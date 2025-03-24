https://ukraina.ru/20250324/1062005337.html
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова - 24.03.2025 Украина.ру
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд перевёл в закрытый режим процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Такое решение принял 24 марта огласил решение судья Сергей Подопригоров.
2025-03-24T13:51
2025-03-24T13:51
2025-03-24T13:54
новости
тимур иванов
минобороны рф
криминал
коррупция
керченский пролив
кипр
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062005492_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_009c44db0673e1d7ab2ea0918363338c.jpg
На слушания дела в закрытом режиме настаивал прокурор. По мнению гособвинения, в деле есть секретная информация, касающаяся покупки паромов в обход незаконных западных антироссийских санкций.Гособвинение заявило ходатайство после того, как контраргументы по обвинительному заключению начал оглашать подельник Тимура Иванова - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов.Защита не соглашалась с обвинением и отрицала разглашение секретной информации, указывая на публикации в открытых источниках.Также судья распорядился устранить из зала суда жену Иванова, которая начала веселиться и смеяться.Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,2 млрд руб за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Следствие считает, что для этого Иванов во главе компании "Оборонстрой" создал организованную группу. Таке Иванову инкриминировано участие в расхищении 3,9 млрд руб Интеркоммерцбанка.Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
https://ukraina.ru/20250227/1061413758.html
керченский пролив
кипр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062005492_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_5e4c75b5c9c920bbcffb5e62df1e1017.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тимур иванов, минобороны рф, криминал, коррупция, керченский пролив, кипр, антироссийские санкции
Новости, Тимур Иванов, Минобороны РФ, криминал, коррупция, Керченский пролив, Кипр, антироссийские санкции
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
13:51 24.03.2025 (обновлено: 13:54 24.03.2025)
Мосгорсуд перевёл в закрытый режим процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Такое решение принял 24 марта огласил решение судья Сергей Подопригоров.
На слушания дела в закрытом режиме настаивал прокурор. По мнению гособвинения, в деле есть секретная информация, касающаяся покупки паромов в обход незаконных западных антироссийских санкций.
Гособвинение заявило ходатайство после того, как контраргументы по обвинительному заключению начал оглашать подельник Тимура Иванова - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов.
Защита не соглашалась с обвинением и отрицала разглашение секретной информации, указывая на публикации в открытых источниках.
Также судья распорядился устранить из зала суда жену Иванова, которая начала веселиться и смеяться.
Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,2 млрд руб за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Следствие считает, что для этого Иванов во главе компании "Оборонстрой" создал организованную группу. Таке Иванову инкриминировано участие в расхищении 3,9 млрд руб Интеркоммерцбанка.