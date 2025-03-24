Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова - 24.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250324/1062005337.html
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова - 24.03.2025 Украина.ру
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд перевёл в закрытый режим процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Такое решение принял 24 марта огласил решение судья Сергей Подопригоров.
2025-03-24T13:51
2025-03-24T13:54
новости
тимур иванов
минобороны рф
криминал
коррупция
керченский пролив
кипр
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062005492_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_009c44db0673e1d7ab2ea0918363338c.jpg
На слушания дела в закрытом режиме настаивал прокурор. По мнению гособвинения, в деле есть секретная информация, касающаяся покупки паромов в обход незаконных западных антироссийских санкций.Гособвинение заявило ходатайство после того, как контраргументы по обвинительному заключению начал оглашать подельник Тимура Иванова - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов.Защита не соглашалась с обвинением и отрицала разглашение секретной информации, указывая на публикации в открытых источниках.Также судья распорядился устранить из зала суда жену Иванова, которая начала веселиться и смеяться.Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,2 млрд руб за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Следствие считает, что для этого Иванов во главе компании "Оборонстрой" создал организованную группу. Таке Иванову инкриминировано участие в расхищении 3,9 млрд руб Интеркоммерцбанка.Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
https://ukraina.ru/20250227/1061413758.html
керченский пролив
кипр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062005492_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_5e4c75b5c9c920bbcffb5e62df1e1017.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тимур иванов, минобороны рф, криминал, коррупция, керченский пролив, кипр, антироссийские санкции
Новости, Тимур Иванов, Минобороны РФ, криминал, коррупция, Керченский пролив, Кипр, антироссийские санкции

Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова

13:51 24.03.2025 (обновлено: 13:54 24.03.2025)
 
© Илья Питалев / Перейти в фотобанкСуд по делу бывшего замминистра обороны РФ Т. Иванова
Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Т. Иванова
© Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мосгорсуд перевёл в закрытый режим процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Такое решение принял 24 марта огласил решение судья Сергей Подопригоров.
На слушания дела в закрытом режиме настаивал прокурор. По мнению гособвинения, в деле есть секретная информация, касающаяся покупки паромов в обход незаконных западных антироссийских санкций.
Гособвинение заявило ходатайство после того, как контраргументы по обвинительному заключению начал оглашать подельник Тимура Иванова - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов.
Защита не соглашалась с обвинением и отрицала разглашение секретной информации, указывая на публикации в открытых источниках.
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
27 февраля, 17:49
"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСББорьба с коррупцией, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности государства по-прежнему актуальны. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Также судья распорядился устранить из зала суда жену Иванова, которая начала веселиться и смеяться.
Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,2 млрд руб за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Следствие считает, что для этого Иванов во главе компании "Оборонстрой" создал организованную группу. Таке Иванову инкриминировано участие в расхищении 3,9 млрд руб Интеркоммерцбанка.
Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
 
НовостиТимур ИвановМинобороны РФкриминалкоррупцияКерченский проливКипрантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23В Раде требуют избавиться от Уиткоффа, так как он "транслирует российскую пропаганду"
15:22Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностью
15:05В Германии заявили, что Китай готовит миротворцев на Украину. Пекин дал свой ответ
14:36Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром
14:29Российские войска продвигаются возле Басовки и Владимировки Сумской области — Подоляка
14:20Дефолт по госдолгу США может состояться в середине 2025 года
13:51Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
13:28Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ
13:22ФСБ задержала в Калужской области участника профашистских интернет-ресурсов
13:19"Гости смогут пройти по трубе": в Храме-на-Крови выставили экспонат, посвященный подвигу солдат ВС РФ
13:00Песков назвал главную тему переговоров России и США в Эр-Рияде
13:00Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 марта
12:56Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем
12:46Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
12:40Жены украинских военных просят власти отказаться от Донбасса и отдать его России — российские СМИ
12:34Что нужно знать мирным, чтобы выжить во время войны: "Яр" о навыках, которые спасут жизнь
12:27От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих"
12:25СК РФ зафиксировал доказательства прицельной атаки ВФУ на жилой массив в Курской области
12:22Хинштейн узнал у курян, простят ли они Апачева за граффити на их домах
12:15ВСУ применяли в Курской области отравляющие вещества — военкоры
Лента новостейМолния