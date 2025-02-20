https://ukraina.ru/20250220/1061237669.html

Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?

Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же? - 20.02.2025 Украина.ру

Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?

ЦИК Украины постепенно выходит из состояния анабиоза. Местные СМИ сообщают, что Центризбирком начал проверять состояние избирательных участков по стране. По некоторым данным, выборы президента могут пройти уже в конце октября этого года. Издание Украина.ру рассказывает о тех, кто может побороться за высшую государственную должность

2025-02-20T17:10

2025-02-20T17:10

2025-02-20T17:10

эксклюзив

украина

владимир зеленский

петр порошенко

виталий кличко

цик

президентские выборы

кирилл буданов

юлия тимошенко

александр дубинский

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Валерий ЗалужныйБывший главком, отправленный в почетную ссылку послом в Великобританию, пока еще не обозначил свои политические амбиции. На соответствующие вопросы отвечает уклончиво, мол, не пришло еще время об этом говорить.Популярность Залужного у населения и стала основной причиной его опалы. По данным одного из последних опросов, сообщает The Economist, бывший главком опередил бы в ходе голосования Владимира Зеленского с результатом в 65% против 30%.Может выдвинуть свою кандидатуру при условии поддержки и гарантий со стороны Запада. Слабым местом экс-главкома является отсутствие опыта в политике и госуправлении.Владимир ЗеленскийВторой из двух главных кандидатов на победу. Пока по опросам проигрывает Залужному, однако на его стороне остается административный ресурс, контроль над силовым аппаратом и возможность договориться о своем политическом будущем с Западом.Впрочем, после последних скандалов с администрацией Дональда Трампа шансы Зеленского получить индульгенцию от заграничных покровителей на дальнейшее правление изрядно пошатнулись.Петр Порошенко*Бывший президент Украины по-прежнему пытается выдавать себя за лидера местной оппозиции, заигрывая с армией и националистами. Уже сейчас жестко критикует Зеленского.Шансы на его победу на выборах оцениваются экспертами как низкие из-за уже традиционно сильного антирейтинга.Против его выдвижения могут сыграть санкции, наложенные на него Советом национальной безопасности и обороны. По одной из версий, эти санкции были наложены Зеленским, чтобы исключить конкурента за голоса радикалов, с которыми хочет работать действующая власть.Теоретически, может до определенной степени нарастить свой рейтинг как раз из-за этих самых санкций, выставив их как политическое преследование.Юлия ТимошенкоЕще один давний политический тяжеловес Украины. Вряд ли не упустит шанс напомнить о себе и подтвердить свой статус серьезного игрока. Имеет свой ядерный электорат, в основном состоящий из пожилых людей в небольших городах и сельской местности.В настоящий момент избегает открытых нападок на Зеленского, но периодически критикует его внутреннюю и внешнюю политику. Недавно выступила против соглашения с США по природным ресурсам, подчеркнув, что Украина не должна превратиться в "ресурсный центр Европы".Виталий КличкоБывший боксер руководит Киевом с 2014 года. Все это время периодически возникали слухи о его планах подняться на уровень выше и побороться за высшую государственную должность.Не исключено, что этот момент настал. Кличко имеет хорошие связи с европейскими политиками и в ситуации неопределенности вокруг будущего Зеленского может предложить Западу свои услуги.Плюсом Кличко станет его влияние на региональные элиты – столичный градоначальник уже много лет руководит Ассоциацией городов Украины, которая регулярно критикует центральную власть за ущемление местного самоуправления.Арсен АваковКогда-то могущественный глава МВД ушел в тень после своего увольнения с должности в 2021 году. В последние годы занимается волонтерством.В августе прошлого года Служба внешней разведки РФ сообщила, что США рассматривают Авакова как кандидата на замену Зеленскому. К сильным его сторонам отнесли связи с националистами и контакты с европейцами.Дмитрий РазумковБывший спикер Верховной Рады при Зеленском, позже разругавшийся с ним и ушедший в оппозицию. В декабре 2021 года не скрывал, что намерен создать свою партию и участвовать в парламентских и президентских выборах.В начале февраля этого года сообщалось, что он провел в Вене встречу с людьми из окружения олигарха Дмитрия Фирташа. По одной из версий, в раскручивании Разумкова заинтересован также Порошенко, который может занять при нем должность премьер-министра.До начала СВО имел, согласно опросам, теоретические шансы навязать борьбу Зеленскому, однако за последние годы ничем серьезным не отметился и растерял свой рейтинг.Андрей БилецкийКандидат от националистов, один из медийных лидеров "Азова"**.Теоретически, на этом месте может оказаться кто угодно, например, лидер "Свободы" Олег Тягнибок или же кто-то из новой генерации праворадикалов, получивших известность в ходе боевых действий последних лет.По опросам на конец ноября прошлого года рейтинг Билецкого составлял 4%. Тем не менее, националистам также важно обозначить свое присутствие на политическом поле Украины. Не исключено, что за голоса праворадикального избирателя на предстоящих выборах будут вести серьезную борьбу Зеленский и Порошенко. Также на часть таких голосов может претендовать и Залужный, популярный среди националистов-военнослужащих.Кирилл Буданов*Еще один неполитик, имя которого регулярно включают в социологические исследования. Начальник Главного управления разведки не столь популярен у населения как тот же Залужный, однако имеет определенный потенциал для политической карьеры.В конце прошлого года сообщалось, что Зеленский видит в Буданове конкурента и вынашивает планы по его увольнению.Юрий БойкоНа выборах 2019 года занял четвертое место, получив более 2,2 млн голосов избирателей, в основном русскоязычных жителей Юго-Востока.Превысить или хотя бы повторить этот результат на сегодняшний день у него шансов нет. Причины – фактический переход Бойко и его окружения на сторону Зеленского после начала СВО. Некоторое время назад политик раскритиковал власти за преследование канонической церкви, однако затем забрал свои слова назад после визита в СБУ.Тем не менее, власти могут рассматривать его как кандидата-спойлера, так как недавно его не стали включать в санкционные списки, а всего лишь лишили звания Героя Украины.Александр ДубинскийДепутат Верховной Рады. Находится в СИЗО по обвинению в госизмене и работе на российские спецслужбы.Связан с опальным олигархом Игорем Коломойским*. В последнее время активно критикует Зеленского через соцсети и выступления в судебных заседаниях. Может быть использован теми или иными группами для оттягивания голосов от того или иного кандидата.БонусУпомянутый выше Дубинский у себя в телеграм-канале недавно провел опрос, за кого украинцы бы отдали свой голос: за Зеленского или за швабру. С результатом в 97% победила швабра.*Включен в перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

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Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, петр порошенко, виталий кличко, цик, президентские выборы, кирилл буданов, юлия тимошенко, александр дубинский, арсен аваков, валерий залужный