штаба батальона с позывным "Восток" показал на видео чешский, шведский и сингапурский гранатометы, противотанковый ракетный комплекс Javelin.Кроме того, военнослужащий с позывным "Луна" заявил, что когда ВС РФ выбили украинских военных из лесопосадки, продвигаться к селам стало намного проще, потому что противник лишился поддержки БПЛА. Все его операторы располагались именно в этой лесопосадке, пояснил боец.Стоит отметить, что в четверг, 13 марта, российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1,1 тысячи километров территории. Тогда же была освобождена Суджа и другие населенные пункты. Сейчас группировка ВСУ в Курской области окружена, продолжается ее уничтожение.Тем временем депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая забила тревогу, что ВСУ в Курской области кинулись врассыпную.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, всу, потери всу, военная техника, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, военная техника, ВС РФ
ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео
12:17 17.03.2025 (обновлено: 12:37 17.03.2025)
Российские военные обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. Об этом 17 марта сообщило Минобороны России со ссылкой на видео военнослужащих РФ