https://ukraina.ru/20250221/1061245334.html

Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина"

Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина" - 21.02.2025 Украина.ру

Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина"

Как живут сегодня наши "релоканты", покинувшие Россию весной 2022 года? Долго укоряли они, разоблачали, давали интервью, что в "этой стране" проживают "неправильные", неприемлемые "ватники". То есть мы с вами. И вдруг оказалось, что даже в Белом доме, на который они почтительно молились, считают иначе. Что делать теперь?

2025-02-21T06:27

2025-02-21T06:27

2025-02-21T06:27

россия

белгород

сша

дональд трамп

макаревич

борис невзоров

вооруженные силы украины

ес

би-2

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061250791_0:36:1000:599_1920x0_80_0_0_6d2bf1cbb396e85763973e29a6d2ba1d.jpg

А ведь совсем недавно некоторые договаривались до того, что "радостно, когда беспилотники их бомбят" (Татьяна Лазарева). И вдруг Трамп сказал, что это бывшая администрация США виновата в войне. А еще и Зеленский. А с Путиным хочет встретиться и относится к нему с уважением.Как быть теперь релокантам, которые имели совершенно противоположную точку зрения. Вернее, сопровождали точку зрения главы американской администрации Байдена, которая была противоположна нынешней?Что же сейчас, как реагируют на последние новости?Основная масса молчит.Некоторые продолжают шипеть и изрыгать проклятия.А есть уже и элегантно переобувшиеся.Можно спросить: а зачем все они нам нужны?Знаете, это в чем-то поучительные, в чем-то грустные истории. Их надо знать, чтобы понимать размеры человеческой глупости, во-первых. Она безразмерна!И чтобы - самое главное - не сотворить себе подобных кумиров в будущем. Ведь многие из этих самых релокантов и нынешних иноагентов были и популярны, и даже знамениты у нас в России. Любимы и почитаемы. Как потом выяснилось - ложно. Поскольку оказались предателями.Итак, пройдемся по ним."Трамп заигрался""Нет взвешенности в Трампе, нет ответственности. Он заигрался," - говорит иноагент Татьяна Лазарева.Кто такая Таня Лазарева и почему у неё берут интервью? Это та самая "Танюська - симпапуська" из "33 квадратных метра".Сейчас иноагент и релокант, проживает в Испании и не всегда может оттуда выехать, так как во многих странах мира будет арестована по ордеру России.Напомним, Татьяна - та, что радовалась ударам по Белгороду и гибели мирных людей России, на Лазареву заведено уголовное дело по факту оправдания терроризма.И вот, эксперт Лазарева выступила с оценкой президента США.Политологи, историки, экономисты, бывшие работники спецслужб, многие специалисты объясняют сегодня логику действий Трампа.Почему он так поступает, какие глобальные процессы за этим стоят. Какие силы вступили в очередной этап всемирной "новой гибридной войны".Но тут выходит Таня Лазарева и выносит свое суждение: "Трамп заигрался."На самом деле, суждения она никакого вынести не может. Это надежда: а вдруг?Дело в том, что вся эта группа "релоцированных" или почти вся, продолжает жить в надежде на то, что всё вернётся. Что "Трамп заигрался".Невозможно представить: неужели всё зря? Неужели напрасно уехали, напрасно порвали со своей страной, испортили жизнь себе, а главное, детям.Да не может такого быть! И взрослые, но инфантильные "релоканты" продолжают "зажигать".Лёва, донаты и чан с презервативамиВыходит Лёва ("БИ-2", иноагент) и патетически восклицает:"Почему вы слушали нас, верили нам, а теперь слушаете Путина?"Так вроде песни слушали? Или это были философские произведения?"Лёва" радуется, что его дети начинают учиться в школе в Дании. И там - представьте себе! - в учительской находится чан с презервативами.Непонятно, для учеников? для учителей? Это очень, очень прогрессивная школа, радуется Лёва. Неформальное, прогрессивное место.Недавно у Лёвы взяли интервью пранкеры и узнали много интересного.Во-первых, ему предложили спонсорство от какого-то "богатого человека", и Лева очень обрадовался. Но просил ничего не говорить его бывшему соратнику "Шуре".Большинство россиян об этом совершенно не в курсе, но супер-пупер-группа уже распалась.Что и следовало ожидать: эмиграция, тяготы жизни, безденежье, отсутствие работы.И теперь "Лёва" хотел бы выскочить в лучшую жизнь один, без "Шуры".После этого Лёва рассказал, что он уже тысяч сто долларов задонатил на украинские проекты "гуманитарной помощи", но если были бы деньги, то купил бы "хаймарсы".От покупки "хаймарсов" для ВСУ Леву, по его словам, отделяет только отсутствие необходимой суммы денег.Откровения "Левы" выглядят так:- Помогаю ВСУ, и пошли все нах...- Было бы больше денег, купил бы "Хаймарсы", чтобы бомбить Россию, пох...А Москва - "будут бомбить Москву или нет, мне честно говоря, пох ..""За моей спиной - Израиль"Как рассказал один из пранкеров, "Лёва " произвёл впечатление неадекватного человека. Возможно, находится под химическим воздействием?А может быть, и нет. Это, конечно, первое, что приходит в голову, когда слушаешь этот бред. Но возможно и другое: происходит естественный распад личности.Естественный - потому что всеми своими поступками и высказываниями наши так называемые "релоканты" продемонстрировали свою инфантильность, недалекость, отсутствие не только аналитических способностей, но даже обычного здравого смысла."Топну ножкой", и все прибегут меня упрашивать, уговаривать.Не прибежали. Тогда - "ах так вот вы какие? Так пусть же вас разбомбят!"Последствия у такой "детской позиции" совершенно серьезные. Это пока что Лева - простой иноагент. А завтра будущий "покупатель хаймарсов" может получить, как и Таня Лазарева, уголовное дело за публичное оправдание терроризма.Хоть он и хорохорится: "за моей спиной находится Израиль, это как авианосец".Хе-хе. Надейтесь, Лёва, надейтесь.Молчание и иноагентовЕго же собственные слова - ответ на его вопрос: "почему вы нас теперь не слушаете?!"Потому что эти люди перестали быть уважаемыми людьми. Это просто мусор для России.Когда Кристина Орбакайте вечером того дня, когда ВСУ нанесли удар по мирной площади Белгорода, публикует фото своих волос: "слежу за волосами в Москве", это заставляет просто никогда больше не интересоваться её "творчеством" и самой "баронессой".Как утверждала ее мама, клоун Орбакас якобы происходит из рода "настоящих баронов".Когда Алла Пугачёва, как и супруг её иноагент, молчит в дни теракта в "Крокусе" о погибших россиянах и сочувствует террористам, это выкидывает её из российского духовного поля и русской цивилизации больше, чем её физическое бегство из страны.Так же точно в дни терактов - в Подмосковье, в Белгороде, в Курске - промолчали абсолютно все релоканты. Абсолютно все.Кроме Макаревича, но к нему кто-то подошёл с этим вопросом: жалко ли ему, Макаревичу, людей в Белгороде.И Макар всё-таки выдавил из себя:- Да жалко мне, жалко.Релоканты против "ватников"Это раньше они были люди с другим мнением, они могли этим мнением бравировать, высказывать какую-то свою точку зрения.Но теперь это - люди, которые одобрили терроризм и политические убийства, совершенные Украиной.Или как минимум промолчали. Что уголовной ответственности не несёт, а моральная безусловно, есть.Или промычали, как Макаревич в ответ на прямой вопрос: да жаль мне, жаль, но вы сами, мол, виноваты.Вот если бы у вас была другая власть, тогда да, тогда бы мы вас пожалели по полной программе. А так, ну да, немного жаль, но вам же нравится Кремль.Вы - "ватники". Значит, вы не заслужили сочувствия. Таков был тон морализатора Макаревича.Макаревич против КлэптонаКогда произошла война в Израиле, Макаревич не только не сказал, что он "против войны". Нет, он укорял Эрика Клэптона за концерт в помощь детям Палестины.Макаревич!Эрика Клэптона!"Вот новый поворот" против одного из лучших гитаристов мира. "Медленную руку" (прозвище Клэптона), лучшего блюзового музыканта. Единственного в мире, кто трижды включён в Зал славы рок-н-ролла (сольная деятельность и работа в двух группах).Удивляет даже не уровень их рассуждений. Это ведь певцы, а не политические обозреватели. Что еще мог сказать "глупый скворец"?Удивляет то, что у них нет простых человеческих чувств. Нет сочувствия, нет хотя бы слов о помощи.Даже самого обычного: "Белгород, Курск, мы с вами!"Это же не значит, что вы, образно говоря, "вместе с Кремлём". Это значит, что вы с народом.Таня Лазарева после бомбежек Белгорода со своей знаменитой уже фразой: "это ужасно, но я радуюсь".И вот такой результат: все эти релоканты и иноагенты просто даже не то что отторгнуты, а забыты обществом.То, что сказал режиссёр Константин Богомолов. На вопрос о том, что опять где-то промычал Макаревич, он ответил:- Я просто не хочу о нём говорить."Времена непростые"А тем временем, жизнь релокантов становится все тяжелее.Иноагент Дудь опубликовал пост с очередной просьбой о помощи."Времена непростые", пишет Дудь, рекламу продавать все сложнее. Помогайте, чем сможете.И жалостливое фото: Дудь где-то на вокзале, сидит на лавочке.Интересно, что по поводу последних событий, переговоров США и России, Мюнхенской конференции, последних событий, связанных с Украиной, Дудь молчит.А иноагент Слепаков не просто молчит, а обещает вообще "политически молчать".Если кто-нибудь пригласит его провести концерт в России, Слепаков обещает ничего политического не исполнять. Правда, требует 5,5 миллионов рублей, хороший транспорт.А если концерт в сопредельной с Россией стране - "водителя, который не говорит по русски".Понимает иноагент, что у всех, кто говорит по-русски, по крайней мере, у большинства, к нему есть вопросы. А отвечать он на них не хочет. Потому что надо либо врать, либо говорить правду. Быть предателем до конца или переобуваться прямо на глазах "русскоговорящего таксиста". И это происходит сейчас со всеми релокантами, молившимися на Белый дом. А теперь оказывается всё было напрасно, неправильно. Но некоторые продолжают злобствовать. Скорее всего от безысходности."Подставился Трамп!"Вот как иноагент Невзоров продолжает источать ненависть. И... осуждает Трампа за "4 процента рейтинга у Зеленского":"Уж что-что, а свои "свыше 50" (52-54) Зеленский явно имеет", - пишет Невзоров.Ну откуда ему это знать? Даже политологи на Украине не знают, предполагают только какие-то цифры (совсем не такие, как у Невзорова, а ближе к трамповским).Напыщенный дурак продолжает "анализ":"Подставился Трамп! " - шумит Невзоров. "Дурак и лгун"."Это легко выяснят опросы под контролем ЕС, сомневаться в которых не будет возможности".Ну вот что после этого, смеяться или плакать? Под каким контролем ЕС? Под тем, что фальсифицировали выборы в Молдавии и отменили в Румынии? Пытались фальсифицировать и отменить в Грузии?Невзоров, такое впечатление, остался где-то в 90-х, с теми же самыми инфантильными иллюзиями.Дальше Невзоров фантазирует, как Украина и ЕС без США продолжают борьбу, Трамп падёт, и будет уничтожен, а Вэнс отправится "в Ростов".Демонстрирует полное отрицание реальности. Фантазии о том, что "вот вам что будет, и вам, и вам, и этому проклятому Трампу".Такое впечатление, что с Невзоровым произошло то же самое, что с Лёвой.Распад личности. Уныние. Фантазирование мрачных сцен "погибают все мои враги".У них полностью разрушена картина мира. Прежнюю жизнь они разрушили сами, своими руками.Что теперь делать? Изрыгать проклятия и продолжать падение.Но есть и другие удивительные примеры."Недооценивала Путина!"В моментальном и безукоризненно исполненом прыжке переобулась иноагент Юлия Латынина!Это практически "тройной тулуп", или как это у фигуристов называется?"Мы все ошибались, - говорит Юлия.Те, кто осуждали, теперь просто молчат.Я честно говорю, что ошибалась в начале войны.Недооценивала Путина!""Судя по всему, у Путина есть какие-то очень твёрдые представления о том, как должна быть организована Россия. Как Россия должна расшириться, вернуться если не к историческим границам Российской империи, то вернуть себе то место в мире, которое она занимала."Поругала Николая Второго, большевиков, слабого Горбачева и жадного Ельцина.И была такова!А вы продолжайте изрыгать проклятия, "Лева", "Тата" и другие Дуди.Что же еще теперь делать?

россия

белгород

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, белгород, сша, дональд трамп, макаревич, борис невзоров, вооруженные силы украины, ес, би-2, эксклюзив, елена мурзина