https://ukraina.ru/20250321/1061946819.html

Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников

Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников - 21.03.2025 Украина.ру

Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников

Командование ВСУ перебрасывает резервы в Сумскую область для деблокирования окруженных в приграничье украинских военных, что выявляется и уничтожается российской разведкой и артиллерией. Об этом 21 марта написало издание "Взгляд"

2025-03-21T11:19

2025-03-21T11:19

2025-03-21T11:19

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В публикации отмечается, что бойцы РФ продолжают уничтожать группы противника, которые укрываются в лесополосах на границе России и Украины. А в Марьино Сумской области украинские военные сосредоточивают свои резервы для попытки освободить окруженные подразделения. Издание подчеркивает, что российские разведчики вскрывают передвижение живой силы и техники противника, после чего данные цели уничтожаются артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов.Между тем комплекс "Искандер" накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ "Луганск" в Краматорске. Подробнее об этом — в публикации В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ.

https://ukraina.ru/20250321/1061946294.html

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новости, россия, курская область, сумская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу