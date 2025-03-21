Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией. Об этом 21 марта написало издание "Взгляд"
В публикации отмечается, что бойцы РФ продолжают уничтожать группы противника, которые укрываются в лесополосах на границе России и Украины. А в Марьино Сумской области украинские военные сосредоточивают свои резервы для попытки освободить окруженные подразделения.
Издание подчеркивает, что российские разведчики вскрывают передвижение живой силы и техники противника, после чего данные цели уничтожаются артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов.
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Между тем комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Подробнее об этом — в публикации В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ.