https://ukraina.ru/20250221/1061235034.html

Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан

Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан - 21.02.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан

У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, оно было. Теперь это совсем не так, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК

2025-02-21T07:00

2025-02-21T07:00

2025-02-21T07:00

интервью

украина

курская область

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последние дни в Курской области произошло несколько интересных событий. В начале недели армия России освободило Свердликово к северо-западу от Суджи. Наблюдатели стали обсуждать сценарий, при котором мы можем не только продвигаться от Свердликово по прямой дороге на Суджу, но и попытаться перерезать ключевую украинскую артерию "Сумы-Курск" в Сумской области ударом на Басовку. Некоторое время спустя Минобороны РФ выпустило отдельное сообщение, что контроль над Свердликово позволяет нашей армии взять под контроль дорогу "Рыльск-Суджа". А потом президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной и успешно решают там боевые задачи.- Михаил Аркадьевич, как вы считаете, почему официальная Москва не боится публично заявлять о наших планах?- На мой взгляд, эту информационную активность Москвы следует рассматривать как часть давления на Зеленского на фоне начавшегося диалога с США и Трампом по Украине. Потому что в Сумскую область мы заходили еще в начале зимы и заняли там небольшой кусок территории. Что же происходит на самом деле?Украина по-прежнему всеми силами цепляется за этот участок в Курской области. Там действительно идут масштабные бои. Это подтверждает последнее наступление противника на хутор Уланок, когда за один день он потерял несколько десятков единиц бронетехники. То есть ни людей, ни машин он не жалеет. С другой стороны, в телеграм-каналах сейчас снова стали поступать множество сообщений о неких движении ВСУ возле Брянской области.Причем эти сообщения разнятся. Кто-то говорит, что киевский режим готовит удар. Кто-то говорит, что такое движение фиксируется давно, но силы у них там незначительные. Да, украинцы могут концентрировать силы достаточно незаметно (у нас есть несколько таких грустных примеров) и появляться из ниоткуда. Но в данном случае я бы расценивал их телодвижения как шумовой фон, чтобы отвлечь наши силы от Курской области, где происходит масштабная мясорубка.Я бы даже сказал, что под Суджей гибнет столько же украинских солдат и техники, что и в Донбассе.У Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, оно было. А сейчас ситуация бурно меняется.Из последних заявлений новой администрации США во главе с Трампом явно видно, что они намерены слить Зеленского. А Зеленский сливаться не хочет. Я не знаю, чем закончится эта история. Но серьезность намерений американской стороны должна определяться как минимум отключением ВСУ от "Старлинка". А этого пока нет.- Вернемся к Курской области. Если мы действительно попробуем пойти на Басовку, нам придется вступать во встречные бои и держать внешнее кольцо окружения на чужой территории. Наше командование этого не боится?- На самом деле я не думаю, что мы будем создавать именно такое кольцо окружение, потому что у Украины там все равно много сил. Во втором эшелоне у противника наверняка есть какие-то резервы, а также укрепления вдоль границы, которые он готовил достаточно долго. Вы правильно отметили, что нас в Сумской области ждут встречные бои. Речи о выходе на оперативный простор у нас не будет.Я когда-то говорил, что у нас в Сумской области могла получиться красивая операция, если бы мы навязали киевскому режиму изматывающие бои Шостку, которая очень важна для него в военно-экономическом отношении. Если бы мы нанесли два удара (на Новгород-Северский с севера и через Путивль с юга), мы бы поставили Шостке два шаха. Она бы оказалась в полуокружении. Тем более, у врага там и сил столько нет.А наступать на юге Сумской области, где у Украины много сил и техники, мне кажется сомнительно.Повторюсь, в Курской области идет мясорубка, где перемалываются украинские силы. Окружить какую-нибудь вражескую группировку в районе той же Малой Локни пока невозможно.Следовательно, мы продолжим медленно продвигаться на западном Донбассе, уничтожая значительную часть боеспособных бригад ВСУ в Курской области.- Может быть, у нас хотя бы локальные котлы в Курской области получится устроить? Например, в той же Малой Локне.- Теоретически это возможно. Как мы помним, в Малой Локне есть женская колония, которую мы долго использовали как крепость. И если ВСУ тоже вцепятся за эту женскую зону как за крепость, она тоже может оказаться котлом. Но не факт, что это будет.- А за Свердликово по дороге "Суджа-Рыльск" действительно есть наши опорники, которые заняты ВСУ?- Не могу сказать. Скажу только, что сейчас распутица, когда проселочные дороги становятся непроходимыми. Поэтому нам все равно каким-то образом придется перерезать трассу "Сумы-Курск". С юга через Махновку нам к ней пробиться не удалось, а сейчас есть шанс пробиться к ней от Свердликово или через Сумскую область. Проблема в том, что эти наши шаги были очевидны для противника еще с августа. ВСУ предпримут меры, чтобы помешать нам этот замысел осуществить.Поэтому мы продолжим расшатывать этот плацдарм ВСУ с разных сторон (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево). В разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой.- Еще один теоретический вопрос по Сумской области. Военкор Александр Коц некоторое время назад писал, что ВСУ укрепляют линию "Сумы-Конотоп-Батурин (Черниговская область)". Означает ли это, что противник в крайнем случае пожертвует нам значительный кусок территории, чтобы выстроить оборону по реке Сейм?- Возможно. Киевский режим еще во время "АТО" рассматривал сценарий, при котором ВСУ придется уходить в Сумскую и Полтавскую области и выстраивать оборону по линии "Конотоп-Ромны-Лубны", потому что это удобно с точки зрения рельефа и коммуникаций. Сейчас противник тоже возводит там фортификационные сооружения. Тем более, этим можно заниматься, не находясь под нашими постоянными ударами.- Я это к вопросу о том, как мы можем поступить с нашей Курской группировкой: расформировывать или пытаться что-то сделать на Сумском направлении?- Есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" - это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" - это направление главного удара. В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил.- Насчет "молота". В западном Донбассе нам пока тоже трудно куда-то прорваться из-за распутицы.- В этом году зима выдалась необычная. Да и все эти три года СВО теплый сезон начинается в индивидуальном порядке. Мы не знаем, какая погода будет этой весной. Я даже не удивлюсь, если в мае снег выпадет. То есть перспективы нашего наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику.Поэтому сейчас мы должны обращать внимание на следующие моменты.Первое. Произойдет ли сильное сокращение западной военной помощи Киеву. ВСУ действительно не смогут воевать больше трех месяцев при сокращении запасов. И в контексте сегодняшних переговоров-консультаций в Саудовской Аравии это вполне вероятно.Второе. Я допускаю, что по линии спецслужб американцы могут нам слить координаты складов и баз ВСУ, которые нам пока неизвестны. Я бы даже не исключал, что наши последние массированные удары по Одессе связаны именно с этим.Третье. Нелегитимность Зеленского и то, как из этой ситуации выходить. Тут есть большое окно возможностей. Потому что в случае объявления выборов на Украине начнется серьезная драка за власть.Тем не менее, в сегодняшнем диалоге между Россией и командой Трампа пока нет ответа на главный вопрос: "Кто может стать новой фигурой на Украине, которая в качестве президента устроит и Москву, и Вашингтон"?Недавно один известный украинский террорист-экстремист спрогнозировал очень жуткий сценарий: если Украину заставят подписать условия проигрыша, то возвращающаяся с фронта армия может устроить кровавый Майдан в тех регионах, куда она вернется.По его данным, на Украине находится 800 тысяч единиц неучтенного автоматического оружия. Может быть, не 800 тысяч (что-то пропало на ЛБС, что-то досталось нам в качестве трофеев, что-то было продано боевикам на Ближний Восток или мексиканским картелям). Но мы же понимаем, что значительная часть этих стволов лежит где-то в гаражах и в любой момент может выстрелить.Резюмируем.Наше продвижение на ЛБС идет медленно, но поступательно. Основные прорывы возможны в результате политических договоренностей (закрытых или закулисных). А эти договоренности могут спровоцировать на Украине сценарий кровавого Майдана, в который лезть никто не захочет.Строго говоря, если несколько сот тысяч украинских боевиков захватят Житомир и установят там махновскую республику, успокаивать их не захотят ни Россия, ни США, ни Польша.- Давайте остановимся на сценарии мягкого слива Зеленского (постепенное сокращение американской военной помощи и передача российским войскам целеуказаний для ударов по важным объектам). Что надо делать, чтобы Трамп на это пошел?- С самого начала я придерживался версии, что масштабная война на Украине произошла в результате срыва переговоров между Россией и США в декабре 2021 года, в ходе которых определялась наша позиция в вероятном конфликте между Вашингтоном и Пекином. Судя по сливам из западной прессы, наши предложения США были разумными, но американцы посчитали, что мы много хотим. Поэтому нам решили устроить прокси-войну с расчетом на обрушение экономики и социальный взрыв. Этого не произошло.Запихать зубную пасту обратно в тюбик сейчас уже невозможно. Хотя бы потому, что оторвать Россию от Китая уже невозможно. Уж очень сильно мы к нему привязались за эти три года. А переговоры с Трампом сейчас идут по поводу неких наших компромиссов по другим внешнеполитическим вопросам и по поводу дальнейшей дележки Украины как актива и как пассива.Конечно, американцам Украина интересна как актив. Когда Трамп выставил счет Киеву на 500 миллиардов долларов, было очевидно, что Зеленский его не подпишет. То есть это был формальный повод сильно обидеться на Киев. Откуда взялись 500 миллиардов? Выяснилось, что это 300 миллиардов американской помощи и 200 миллиардов европейской, по которой Вашингтон выступал неким гарантом. И тема этих 500 миллиардов очень хорошо зайдет во внутренней американской политике. Грубо говоря, каждый американец мог бы получить 1500 долларов на карточку, если бы Украина расплатилась по этим долгам. Кто бы из американцев от этого отказался?То есть нам пока ничего особенного делать не надо.Мы должны наступать там, где получается. Мы должны наносить удары по ключевым тыловым объектам Украины. Мы должны вести переговоры с США, помня опыт "Минска", когда нас могут кинуть на любом этапе. И мы должны найти ту формулу, которая могла бы исключить возможность возрождения нацизма на Украине.О том, как еще может развиваться ход боевых действий и переговорный процесс - в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, переговоры, сумская область, майдан