Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона
09:50 21.03.2025 (обновлено: 10:14 21.03.2025)
© Colonelcassad / Telegram
© Colonelcassad / Telegram
В Сети появились кадры пожара на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, снятое с беспилотника. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на блогера Юрия Подоляку, который заявил, что станцию подорвали солдаты ВСУ перед уходом
"Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все, что могут", - предположил блогер.
Примерно в то же время взрыв произошел на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, где накануне при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров. Теперь огнем охвачено два резервуара, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, пострадали два человека.
10:07Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани Региональный оперативный штаб сообщил, что в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар. Администрация района рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна
"Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло - это большой вопрос", - прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.
А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.
Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
В пятницу, 21 марта, СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию, в их числе - Буданов*.