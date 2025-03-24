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Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова - 24.03.2025 Украина.ру

Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд перевёл в закрытый режим процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Такое решение принял 24 марта огласил решение судья Сергей Подопригоров.

2025-03-24T13:51

2025-03-24T13:51

2025-03-24T13:54

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На слушания дела в закрытом режиме настаивал прокурор. По мнению гособвинения, в деле есть секретная информация, касающаяся покупки паромов в обход незаконных западных антироссийских санкций.Гособвинение заявило ходатайство после того, как контраргументы по обвинительному заключению начал оглашать подельник Тимура Иванова - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов.Защита не соглашалась с обвинением и отрицала разглашение секретной информации, указывая на публикации в открытых источниках.Также судья распорядился устранить из зала суда жену Иванова, которая начала веселиться и смеяться.Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,2 млрд руб за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Следствие считает, что для этого Иванов во главе компании "Оборонстрой" создал организованную группу. Таке Иванову инкриминировано участие в расхищении 3,9 млрд руб Интеркоммерцбанка.Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов

https://ukraina.ru/20250227/1061413758.html

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новости, тимур иванов, минобороны рф, криминал, коррупция, керченский пролив, кипр, антироссийские санкции