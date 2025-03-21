Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона - 21.03.2025 Украина.ру
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Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона
Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона - 21.03.2025 Украина.ру
Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона
В Сети появились кадры пожара на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, снятое с беспилотника. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на блогера Юрия Подоляку, который заявил, что станцию подорвали солдаты ВСУ перед уходом
2025-03-21T09:50
2025-03-21T10:14
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вооруженные силы украины
российская газета
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Телеграм-канал SHOT уточнил, что пожар, возникший на станции в Судже, "виден из Курска", который расположен в 88 километрах. Через ГИС "Суджа" проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.Примерно в то же время взрыв произошел на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, где накануне при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров. Теперь огнем охвачено два резервуара, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, пострадали два человека."Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло - это большой вопрос", - прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.В пятницу, 21 марта, СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию, в их числе - Буданов*.
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Новости, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Подоляка, Вооруженные силы Украины, Российская газета

Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона

09:50 21.03.2025 (обновлено: 10:14 21.03.2025)
 
© Colonelcassad / Telegram
© Colonelcassad / Telegram
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В Сети появились кадры пожара на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, снятое с беспилотника. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на блогера Юрия Подоляку, который заявил, что станцию подорвали солдаты ВСУ перед уходом
"Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все, что могут", - предположил блогер.
Телеграм-канал SHOT уточнил, что пожар, возникший на станции в Судже, "виден из Курска", который расположен в 88 километрах. Через ГИС "Суджа" проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.
Примерно в то же время взрыв произошел на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, где накануне при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров. Теперь огнем охвачено два резервуара, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, пострадали два человека.
10:07
Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани Региональный оперативный штаб сообщил, что в ночь на пятницу, 21 марта, произошел взрыв на горящей в Кавказском районе Кубани нефтебазе, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар. Администрация района рекомендовала избегать нахождения на улице и не открывать окна
"Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло - это большой вопрос", - прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.
А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.
Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования: Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин.
Вчера, 10:08
Массированная атака регионов РФ: под прицелом оказались больница, школа и детские садыЗа ночь российская ПВО 132 украинских беспилотника. Информацию об этом 20 марта обнародовало Министерство обороны РФ
В пятницу, 21 марта, СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию, в их числе - Буданов*.
 
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11:00По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
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10:12Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
10:07Огонь охватил второй резервуар, есть пострадавшие. Что известно о взрыве на нефтебазе Кубани
09:59Трампизм взбирается на пьедестал. МОК начинает избавляться от русофобии
09:50Пожар на ГИС "Суджа" после подрыва ВСУ сняли на видео с дрона
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