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ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео

ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео - 17.03.2025 Украина.ру

ВСУ побросали технику и дроны в курских селах — видео

Российские военные обнаружили в освобожденных от оккупации ВСУ курских селах Косица и Черкасское Поречное позиции с брошенной техникой и вооружением противника. Об этом 17 марта сообщило Минобороны России со ссылкой на видео военнослужащих РФ

2025-03-17T12:17

2025-03-17T12:17

2025-03-17T12:37

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На кадрах показаны сгоревшие машины, иностранные боеприпасы и оружие, которое бросили украинские военные. Начальник штаба батальона с позывным "Восток" показал на видео чешский, шведский и сингапурский гранатометы, противотанковый ракетный комплекс Javelin.Кроме того, военнослужащий с позывным "Луна" заявил, что когда ВС РФ выбили украинских военных из лесопосадки, продвигаться к селам стало намного проще, потому что противник лишился поддержки БПЛА. Все его операторы располагались именно в этой лесопосадке, пояснил боец.Стоит отметить, что в четверг, 13 марта, российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1,1 тысячи километров территории. Тогда же была освобождена Суджа и другие населенные пункты. Сейчас группировка ВСУ в Курской области окружена, продолжается ее уничтожение.Тем временем депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая забила тревогу, что ВСУ в Курской области кинулись врассыпную.

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курская область

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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, всу, потери всу, военная техника, вс рф