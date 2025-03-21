Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников - 21.03.2025 Украина.ру
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Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников - 21.03.2025 Украина.ру
Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
Командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией. Об этом 21 марта написало издание "Взгляд"
2025-03-21T11:19
2025-03-21T11:19
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В публикации отмечается, что бойцы РФ продолжают уничтожать группы противника, которые укрываются в лесополосах на границе России и Украины. А в Марьино Сумской области украинские военные сосредоточивают свои резервы для попытки освободить окруженные подразделения. Издание подчеркивает, что российские разведчики вскрывают передвижение живой силы и техники противника, после чего данные цели уничтожаются артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов.Между тем комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Подробнее об этом — в публикации В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ.
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новости, россия, курская область, сумская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников

11:19 21.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией. Об этом 21 марта написало издание "Взгляд"
В публикации отмечается, что бойцы РФ продолжают уничтожать группы противника, которые укрываются в лесополосах на границе России и Украины. А в Марьино Сумской области украинские военные сосредоточивают свои резервы для попытки освободить окруженные подразделения.
Издание подчеркивает, что российские разведчики вскрывают передвижение живой силы и техники противника, после чего данные цели уничтожаются артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
11:00
По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 мартаРоссийские подразделения нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). В то же время украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге
Между тем комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Подробнее об этом — в публикации В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ.
 
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Заголовок открываемого материала
11:19Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
11:11В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
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